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Ткаченко призначив Берковського на посаду виконавчого директора УКФ

Ткаченко призначив Берковського на посаду виконавчого директора УКФ

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко призначив Владислава Берковського на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду (РКФ).

Про це Берковський повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті закінчився процес спецперевірки. По-перше, я завершив свою роботу як держслужбовець і мені потрібно було передати установу, звільнитися з посади, це теж зайняло якийсь час. Моє звільнення повинно було пройти через узгодження з Київською міською державною адміністрацією. Потім узгодження в десяти установах і міністерствах. Все завершилося, я підписав контракт, видано указ про моє призначення, і в понеділок, 14 червня я вступаю на нову посаду", - повідомив Берковський.

Берковський є фахівцем з державної політики в архівній сфері, кандидат історичних наук.

У 2000 році закінчив гуманітарний факультет Національного університету "Острозька академія". У лютому 2012 року закінчив Національну академію державного управління при президенті України за спеціальністю "Управління суспільним розвитком".

З 2015 року очолював Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного.

Як повідомлялося, 27 квітня Берковський переміг у конкурсі на посаду Виконавчого директора УКФ.

Автор: 

Міністерство культури (756) призначення (2281) Ткаченко Олександр (509) УКФ (22) Берковський Владислав (3)


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Министерство культуры должно создать сильную академию архитектоники - архитектуры, чтобы все строения в Украине были уникальные и футуристичны и модерновые и т.д. Чтобы по улицам люди шли, как по музею и кругом было искусство. А серые дома нужно сносить!
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11.06.2021 17:38 Відповісти
А почему снова назначен еврей? У нас что, руководить украинским культурным фондом не нашлось украинца?
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11.06.2021 19:31 Відповісти
 
 