Ко встрече с Путиным Байдена готовил директор ЦРУ Бернс, - Time
Ведущую роль в подготовке президента США Джо Байдена ко встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве сыграл директор ЦРУ Уильям Бернс.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье американского журнала Time от 11 июня.
Трое высокопоставленных чиновников администрации президента США сказали, что большая часть подготовки Байдена происходила во время ежедневного брифинга разведки. Основной фигурой был именно Бернс, бывший посол США в Москве, который работал на госсекретаря Джеймса Бейкера во время распада Советского Союза, сказано в материале.
Байден планирует провести "жесткие переговоры", но их основная цель состоит в "ослаблении напряженности, обеспечении предсказуемости и обуздании авантюризма Путина", написано в статье.
Бернс выступает за сдерживание действий Москвы в условиях холодной войны. Куда бы Путин ни пошел, он должен встречать сопротивление, сказал один из чиновников администрации Байдена.
В статье опубликована обложка Time. На ней изображено фото Байдена в солнечных очках, в которых видно отражение Путина.
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Тобто хочуть перезавантажити стосунки.
кароче, дипломатия настоящая.. с зубами и кинжалами, как она есть..
МорозМаразм оказался таким же безответственным ничтожеством и треплом каким был обама. На беду для всего людства.
(с) "Ну а Дед
МорозМаразм оказался таким же безответственным ничтожеством и треплом каким был обама. На беду для всего людства."
- Ты - Байден. Президент. Соединённых Штатов! Камала - не президент, она вице. Вот кнопка "перезагрузка", а вот - пуск ракет. Гляди не перепутай... Кутузов.
Бл..дь , как не хочется... КАК НЕ ХОЧЕТСЯ...
Будь ласка, влаштуйте в Женеві https://youtu.be/gjHOL47-Vnc приблизно таку зустріч із ****** !
(і коли все буде зроблено - так само розкурити сигару)
с самого начала все все понимали, шо США не остановят СП-2 - который немцы хотят в засос....
а штатники предатели значит, шо не помешали двум тварюкам немецко-кацапским ссосаться?
Крику було багато, звичайно. Епітетів з іконками ! З якого доброго дива ???
Але хвіст підібгав дуже швидко, фактично з самого початку, присів і з тих пір тихенько і пошепки ... "святий козак байда". Добре цикнули, щоб не дзявонів і не заважав. То вже не знав, як вимолити зустріч, на все погоджувався.
Тройник двойника будет требовать отдать ему Украину.
Якщо Байден так готується до зустрічі з Ху..лом, то на зустріч з Гідрантом він буде не готовий. У нього просто немає такої креативної команди, як шапіто-95 і від питань "чому ми в досі не в НАТО" він ніяк не відіб'ється)