До зустрічі з Путіним Байдена готував директор ЦРУ Бернс, - Time
Провідну роль в підготовці президента США Джо Байдена до зустрічі з його російським колегою Володимиром Путіним в Женеві зіграв директор ЦРУ Вільям Бернс.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті американського журналу Time від 11 червня.
Троє високопоставлених чиновників адміністрації президента США сказали, що більша частина підготовки Байдена відбувалася під час щоденного брифінгу розвідки. Основною фігурою був саме Бернс, колишній посол США в Москві, який працював на держсекретаря Джеймса Бейкера під час розпаду Радянського Союзу, сказано в матеріалі.
Байден планує провести "жорсткі переговори", але їх основна мета полягає в "ослабленні напруженості, забезпеченні передбачуваності і приборканні авантюризму Путіна", написано в статті.
Бернс виступає за стримування дій Москви в умовах холодної війни. Куди б Путін не пішов, він має зустрічати опір, сказав один з чиновників адміністрації Байдена.
У статті опублікована обкладинка Time. На ній зображено фото Байдена в сонячних окулярах, в яких видно відображення Путіна.
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Тобто хочуть перезавантажити стосунки.
кароче, дипломатия настоящая.. с зубами и кинжалами, как она есть..
МорозМаразм оказался таким же безответственным ничтожеством и треплом каким был обама. На беду для всего людства.
(с) "Ну а Дед
МорозМаразм оказался таким же безответственным ничтожеством и треплом каким был обама. На беду для всего людства."
- Ты - Байден. Президент. Соединённых Штатов! Камала - не президент, она вице. Вот кнопка "перезагрузка", а вот - пуск ракет. Гляди не перепутай... Кутузов.
Бл..дь , как не хочется... КАК НЕ ХОЧЕТСЯ...
Будь ласка, влаштуйте в Женеві https://youtu.be/gjHOL47-Vnc приблизно таку зустріч із ****** !
(і коли все буде зроблено - так само розкурити сигару)
с самого начала все все понимали, шо США не остановят СП-2 - который немцы хотят в засос....
а штатники предатели значит, шо не помешали двум тварюкам немецко-кацапским ссосаться?
Крику було багато, звичайно. Епітетів з іконками ! З якого доброго дива ???
Але хвіст підібгав дуже швидко, фактично з самого початку, присів і з тих пір тихенько і пошепки ... "святий козак байда". Добре цикнули, щоб не дзявонів і не заважав. То вже не знав, як вимолити зустріч, на все погоджувався.
Тройник двойника будет требовать отдать ему Украину.
Якщо Байден так готується до зустрічі з Ху..лом, то на зустріч з Гідрантом він буде не готовий. У нього просто немає такої креативної команди, як шапіто-95 і від питань "чому ми в досі не в НАТО" він ніяк не відіб'ється)