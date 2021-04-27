Исполнительным директором Украинского культурного фонда стал глава Центрального кинофотофоноархива Берковский

Наблюдательный совет Украинского культурного фонда выбрал Владислава Берковского исполнительным директором УКФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УКФ.

В финальном этапе конкурса на должность исполнительного директора участвовали 12 кандидатов: Владислав Берковский, Александр Журавчак, Николай Кужельный, Наталья Кучменко, Сергей Миранков, Роман Негриенко, Ирина Осадчая, Анастасия Рагимова, Жанна Румко, Виктория Снегур, Олег Соснов, Оксана Стебельская.

"Шесть голосов набрал Берковский Владислав, два голоса набрала Ирина Осадчая. По итогам голосования у нас есть победитель конкурса - Владислав Берковский", - сказала Укринформу глава наблюдательного совета УКФ Лариса Мудрак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мудрак назначена главой набсовета Украинского культурного фонда

Владислав Берковский - специалист по государственной политике в архивной сфере, источниковедом, кандидатом исторических наук.

В 2000 году окончил гуманитарный факультет Национального университета "Острожская академия". В феврале 2012-го окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "Управление общественным развитием".

С 2015 года возглавляет Центральный государственный кинофотофоноархив Украины им. Г. С. Пшеничного.

Напомним, Наблюдательный совет Украинского культурного фонда 24 марта провел собеседования с участниками конкурса на должность исполнительного директора УКФ. На собеседование были допущены 10 человек, действующий исполнительный директор Юлия Федив сняла свою кандидатуру за сутки до проведения конкурса. Победителя определить не удалось, был объявлен повторный конкурс. Полномочия Федив истекли 1 апреля.

Также читайте: Из-за грязной закулисной политической игры работа Украинского культурного фонда на грани коллапса, - Козленко