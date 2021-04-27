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Исполнительным директором Украинского культурного фонда стал глава Центрального кинофотофоноархива Берковский

Исполнительным директором Украинского культурного фонда стал глава Центрального кинофотофоноархива Берковский

Наблюдательный совет Украинского культурного фонда выбрал Владислава Берковского исполнительным директором УКФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УКФ.

В финальном этапе конкурса на должность исполнительного директора участвовали 12 кандидатов: Владислав Берковский, Александр Журавчак, Николай Кужельный, Наталья Кучменко, Сергей Миранков, Роман Негриенко, Ирина Осадчая, Анастасия Рагимова, Жанна Румко, Виктория Снегур, Олег Соснов, Оксана Стебельская.

"Шесть голосов набрал Берковский Владислав, два голоса набрала Ирина Осадчая. По итогам голосования у нас есть победитель конкурса - Владислав Берковский", - сказала Укринформу глава наблюдательного совета УКФ Лариса Мудрак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мудрак назначена главой набсовета Украинского культурного фонда

Владислав Берковский - специалист по государственной политике в архивной сфере, источниковедом, кандидатом исторических наук.

В 2000 году окончил гуманитарный факультет Национального университета "Острожская академия". В феврале 2012-го окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "Управление общественным развитием".

С 2015 года возглавляет Центральный государственный кинофотофоноархив Украины им. Г. С. Пшеничного.

Напомним, Наблюдательный совет Украинского культурного фонда 24 марта провел собеседования с участниками конкурса на должность исполнительного директора УКФ. На собеседование были допущены 10 человек, действующий исполнительный директор Юлия Федив сняла свою кандидатуру за сутки до проведения конкурса. Победителя определить не удалось, был объявлен повторный конкурс. Полномочия Федив истекли 1 апреля.

Также читайте: Из-за грязной закулисной политической игры работа Украинского культурного фонда на грани коллапса, - Козленко

Автор: 

УКФ (24) Федив Юлия (9) Берковский Владислав (4)


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Топ комментарии
+4
А что, не видно по фейсу?
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27.04.2021 20:32
+4
Пустили б хоть одного украинца к украинским фондам.
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27.04.2021 20:38
+4
От не знаю, тому не маю претензій до призначенця. Та є питання до влади. Ми точно в Україні живемо? Бо складається враження, що українців в Україні немає, самі іудеї та трохи інших. Як в 95 кварталі.
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27.04.2021 20:43
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Не забудьте ему выдать новенький S класс,пару шоферов,пяток секретуток,десяток охранников,уютный офис,просторную квартирку и премии,что бы хватило отдохнуть в эмиратах на вилле,должность у этого хлопчика просто критичная для страны.
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27.04.2021 20:17 Ответить
Исполнительным директором Украинского культурного фонда стал глава Центрального кинофотофоноархива Берковский - Цензор.НЕТ 9371
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27.04.2021 20:22 Ответить
Кива может получить 100 тысяч гривен надбавок за ученую степень.
https://uainfo.org/blognews/1619507659-kiva-mozhet-poluchit-100-tysyach-griven-nadbavok-za-uchenuyu-stepen.html
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27.04.2021 20:30 Ответить
Скільки кандидатів...
Напевно медом намащено??
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27.04.2021 20:23 Ответить
Это интересно.Фамилия Берковский произошла от идишского мужского имени Бер. Окончание «-ский» обозначает принадлежность. Таким образом, Берковский означает «сын Бера».
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27.04.2021 20:28 Ответить
Опять нетитульная нация?
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27.04.2021 20:30 Ответить
А что, не видно по фейсу?
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27.04.2021 20:32 Ответить
Пустили б хоть одного украинца к украинским фондам.
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27.04.2021 20:38 Ответить
От не знаю, тому не маю претензій до призначенця. Та є питання до влади. Ми точно в Україні живемо? Бо складається враження, що українців в Україні немає, самі іудеї та трохи інших. Як в 95 кварталі.
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27.04.2021 20:43 Ответить
''Матвій Шестопал
ЄВРЕЇ НА УКРАЇНІ''---------чому ми їх так ''любимо''
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28.04.2021 06:32 Ответить
 
 