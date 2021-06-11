Российские силовики объявили в розыск соратника Навального Жданова

Иван Жданов - директор созданного российский оппозиционером Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией". Он выехал из России и сейчас находится в Литве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

Карточка Жданова появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ, в ней уточняется, что он "разыскивается по статье УК".

Жданов покинул Россию и в настоящее время находится в Литве. Он фигурирует в нескольких уголовных делах, возбужденных в РФ, в том числе по делам о мошенничестве и создании общественной организации, деятельность которой сопряжена с насилием.

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Кроме того, в конце марта стало известно об аресте в Ростове-на-Дону отца Ивана Жданова - Юрия Жданова. Ему инкриминировали ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий). Иван Жданов связал арест отца со своей политической деятельностью.

Ранее в июне Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями, а также о запрете деятельности и ликвидации основанного Алексеем Навальным ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, признан в РФ иноагентом) и "Штабов Навального".

Российские силовики уверяют, что "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.

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