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Новости
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Закупку бэби-боксов перенесли на 3 недели из-за коррупционных рисков

Закупку бэби-боксов перенесли на 3 недели из-за коррупционных рисков

Компания, которой отдали право на проведение тендера, внесла изменения в документацию, открывающие лазейки для коррупции.

Об этом говорится в пресс-релизе проекта "Пакет малыша", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

О закупке более чем 100 тысяч "бэби-боксов" в системе ProZorro объявили 28 апреля. Заказчиком тендера является Министерство соцполитики, а проводить тендер будет ГП "Украинские специальные системы".

В "Пакете малыша" говорили, что предприятие создали при Министерстве цифровой трансформации для закупки компьютеров и программного обеспечения, и у него нет опыта закупок детской и швейной продукции.

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Как говорят в проекте, за неделю до окончания срока подачи на тендер УСС изменили тендерную документацию по просьбе Минсоцполитики.

"Добавили новое требование от участников: предоставить гарантийные письма на товар конкретного поставщика. В то же время поставщик отказывается давать такие письма всем, кроме избранных компаний (якобы авторизованных в Минсоцполитики)", — отметили в "Пакете малыша".

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Из-за этого один из участников тендера пожаловался в Антимонопольный комитет на новые требования. Тогда УСС в день подачи предложений на тендер признали нарушения, а также убрали изменения в документацию и на три недели перенесли срок подачи на тендер.

В проекте говорят, что сейчас в Украине осталось всего несколько десятков "бэби-боксов", поэтому родителям нужно оформлять карту "ПриватБанка" для получения денежной помощи.

Автор: 

младенец (35) помощь (7788)


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Топ комментарии
+4
Гройсман ввел бейби боксы, зелупа отменил бейби боксы; теперь квартальные ничтожества под видом гигантской победы возвращают боксы для новорожденных. Чтобы тупорылое дитя каломойского не делало, лишь бы не плакало.
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11.06.2021 19:25
+4
В зелених все через одне місце...ВСЕ
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11.06.2021 19:32
+2
-- роды тоже перенесли?
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11.06.2021 19:36
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Гройсман ввел бейби боксы, зелупа отменил бейби боксы; теперь квартальные ничтожества под видом гигантской победы возвращают боксы для новорожденных. Чтобы тупорылое дитя каломойского не делало, лишь бы не плакало.
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11.06.2021 19:25 Ответить
В зелених все через одне місце...ВСЕ
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11.06.2021 19:32 Ответить
-- а ДЕТИ -- совсем через другое место родятся...*)
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11.06.2021 19:37 Ответить
Ніби через інше.. як я собі уявляю.
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11.06.2021 19:42 Ответить
Пані мають рацію кращу, ніж я... -- але ж -- пологи своєї жінки -- приймав особисто... -- за власним бажанням... -- це було Чудо! *)
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11.06.2021 19:49 Ответить
До чого тут пологи. Я просто інше місце мала на увазі.
пс. А ви сміливець.
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11.06.2021 19:50 Ответить
-- роды тоже перенесли?
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11.06.2021 19:36 Ответить
Будет -"почкованийо"...
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11.06.2021 19:42 Ответить
К слову о детях -- немецких...
Моя вторая Доця в Бамберге родилась... -- мы были таки нищие на тот момент, шо я 5 памперсов спёр в роддоме.

....ещё, поехал в Социал со справкой о рождении ребёнка и сказал, шо у меня на кармане, все 10 пфеннигов...
Денег дали на неделю. Нормально дали -- сказали, шо б на следующей неделе снова зашёл.

...но, через неделю я уже и сам раскрутился -- социал больше не понадобился...
А дали бы мне какой-нить Бэйби-Бокс -- ...то шо б мы тогда жрали целую неделю?

Это правда и это было ... *)
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11.06.2021 19:46 Ответить
Налагоджену систему довпойопи зламали, а відновити взад мізків не вистачає...
Та й вкарсти щось треба...
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11.06.2021 19:59 Ответить
Бебі бокси треба років з 10 видавати пару раз на рік, хто потребує: джинси, футболки, кросівки, рюкзаки... А маленьку дитину не так вже й дорого забезпечити одягом і різними дрібницями.
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11.06.2021 22:16 Ответить
А краще - забезпечити їхніх батьків належними зарплатами.
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11.06.2021 22:18 Ответить
 
 