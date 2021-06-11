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Коболев: Обыски в "Нафтогазе" - это политическое преследование

Коболев: Обыски в

По словам экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, он уже доказал абсурдность обвинений, которые сейчас выдвигает ГФС, в 2018 году.

Об этом Коболев сказал в комментарии "Настоящему времени", информирует Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз" не растаможил объемы газа из-за разногласий с "Газпромом", которые возникли из-за того, что "Газпром" фактически контрабандой, без документов, без каких-либо разрешений поставлял газ на территорию так называемых "ДНР-ЛНР", или временно оккупированных территорий на востоке Украины, по сути, российскими войсками. Вот эти разногласия из-за особенностей украинского Таможенного кодекса не позволяли нам этот газ растаможить полностью", - рассказал он.

Читайте: В Нафтогаз пришла с обысками Фискальная служба. ФОТО

По словам Коболева именно разногласия с "Газпромом" об объемах газа и стали основой этого дела.

"Я, честно говоря, рассматриваю в этом вопросе, неприятно об этом говорить по отношению к себе, но чего уж там душой кривить, аспект политического преследования со стороны действующей власти Украины", - добавил экс-глава "Нафтогаза".

Смотрите: Зеленский об увольнении Коболева: "Нафтогаз" должен наполнять бюджет, а не показывать убытки. ВИДЕО

Он также утверждает, что уже доказал абсурдность этих обвинений в суде в 2018 году.

"Данное дело пытались возбуждать против меня лично и даже меня лично штрафовали на сумму в 8 миллиардов гривен. Это было в 2018 году, сразу после того, как мы выиграли дело против "Газпрома". Я пошел в суд в 2018 году и по состоянию на сейчас я выиграл все инстанции, включая Верховный суд Украины, который доказал, что я не сделал ничего противозаконного. Более того, нет никакого ущерба, нанесенного государству", - сказал он.

Также читайте: Коболев о давлении на "Газпром": "Хочу увидеть, как Витренко выполнит эти амбициозные планы"

Коболев также добавил, что правильное оформление газа не принесет доход в бюджет Украины. Потому что НДС по этим газам, когда мы его продавали, уже был получен "Нафтогазом" и уплачен в бюджет", - утверждает он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 июня Фискальная служба пришла с обысками в НАК "Нафтогаз Украины". Обыски проводят по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 млрд грн. По версии следствия, должностные лица Нафтогаза с 2015 года не завершили процедуру таможенного оформления купленного у "Газпрома" газа.

Автор: 

Нафтогаз (3112) обыск (1894) Коболев (458) ГФС (3598)


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Топ комментарии
+8
Взагалі то Нафтогаз це державне підприємство.
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11.06.2021 21:03
+6
Предсказуемо. Как только возникают вопросы в финансовой сфере, так сразу начинаются любимые "песни о главном" - политическом преследовании. Хотя, по правде говоря,какой из кобелева политик?
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11.06.2021 21:45
+5
Коломойський вкрав в українців 5 млрд ДОЛАРІВ.
Чому його не переслідують ?
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11.06.2021 21:04
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Страница 2 из 2
А ви вмієте, "не помітивши" цього?

"Нафтогаз" не растаможил объемы газа из-за разногласий с "Газпромом", которые возникли из-за того, что "Газпром" фактически контрабандой, без документов, без каких-либо разрешений поставлял газ на территорию так называемых "ДНР-ЛНР", или временно оккупированных территорий на востоке Украины, по сути, российскими войсками.
Вот эти разногласия из-за особенностей украинского Таможенного кодекса не позволяли нам этот газ растаможить полностью", - рассказал он.

По словам Коболева именно разногласия с "Газпромом" об объемах газа и стали основой этого дела."

