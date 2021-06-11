Коболев: Обыски в "Нафтогазе" - это политическое преследование
По словам экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, он уже доказал абсурдность обвинений, которые сейчас выдвигает ГФС, в 2018 году.
Об этом Коболев сказал в комментарии "Настоящему времени", информирует Цензор.НЕТ.
"Нафтогаз" не растаможил объемы газа из-за разногласий с "Газпромом", которые возникли из-за того, что "Газпром" фактически контрабандой, без документов, без каких-либо разрешений поставлял газ на территорию так называемых "ДНР-ЛНР", или временно оккупированных территорий на востоке Украины, по сути, российскими войсками. Вот эти разногласия из-за особенностей украинского Таможенного кодекса не позволяли нам этот газ растаможить полностью", - рассказал он.
По словам Коболева именно разногласия с "Газпромом" об объемах газа и стали основой этого дела.
"Я, честно говоря, рассматриваю в этом вопросе, неприятно об этом говорить по отношению к себе, но чего уж там душой кривить, аспект политического преследования со стороны действующей власти Украины", - добавил экс-глава "Нафтогаза".
Он также утверждает, что уже доказал абсурдность этих обвинений в суде в 2018 году.
"Данное дело пытались возбуждать против меня лично и даже меня лично штрафовали на сумму в 8 миллиардов гривен. Это было в 2018 году, сразу после того, как мы выиграли дело против "Газпрома". Я пошел в суд в 2018 году и по состоянию на сейчас я выиграл все инстанции, включая Верховный суд Украины, который доказал, что я не сделал ничего противозаконного. Более того, нет никакого ущерба, нанесенного государству", - сказал он.
Коболев также добавил, что правильное оформление газа не принесет доход в бюджет Украины. Потому что НДС по этим газам, когда мы его продавали, уже был получен "Нафтогазом" и уплачен в бюджет", - утверждает он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 июня Фискальная служба пришла с обысками в НАК "Нафтогаз Украины". Обыски проводят по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 млрд грн. По версии следствия, должностные лица Нафтогаза с 2015 года не завершили процедуру таможенного оформления купленного у "Газпрома" газа.
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"Нафтогаз" не растаможил объемы газа из-за разногласий с "Газпромом", которые возникли из-за того, что "Газпром" фактически контрабандой, без документов, без каких-либо разрешений поставлял газ на территорию так называемых "ДНР-ЛНР", или временно оккупированных территорий на востоке Украины, по сути, российскими войсками.
Вот эти разногласия из-за особенностей украинского Таможенного кодекса не позволяли нам этот газ растаможить полностью", - рассказал он.
По словам Коболева именно разногласия с "Газпромом" об объемах газа и стали основой этого дела."
Источник: https://censor.net/ru/n3270963
https://censor.net/ru/comments/locate/3270963/0192144a-49bf-715f-b5de-05c26f82481d
Цей штраф Коболєв, напевно, і оскаржив в суді.
Тоді ніякого когнітивного диссонансу не виникає.
Все логічно.
"Штрафували" не дорівнює "сплатив", це всього лиш може означати, що виставили штраф, який він і оскаржив в суді.
Первая часть штрафа в размере 7,027 млрд грн была https://enkorr.ua/a/news/Sud_otmenil_shtraf_v_7_mlrd_grn_vipisanniy_Kobolevu_Energotamozhney/233266 отменена судом еще в июле 2018 г., а в марте 2019 г. после того как Энерготаможня проиграла апелляцию, решение вступило в силу.
Оба штрафа на 7,027 млрд грн и 1,36 млрд грн были выписаны начальником Энерготаможни Игорем Пиковским https://enkorr.ua/a/news/Energotamozhnya_oshtrafovala_Koboleva_na_83_mlrd_grn/231513 в феврале 2018 г. https://enkorr.ua/ru/news/Kobolev_viigral_u_Energotamozhni_sud_po_vtoroy_chasti_shtrafa_na_14_mlrd_grn/236350
P.s. Іноді краще, ніж повторювати дурниці і звинувачувати людей в своїй неадекватності просто перевірити інформацю.
Як там мама в Америці не бідує?
Твоє місце у в'язниці.
За такие премии ГАЗ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОЛЖЕН В 10 РАЗ ПОДЕШЕВЕТЬ !
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Никто и не сомневается