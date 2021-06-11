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Новини
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Закупівлю бебі-боксів перенесли на 3 тижні через корупційні ризики

Закупівлю бебі-боксів перенесли на 3 тижні через корупційні ризики

Компанія, якій віддали право на проведення тендеру, внесла зміни до документації, що залишило лазівки для корупції.

Про це йдеться у пресрелізі проєкту "Пакунок малюка", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Про закупівлю понад 100 тисяч "пакунків малюка" оголосили у системі ProZorro 28 квітня. Замовником тендеру є Міністерство соцполітики, а проводити тендер має ДП "Українські спеціальні системи".

У "Пакунку малюка" зазначали, що це підприємство створили при Міністерстві цифрової трансформації для закупівлі комп'ютерів та програмного забезпечення, тож у нього немає досвіду закупівель дитячої та швейної продукції.

Як кажуть у проєкті, за тиждень до завершення терміну подавання на тендер УСС змінили тендерну документацію на прохання Мінсоцполітики.

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"Додали нову вимогу від учасників — надати гарантійні листи на товар конкретного постачальника. Водночас постачальник відмовляється давати такі листи всім, окрім обраних компаній (нібито авторизованих в Мінсоцполітики)", — зазначили у "Пакунку малюка".

Через це один з учасників тендеру поскаржився в Антимонопольний комітет на нові вимоги. Тоді УСС у день подачі пропозицій на тендер визнали порушення, а також прибрали зміни у документацію та перенесли термін подачі на тендер на три тижні.

У проєкті кажуть, що зараз в Україні залишилось декілька десятків "бебі-боксів", тому батьки мають оформлювати картку "ПриватБанку" для отримання грошової допомоги.

Автор: 

немовля (29) допомога (8327)


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Топ коментарі
+4
Гройсман ввел бейби боксы, зелупа отменил бейби боксы; теперь квартальные ничтожества под видом гигантской победы возвращают боксы для новорожденных. Чтобы тупорылое дитя каломойского не делало, лишь бы не плакало.
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11.06.2021 19:25
+4
В зелених все через одне місце...ВСЕ
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11.06.2021 19:32
+2
-- роды тоже перенесли?
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11.06.2021 19:36
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Гройсман ввел бейби боксы, зелупа отменил бейби боксы; теперь квартальные ничтожества под видом гигантской победы возвращают боксы для новорожденных. Чтобы тупорылое дитя каломойского не делало, лишь бы не плакало.
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11.06.2021 19:25 Відповісти
В зелених все через одне місце...ВСЕ
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11.06.2021 19:32 Відповісти
-- а ДЕТИ -- совсем через другое место родятся...*)
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11.06.2021 19:37 Відповісти
Ніби через інше.. як я собі уявляю.
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11.06.2021 19:42 Відповісти
Пані мають рацію кращу, ніж я... -- але ж -- пологи своєї жінки -- приймав особисто... -- за власним бажанням... -- це було Чудо! *)
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11.06.2021 19:49 Відповісти
До чого тут пологи. Я просто інше місце мала на увазі.
пс. А ви сміливець.
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11.06.2021 19:50 Відповісти
-- роды тоже перенесли?
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11.06.2021 19:36 Відповісти
Будет -"почкованийо"...
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11.06.2021 19:42 Відповісти
К слову о детях -- немецких...
Моя вторая Доця в Бамберге родилась... -- мы были таки нищие на тот момент, шо я 5 памперсов спёр в роддоме.

....ещё, поехал в Социал со справкой о рождении ребёнка и сказал, шо у меня на кармане, все 10 пфеннигов...
Денег дали на неделю. Нормально дали -- сказали, шо б на следующей неделе снова зашёл.

...но, через неделю я уже и сам раскрутился -- социал больше не понадобился...
А дали бы мне какой-нить Бэйби-Бокс -- ...то шо б мы тогда жрали целую неделю?

Это правда и это было ... *)
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11.06.2021 19:46 Відповісти
Налагоджену систему довпойопи зламали, а відновити взад мізків не вистачає...
Та й вкарсти щось треба...
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11.06.2021 19:59 Відповісти
Бебі бокси треба років з 10 видавати пару раз на рік, хто потребує: джинси, футболки, кросівки, рюкзаки... А маленьку дитину не так вже й дорого забезпечити одягом і різними дрібницями.
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11.06.2021 22:16 Відповісти
А краще - забезпечити їхніх батьків належними зарплатами.
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11.06.2021 22:18 Відповісти
 
 