Закупівлю бебі-боксів перенесли на 3 тижні через корупційні ризики

Компанія, якій віддали право на проведення тендеру, внесла зміни до документації, що залишило лазівки для корупції.

Про це йдеться у пресрелізі проєкту "Пакунок малюка", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Про закупівлю понад 100 тисяч "пакунків малюка" оголосили у системі ProZorro 28 квітня. Замовником тендеру є Міністерство соцполітики, а проводити тендер має ДП "Українські спеціальні системи".

У "Пакунку малюка" зазначали, що це підприємство створили при Міністерстві цифрової трансформації для закупівлі комп'ютерів та програмного забезпечення, тож у нього немає досвіду закупівель дитячої та швейної продукції.

Як кажуть у проєкті, за тиждень до завершення терміну подавання на тендер УСС змінили тендерну документацію на прохання Мінсоцполітики.

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"Додали нову вимогу від учасників — надати гарантійні листи на товар конкретного постачальника. Водночас постачальник відмовляється давати такі листи всім, окрім обраних компаній (нібито авторизованих в Мінсоцполітики)", — зазначили у "Пакунку малюка".

Через це один з учасників тендеру поскаржився в Антимонопольний комітет на нові вимоги. Тоді УСС у день подачі пропозицій на тендер визнали порушення, а також прибрали зміни у документацію та перенесли термін подачі на тендер на три тижні.

У проєкті кажуть, що зараз в Україні залишилось декілька десятків "бебі-боксів", тому батьки мають оформлювати картку "ПриватБанку" для отримання грошової допомоги.