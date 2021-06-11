Ткаченко призначив Берковського на посаду виконавчого директора УКФ

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко призначив Владислава Берковського на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду (РКФ).

Про це Берковський повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті закінчився процес спецперевірки. По-перше, я завершив свою роботу як держслужбовець і мені потрібно було передати установу, звільнитися з посади, це теж зайняло якийсь час. Моє звільнення повинно було пройти через узгодження з Київською міською державною адміністрацією. Потім узгодження в десяти установах і міністерствах. Все завершилося, я підписав контракт, видано указ про моє призначення, і в понеділок, 14 червня я вступаю на нову посаду", - повідомив Берковський.

Берковський є фахівцем з державної політики в архівній сфері, кандидат історичних наук.

У 2000 році закінчив гуманітарний факультет Національного університету "Острозька академія". У лютому 2012 року закінчив Національну академію державного управління при президенті України за спеціальністю "Управління суспільним розвитком".

З 2015 року очолював Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного.

Як повідомлялося, 27 квітня Берковський переміг у конкурсі на посаду Виконавчого директора УКФ.