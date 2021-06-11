Закупівлю бебі-боксів перенесли на 3 тижні через корупційні ризики
Компанія, якій віддали право на проведення тендеру, внесла зміни до документації, що залишило лазівки для корупції.
Про це йдеться у пресрелізі проєкту "Пакунок малюка", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Про закупівлю понад 100 тисяч "пакунків малюка" оголосили у системі ProZorro 28 квітня. Замовником тендеру є Міністерство соцполітики, а проводити тендер має ДП "Українські спеціальні системи".
У "Пакунку малюка" зазначали, що це підприємство створили при Міністерстві цифрової трансформації для закупівлі комп'ютерів та програмного забезпечення, тож у нього немає досвіду закупівель дитячої та швейної продукції.
Як кажуть у проєкті, за тиждень до завершення терміну подавання на тендер УСС змінили тендерну документацію на прохання Мінсоцполітики.
"Додали нову вимогу від учасників — надати гарантійні листи на товар конкретного постачальника. Водночас постачальник відмовляється давати такі листи всім, окрім обраних компаній (нібито авторизованих в Мінсоцполітики)", — зазначили у "Пакунку малюка".
Через це один з учасників тендеру поскаржився в Антимонопольний комітет на нові вимоги. Тоді УСС у день подачі пропозицій на тендер визнали порушення, а також прибрали зміни у документацію та перенесли термін подачі на тендер на три тижні.
У проєкті кажуть, що зараз в Україні залишилось декілька десятків "бебі-боксів", тому батьки мають оформлювати картку "ПриватБанку" для отримання грошової допомоги.
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пс. А ви сміливець.
Моя вторая Доця в Бамберге родилась... -- мы были таки нищие на тот момент, шо я 5 памперсов спёр в роддоме.
....ещё, поехал в Социал со справкой о рождении ребёнка и сказал, шо у меня на кармане, все 10 пфеннигов...
Денег дали на неделю. Нормально дали -- сказали, шо б на следующей неделе снова зашёл.
...но, через неделю я уже и сам раскрутился -- социал больше не понадобился...
А дали бы мне какой-нить Бэйби-Бокс -- ...то шо б мы тогда жрали целую неделю?
Это правда и это было ... *)
Та й вкарсти щось треба...