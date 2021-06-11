Закупку бэби-боксов перенесли на 3 недели из-за коррупционных рисков

Компания, которой отдали право на проведение тендера, внесла изменения в документацию, открывающие лазейки для коррупции.

Об этом говорится в пресс-релизе проекта "Пакет малыша", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

О закупке более чем 100 тысяч "бэби-боксов" в системе ProZorro объявили 28 апреля. Заказчиком тендера является Министерство соцполитики, а проводить тендер будет ГП "Украинские специальные системы".

В "Пакете малыша" говорили, что предприятие создали при Министерстве цифровой трансформации для закупки компьютеров и программного обеспечения, и у него нет опыта закупок детской и швейной продукции.

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Как говорят в проекте, за неделю до окончания срока подачи на тендер УСС изменили тендерную документацию по просьбе Минсоцполитики.

"Добавили новое требование от участников: предоставить гарантийные письма на товар конкретного поставщика. В то же время поставщик отказывается давать такие письма всем, кроме избранных компаний (якобы авторизованных в Минсоцполитики)", — отметили в "Пакете малыша".

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Из-за этого один из участников тендера пожаловался в Антимонопольный комитет на новые требования. Тогда УСС в день подачи предложений на тендер признали нарушения, а также убрали изменения в документацию и на три недели перенесли срок подачи на тендер.

В проекте говорят, что сейчас в Украине осталось всего несколько десятков "бэби-боксов", поэтому родителям нужно оформлять карту "ПриватБанка" для получения денежной помощи.