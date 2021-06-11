Коболєв: Обшуки в "Нафтогазі" - це політичне переслідування

За словами ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, він вже довів абсурдність звинувачень, які зараз висуває ДФС, в 2018 році.

Про це Коболєв сказав у коментарі "Настоящему времени", інформує Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз" не розмитнив обсяги газу через розбіжності з "Газпромом", які виникли через те, що "Газпром" фактично контрабандою, без документів, без будь-яких дозволів поставляв газ на територію так званих "ДНР-ЛНР", або тимчасово окупованих територій на сході України, по суті, російськими військами. Ось ці розбіжності через особливості українського Митного кодексу не дозволяли нам цей газ розмитнити повністю", - розповів він.

За словами Коболєва саме розбіжності з "Газпромом" про обсяги газу і стали основою цієї справи.

"Я, чесно кажучи, розглядаю в цьому питанні, неприємно про це говорити щодо себе, але чого вже там душею кривити, аспект політичного переслідування з боку чинної влади України", - додав ексголова "Нафтогазу".

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Він також стверджує, що вже довів абсурдність цих звинувачень у суді в 2018 році.

"Цю справу намагалися порушувати проти мене особисто і навіть мене особисто штрафували на суму 8 мільярдів гривень. Це було у 2018 році, відразу після того, як ми виграли справу проти "Газпрому". Я пішов до суду в 2018 році і станом на зараз я виграв усі інстанції, включаючи Верховний суд України, який довів, що я не зробив нічого протизаконного. Більш того, немає ніякої шкоди, завданої державі", - сказав він.

Коболєв також додав, що правильне оформлення газу не принесе дохід у бюджет України. Тому що ПДВ за цими газам, коли ми його продавали, вже був отриманий "Нафтогазом" і сплачено до бюджету", - стверджує він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 червня Фіскальна служба прийшла з обшуками в НАК "Нафтогаз України". Обшуки проводять у справі про ухилення від сплати ПДВ на 2,7 млрд грн. За версією слідства, посадові особи Нафтогазу з 2015 роки не завершили процедуру митного оформлення купленого у "Газпрому" газу.