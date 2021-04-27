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Виконавчим директором Українського культурного фонду став голова Центрального кінофотофоноархіву Берковський

Виконавчим директором Українського культурного фонду став голова Центрального кінофотофоноархіву Берковський

Наглядова рада Українського культурного фонду обрала Владислава Берковського виконавчим директором УКФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УКФ.

У фінальному етапі конкурсу на посаду виконавчого директора брали участь 12 кандидатів: Владислав Берковський, Олександр Журавчак, Микола Кужельний, Наталя Кучменко, Сергій Міранков, Роман Негрієнко, Ірина Осадча, Анастасія Рагімова, Жанна Румко, Вікторія Снігур, Олег Соснів, Оксана Стебельська.

"Шість голосів набрав Берковський Владислав, два голоси набрала Ірина Осадча. За підсумками голосування у нас є переможець конкурсу - Владислав Берковський", - сказала Укрінформу голова наглядової ради УКФ Лариса Мудрак.

Владислав Берковський - фахівець із державної політики в архівній сфері, джерелознавець, кандидат історичних наук.

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У 2000 році закінчив гуманітарний факультет Національного університету "Острозька академія". У лютому 2012-го закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "Управління суспільним розвитком".

З 2015 року очолює Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного.

Нагадаємо, Наглядова рада Українського культурного фонду 24 березня провела співбесіди з учасниками конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ. На співбесіду були допущені 10 осіб, діючий виконавчий директор Юлія Федів зняла свою кандидатуру за добу до проведення конкурсу. Переможця визначити не вдалося, був оголошений повторний конкурс. Повноваження Федів минули 1 квітня.

Автор: 

УКФ (22) Федів Юлія (9)


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Топ коментарі
+4
А что, не видно по фейсу?
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27.04.2021 20:32
+4
Пустили б хоть одного украинца к украинским фондам.
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27.04.2021 20:38
+4
От не знаю, тому не маю претензій до призначенця. Та є питання до влади. Ми точно в Україні живемо? Бо складається враження, що українців в Україні немає, самі іудеї та трохи інших. Як в 95 кварталі.
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27.04.2021 20:43
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Не забудьте ему выдать новенький S класс,пару шоферов,пяток секретуток,десяток охранников,уютный офис,просторную квартирку и премии,что бы хватило отдохнуть в эмиратах на вилле,должность у этого хлопчика просто критичная для страны.
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27.04.2021 20:17 Відповісти
Исполнительным директором Украинского культурного фонда стал глава Центрального кинофотофоноархива Берковский - Цензор.НЕТ 9371
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27.04.2021 20:22 Відповісти
Кива может получить 100 тысяч гривен надбавок за ученую степень.
https://uainfo.org/blognews/1619507659-kiva-mozhet-poluchit-100-tysyach-griven-nadbavok-za-uchenuyu-stepen.html
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27.04.2021 20:30 Відповісти
Скільки кандидатів...
Напевно медом намащено??
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27.04.2021 20:23 Відповісти
Это интересно.Фамилия Берковский произошла от идишского мужского имени Бер. Окончание «-ский» обозначает принадлежность. Таким образом, Берковский означает «сын Бера».
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27.04.2021 20:28 Відповісти
Опять нетитульная нация?
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27.04.2021 20:30 Відповісти
А что, не видно по фейсу?
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27.04.2021 20:32 Відповісти
Пустили б хоть одного украинца к украинским фондам.
показати весь коментар
27.04.2021 20:38 Відповісти
От не знаю, тому не маю претензій до призначенця. Та є питання до влади. Ми точно в Україні живемо? Бо складається враження, що українців в Україні немає, самі іудеї та трохи інших. Як в 95 кварталі.
показати весь коментар
27.04.2021 20:43 Відповісти
''Матвій Шестопал
ЄВРЕЇ НА УКРАЇНІ''---------чому ми їх так ''любимо''
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28.04.2021 06:32 Відповісти
 
 