РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11424 посетителя онлайн
Новости
1 489 2

Ткаченко назначил Берковского на должность исполнительного директора УКФ

Ткаченко назначил Берковского на должность исполнительного директора УКФ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назначил Владислава Берковского на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда (УКФ).

Об этом Берковский сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу, информирует Цензор.НЕТ.

"Наконец закончился процесс спецпроверки. Во-первых, я завершил свою работу как госслужащий и мне нужно было передать учреждение, уволиться с должности, это тоже заняло некоторое время. Мое увольнение должно было пройти через согласование с Киевской городской администрацией. Потом согласование в десяти учреждениях и министерствах. Все завершилось, мной подписан контракт, издан указ о моем назначении, и в понедельник 14 июня я вступаю в новую должность", - сообщил Берковский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минкульт не назначает нового директора УКФ Берковского из-за желания власти взять фонд под полный контроль, - Козленко

Берковский является специалистом по государственной политике в архивной сфере, кандидатом исторических наук.

В 2000 году окончил гуманитарный факультет Национального университета "Острожская академия". В феврале 2012 года окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "Управление общественным развитием".

Также смотрите: "Прийшов, побачив, розвалив": активисты требовали от Ткаченко распустить наблюдательный совет Украинского культурного фонда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С 2015 года возглавлял Центральный государственный кинофотофоноархив Украины им. Г. С. Пшеничного.

Как сообщалось, 27 апреля Берковский победил в конкурсе на должность Исполнительного директора УКФ.

Министерство культуры и информационной политики (773) назначение (2170) Ткаченко Александр (429) УКФ (24) Берковский Владислав (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Министерство культуры должно создать сильную академию архитектоники - архитектуры, чтобы все строения в Украине были уникальные и футуристичны и модерновые и т.д. Чтобы по улицам люди шли, как по музею и кругом было искусство. А серые дома нужно сносить!
показать весь комментарий
11.06.2021 17:38 Ответить
А почему снова назначен еврей? У нас что, руководить украинским культурным фондом не нашлось украинца?
показать весь комментарий
11.06.2021 19:31 Ответить
 
 