Коболєв: Обшуки в "Нафтогазі" - це політичне переслідування
За словами ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, він вже довів абсурдність звинувачень, які зараз висуває ДФС, в 2018 році.
Про це Коболєв сказав у коментарі "Настоящему времени", інформує Цензор.НЕТ.
"Нафтогаз" не розмитнив обсяги газу через розбіжності з "Газпромом", які виникли через те, що "Газпром" фактично контрабандою, без документів, без будь-яких дозволів поставляв газ на територію так званих "ДНР-ЛНР", або тимчасово окупованих територій на сході України, по суті, російськими військами. Ось ці розбіжності через особливості українського Митного кодексу не дозволяли нам цей газ розмитнити повністю", - розповів він.
За словами Коболєва саме розбіжності з "Газпромом" про обсяги газу і стали основою цієї справи.
"Я, чесно кажучи, розглядаю в цьому питанні, неприємно про це говорити щодо себе, але чого вже там душею кривити, аспект політичного переслідування з боку чинної влади України", - додав ексголова "Нафтогазу".
Він також стверджує, що вже довів абсурдність цих звинувачень у суді в 2018 році.
"Цю справу намагалися порушувати проти мене особисто і навіть мене особисто штрафували на суму 8 мільярдів гривень. Це було у 2018 році, відразу після того, як ми виграли справу проти "Газпрому". Я пішов до суду в 2018 році і станом на зараз я виграв усі інстанції, включаючи Верховний суд України, який довів, що я не зробив нічого протизаконного. Більш того, немає ніякої шкоди, завданої державі", - сказав він.
Коболєв також додав, що правильне оформлення газу не принесе дохід у бюджет України. Тому що ПДВ за цими газам, коли ми його продавали, вже був отриманий "Нафтогазом" і сплачено до бюджету", - стверджує він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 червня Фіскальна служба прийшла з обшуками в НАК "Нафтогаз України". Обшуки проводять у справі про ухилення від сплати ПДВ на 2,7 млрд грн. За версією слідства, посадові особи Нафтогазу з 2015 роки не завершили процедуру митного оформлення купленого у "Газпрому" газу.
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"Нафтогаз" не растаможил объемы газа из-за разногласий с "Газпромом", которые возникли из-за того, что "Газпром" фактически контрабандой, без документов, без каких-либо разрешений поставлял газ на территорию так называемых "ДНР-ЛНР", или временно оккупированных территорий на востоке Украины, по сути, российскими войсками.
Вот эти разногласия из-за особенностей украинского Таможенного кодекса не позволяли нам этот газ растаможить полностью", - рассказал он.
По словам Коболева именно разногласия с "Газпромом" об объемах газа и стали основой этого дела."
Источник: https://censor.net/ru/n3270963
https://censor.net/ru/comments/locate/3270963/0192144a-49bf-715f-b5de-05c26f82481d
Цей штраф Коболєв, напевно, і оскаржив в суді.
Тоді ніякого когнітивного диссонансу не виникає.
Все логічно.
"Штрафували" не дорівнює "сплатив", це всього лиш може означати, що виставили штраф, який він і оскаржив в суді.
Первая часть штрафа в размере 7,027 млрд грн была https://enkorr.ua/a/news/Sud_otmenil_shtraf_v_7_mlrd_grn_vipisanniy_Kobolevu_Energotamozhney/233266 отменена судом еще в июле 2018 г., а в марте 2019 г. после того как Энерготаможня проиграла апелляцию, решение вступило в силу.
Оба штрафа на 7,027 млрд грн и 1,36 млрд грн были выписаны начальником Энерготаможни Игорем Пиковским https://enkorr.ua/a/news/Energotamozhnya_oshtrafovala_Koboleva_na_83_mlrd_grn/231513 в феврале 2018 г. https://enkorr.ua/ru/news/Kobolev_viigral_u_Energotamozhni_sud_po_vtoroy_chasti_shtrafa_na_14_mlrd_grn/236350
P.s. Іноді краще, ніж повторювати дурниці і звинувачувати людей в своїй неадекватності просто перевірити інформацю.
Як там мама в Америці не бідує?
Твоє місце у в'язниці.
За такие премии ГАЗ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОЛЖЕН В 10 РАЗ ПОДЕШЕВЕТЬ !
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Никто и не сомневается