Источник: https://censor.net/ru/n3270963
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11.06.2021 22:35 Ответить
Тут головна фраза "По словам Коболева". Як можна зважати на слова Коболєва і посилатися на них, якщо він одночасно каже, що він не винний, і виграв всі суди, і тут же зізнається, що він заплатив штраф 8 млрд.? Оштрафували невинувату людину?
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11.06.2021 22:39 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3270963/0192144a-49bf-715f-b5de-05c26f82481d
https://censor.net/ru/comments/locate/3270963/0192144a-49bf-715f-b5de-05c26f82481d
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11.06.2021 22:50 Ответить
Тобто, я не знаю, може якісь суди він і вигравав, за неправильну парковку, чи за перевищення швидкості при їзді, але точно не по тій справі, по якій він сплатив 8 млрд. штрафу.
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11.06.2021 22:31 Ответить
Штрафували згідно рішення якої інстанції?
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11.06.2021 22:36 Ответить
Мабуть за рішенням Гаагзького трибуналу. Ви такі безглузді питання ставите. Я звідки знаю, за рішенням якої інстанції його оштрафували? І яке це має значення?
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11.06.2021 22:41 Ответить
Велике. Потрібно зрозуміти хто саме штрафував Коболєва за "неправильну" розтаможку газу для ордло.
Цей штраф Коболєв, напевно, і оскаржив в суді.
Тоді ніякого когнітивного диссонансу не виникає.
Все логічно.
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11.06.2021 22:50 Ответить
Так Коболєв "виграв цей суд"? Чи тільки оскаржив, і не виграв його? Він же заявляє, що суди виграв, тобто, не мав би сплачувати цей штраф. Тут все логічно тільки для прихильників Порошенка, і зовсім немає нічого логічного для будь-якої адекватної людини.
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11.06.2021 23:10 Ответить
Ще раз зрозумійте, так, це для вас важко, але спробуйте. Коболєв одночасно каже, що виграв всі суди, і що сплатив штраф. Такого просто не може бути, бо суперечить одне іншому! Або він виграв суди, і не заплатив штраф, або суди не виграв, і довелося штраф сплачувати.
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11.06.2021 23:14 Ответить
Де написано, що Коболє сплатив штраф?
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11.06.2021 23:30 Ответить
Ви точно читати не вмієте. Та у цій же статті і написано зі слів самого Коболєва! - "и даже меня лично штрафовали на сумму в 8 миллиардов гривен. Это было в 2018 году..."
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11.06.2021 23:32 Ответить
А може, все ж таки, ви не вмієте?
"Штрафували" не дорівнює "сплатив", це всього лиш може означати, що виставили штраф, який він і оскаржив в суді.
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11.06.2021 23:37 Ответить
Може і так.
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11.06.2021 23:47 Ответить
Добре, перконали.
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12.06.2021 00:01 Ответить
Ось вам більш докладно. "https://www.dsnews.ua/politics/fiskaly-oshtrafovali-koboleva-na-8-milliardov-griven-01032018145100 Государственная фискальная служба Украины оштрафовала главу НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева на 8,3 млрд грн "
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11.06.2021 23:37 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3270963/0192144a-49ea-71**-8d7a-**9a6e036e95
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11.06.2021 23:40 Ответить
Подольский районный суд Киева удовлетворил второй иск главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева и отменил предписанный ему Энергетической таможней штраф 1,363 млрд грн. Копия решения от 3 апреля http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80913684 обнародована в Едином госреестре.
Первая часть штрафа в размере 7,027 млрд грн была https://enkorr.ua/a/news/Sud_otmenil_shtraf_v_7_mlrd_grn_vipisanniy_Kobolevu_Energotamozhney/233266 отменена судом еще в июле 2018 г., а в марте 2019 г. после того как Энерготаможня проиграла апелляцию, решение вступило в силу.
Оба штрафа на 7,027 млрд грн и 1,36 млрд грн были выписаны начальником Энерготаможни Игорем Пиковским https://enkorr.ua/a/news/Energotamozhnya_oshtrafovala_Koboleva_na_83_mlrd_grn/231513 в феврале 2018 г. https://enkorr.ua/ru/news/Kobolev_viigral_u_Energotamozhni_sud_po_vtoroy_chasti_shtrafa_na_14_mlrd_grn/236350

