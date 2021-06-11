Закупку бэби-боксов перенесли на 3 недели из-за коррупционных рисков
Компания, которой отдали право на проведение тендера, внесла изменения в документацию, открывающие лазейки для коррупции.
Об этом говорится в пресс-релизе проекта "Пакет малыша", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
О закупке более чем 100 тысяч "бэби-боксов" в системе ProZorro объявили 28 апреля. Заказчиком тендера является Министерство соцполитики, а проводить тендер будет ГП "Украинские специальные системы".
В "Пакете малыша" говорили, что предприятие создали при Министерстве цифровой трансформации для закупки компьютеров и программного обеспечения, и у него нет опыта закупок детской и швейной продукции.
Как говорят в проекте, за неделю до окончания срока подачи на тендер УСС изменили тендерную документацию по просьбе Минсоцполитики.
"Добавили новое требование от участников: предоставить гарантийные письма на товар конкретного поставщика. В то же время поставщик отказывается давать такие письма всем, кроме избранных компаний (якобы авторизованных в Минсоцполитики)", — отметили в "Пакете малыша".
Из-за этого один из участников тендера пожаловался в Антимонопольный комитет на новые требования. Тогда УСС в день подачи предложений на тендер признали нарушения, а также убрали изменения в документацию и на три недели перенесли срок подачи на тендер.
В проекте говорят, что сейчас в Украине осталось всего несколько десятков "бэби-боксов", поэтому родителям нужно оформлять карту "ПриватБанка" для получения денежной помощи.
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пс. А ви сміливець.
Моя вторая Доця в Бамберге родилась... -- мы были таки нищие на тот момент, шо я 5 памперсов спёр в роддоме.
....ещё, поехал в Социал со справкой о рождении ребёнка и сказал, шо у меня на кармане, все 10 пфеннигов...
Денег дали на неделю. Нормально дали -- сказали, шо б на следующей неделе снова зашёл.
...но, через неделю я уже и сам раскрутился -- социал больше не понадобился...
А дали бы мне какой-нить Бэйби-Бокс -- ...то шо б мы тогда жрали целую неделю?
Это правда и это было ... *)
Та й вкарсти щось треба...