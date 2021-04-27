Виконавчим директором Українського культурного фонду став голова Центрального кінофотофоноархіву Берковський

Наглядова рада Українського культурного фонду обрала Владислава Берковського виконавчим директором УКФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УКФ.

У фінальному етапі конкурсу на посаду виконавчого директора брали участь 12 кандидатів: Владислав Берковський, Олександр Журавчак, Микола Кужельний, Наталя Кучменко, Сергій Міранков, Роман Негрієнко, Ірина Осадча, Анастасія Рагімова, Жанна Румко, Вікторія Снігур, Олег Соснів, Оксана Стебельська.

"Шість голосів набрав Берковський Владислав, два голоси набрала Ірина Осадча. За підсумками голосування у нас є переможець конкурсу - Владислав Берковський", - сказала Укрінформу голова наглядової ради УКФ Лариса Мудрак.

Владислав Берковський - фахівець із державної політики в архівній сфері, джерелознавець, кандидат історичних наук.

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У 2000 році закінчив гуманітарний факультет Національного університету "Острозька академія". У лютому 2012-го закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "Управління суспільним розвитком".

З 2015 року очолює Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного.

Нагадаємо, Наглядова рада Українського культурного фонду 24 березня провела співбесіди з учасниками конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ. На співбесіду були допущені 10 осіб, діючий виконавчий директор Юлія Федів зняла свою кандидатуру за добу до проведення конкурсу. Переможця визначити не вдалося, був оголошений повторний конкурс. Повноваження Федів минули 1 квітня.