P.s. Іноді краще, ніж повторювати дурниці і звинувачувати людей в своїй неадекватності просто перевірити інформацю.
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11.06.2021 23:37 Ответить
Я нікого ні в чому не звинувачую. Якщо я повторюю дурниці, то тільки за Коболєвим. Я навпаки, стверджую, що або Коболєв виграв суди, або він сплатив штраф. Отже, ми бачимо, що Коболєв ніякий штраф не сплатив. Але ж він збрехав, що сплатив. То як же цій людині можна вірити?
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11.06.2021 23:44 Ответить
Коболев не казав "сплатив штраф", а казав "мене особисто штрафували". В даному випадку він сказав правду - його штрафували, він оскаржив всі штрафи, виграв всі суди і не платив ніяких штрафів, тому що вони були не правочинні. Те що ви написали "він сплатив штраф" або несвідома дурниця, або свідома брехня.
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12.06.2021 00:06 Ответить
Так, все правильно, я написав не коректно. Ну, тепер, думаю, правоохоронні органи підготуються до суду більш ретельно, щоби Коболєв не тільки сплатив штраф, але й сів у тюрму.
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12.06.2021 00:17 Ответить
Оторванные от кормушки млрдеры жалуются пенсионерам с пенсией 3 тыс. грн. и рабочим с минималкой в 5 тыс. Смешные или дурные! Та хоть убейтесь головой об стенку, нам всё равно цену на газ поднимите и транзит по нашим трубам тоже!
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11.06.2021 21:26 Ответить
Коболев мошенник (не вор, т.к воровал вполне официально, а это уже не считается воровством). Его спасает(и спасёт) то, что он был проамериканский. Но по хорошему, его сажать нужно.
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11.06.2021 21:30 Ответить
Интересно, а если Коболеву я...ца дверьми прижать, он сдаст своего подельника Порошенко?
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11.06.2021 21:35 Ответить
Коьолєв, при всій повазі... Яке політичне переслідування? Це коли в Україні політика останній раз переслідували? чучма вбмв Чорновола і Гонгадзе. Так це за політику. євнуховощ Юлю посадив - теж політичні мотиви. Все інше - простий переділ з подальшим розкраданням...
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11.06.2021 21:35 Ответить
Фишка вот в чем. "и даже меня лично штрафовали на сумму в 8 миллиардов гривен. Это было в 2018 году". То есть, обвинения Коболеву были предъявлены не при Зеленском, а при Порошенко. И именно при Порошенко Коболев был признан виновным и заплатил штраф. То есть, либо Порошенко пресовал невиновного человека, либо заведеннное сейчас дело абсолютно законно и справедливо.
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11.06.2021 21:40 Ответить
Предсказуемо. Как только возникают вопросы в финансовой сфере, так сразу начинаются любимые "песни о главном" - политическом преследовании. Хотя, по правде говоря,какой из кобелева политик?
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11.06.2021 21:45 Ответить
коболев ты что политик, нет, обыкновенный вор, так какой политическое преследование.
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11.06.2021 21:56 Ответить
Я что-то не вижу уголовного преследования и обысков у бени каломойше, который украл с зеленским, дубилетом и прочими клоунами - 5 млрд долларов у вкладчиков приватбанка
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11.06.2021 22:04 Ответить
Так такого уголовного преследования и при Порошенко не было. Отсюда два варианта, либо Порошенко потворствовал преступникам, либо никаких "украденных Зеленским миллиардов" и в помине не было. Какой из этих вариантов выберет товарищ пэдриот?
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11.06.2021 22:15 Ответить
каломойский в международном розыске по факту отмывания денег, в том числе через приватбанк! дубилет в международном розыске по факту разворовывания в приватбанка. Каких тебе еще уголовных дел не хватает, зелесос?!!!
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12.06.2021 05:18 Ответить
Еще один "политик" вылез.
Як там мама в Америці не бідує?
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11.06.2021 22:12 Ответить
Трудоголики порохоботы, сегодня Леша Гончаренко подал законопроект в ВР о наказании за оскорбление , ложь и унижение Государства Украина , символов государственности , паспортов и т.д. так что готовьте сухари - до 2х лет лишения свободы за язык которым лижете пороху.
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11.06.2021 22:29 Ответить
Леша Гончаренко, конечно, мудак, но подобный закон абсолютно необходим. Я бы за такие действия свободы не лишал, но украинское гражданство отбирал.
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11.06.2021 22:43 Ответить
где ты пряталась Аня, кому лизала, когда Порох повестки разносил ?
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11.06.2021 23:47 Ответить
А что мешало зелупе пойти в военкомат 4 раза? Корпоративы в парашии?
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12.06.2021 05:19 Ответить
известно по пленкам Медведчука, что ты усрался в 2014 году...
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12.06.2021 00:21 Ответить
https://analytics.hvylya.net/231838-kak-lobbisty-koboleva-royut-yamu-seme-blinkena
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12.06.2021 01:57 Ответить
Та годі тобі, виродку!
Твоє місце у в'язниці.
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12.06.2021 06:23 Ответить
Это тот Коболев который за деньги государственной компании Нафтогаз покупал лично для себя лобби в США? Тот самый вор? Почему он вообще на свободе? Как это возможно после обнародования документов?
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12.06.2021 09:57 Ответить
А премии себе самому по 2 миллиона - это нормально ?
За такие премии ГАЗ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОЛЖЕН В 10 РАЗ ПОДЕШЕВЕТЬ !
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12.06.2021 11:44 Ответить
Коболев: Обыски в "Нафтогазе" - это политическое преследование

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Никто и не сомневается
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12.06.2021 11:50 Ответить
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