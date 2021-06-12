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Ко встрече с Путиным Байдена готовил директор ЦРУ Бернс, - Time

Ко встрече с Путиным Байдена готовил директор ЦРУ Бернс, - Time

Ведущую роль в подготовке президента США Джо Байдена ко встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве сыграл директор ЦРУ Уильям Бернс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье американского журнала Time от 11 июня.

Трое высокопоставленных чиновников администрации президента США сказали, что большая часть подготовки Байдена происходила во время ежедневного брифинга разведки. Основной фигурой был именно Бернс, бывший посол США в Москве, который работал на госсекретаря Джеймса Бейкера во время распада Советского Союза, сказано в материале.

Байден планирует провести "жесткие переговоры", но их основная цель состоит в "ослаблении напряженности, обеспечении предсказуемости и обуздании авантюризма Путина", написано в статье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча с Путиным проверит "границы дипломатии" Байдена, - The Washington Post

Бернс выступает за сдерживание действий Москвы в условиях холодной войны. Куда бы Путин ни пошел, он должен встречать сопротивление, сказал один из чиновников администрации Байдена.

В статье опубликована обложка Time. На ней изображено фото Байдена в солнечных очках, в которых видно отражение Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США назначил бывшего посла в России Бернса директором ЦРУ

Автор: 

Байден (2785) путин (31191) ЦРУ (214)


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Топ комментарии
+7
Де ті крикуни,які казали,що Байден ніякого потоку не допустить? Де ті крикуни.які казали.що буде ембарго на нафту?
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12.06.2021 00:32
+6
Боря Пенкин.
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12.06.2021 00:27
+6
странные люди, эти ЦРУ!.. возьмите с десяток активных комментаторов с Цензора, они вам и речь поставят, и научат ругаться к месту, и подскажут фишечные фразочки, и эмоциональные акценты расставить, и "посадить" на место кремлевского гопника, и философскую фразочку ввинтить в разговор, и вдохновить надеждой и в тоже время ни чего не обещать, и аккуратно подвести к обрыву, что бы потом с улыбкой сбросить лилиПутина в пропасть..
кароче, дипломатия настоящая.. с зубами и кинжалами, как она есть..
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12.06.2021 00:30
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Байден зараз такий як був колись Брєжнєв))
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12.06.2021 00:25 Ответить
опередил... Бидону уже никто не поможет готовь его не готовь, потому что оно старый маразматик !!!!... Посмотрите - лажа будет полная !!!
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12.06.2021 00:32 Ответить
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12.06.2021 00:35 Ответить
Брежнев в 75 лет, уже умер, а этот в 78, всего на трапе падает, и жену с ее сестрой путает. Позорище будет.
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12.06.2021 06:56 Ответить
хуже позорища чем Зепрезидент наверно уже нигде не будет.
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12.06.2021 19:13 Ответить
А ***** к встрече с Байденом кто готовил? Шойгу?
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12.06.2021 00:25 Ответить
Боря Пенкин.
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12.06.2021 00:27 Ответить
Саме так - вони недавно в наметі в Сибіру разом ночували))
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12.06.2021 00:59 Ответить
Байден планирует провести "жесткие переговоры", но их основная цель состоит в "ослаблении напряженности, обеспечении предсказуемости и обуздании авантюризма Путина", написано в статье.Источник: https://censor.net/ru/n3270984

Тобто хочуть перезавантажити стосунки.
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12.06.2021 00:26 Ответить
странные люди, эти ЦРУ!.. возьмите с десяток активных комментаторов с Цензора, они вам и речь поставят, и научат ругаться к месту, и подскажут фишечные фразочки, и эмоциональные акценты расставить, и "посадить" на место кремлевского гопника, и философскую фразочку ввинтить в разговор, и вдохновить надеждой и в тоже время ни чего не обещать, и аккуратно подвести к обрыву, что бы потом с улыбкой сбросить лилиПутина в пропасть..
кароче, дипломатия настоящая.. с зубами и кинжалами, как она есть..
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12.06.2021 00:30 Ответить
У пана надто великі сподівання від цієї "зустрічі століття". Журналістами вона подається, як сенсація, до котрої учасники готуються так напружено, як ніби підуть за море ср@ти. А в кінцевому результаті "Біден" буде вправлятись у словоблудді, слати путлєру "потужні месседжі", стурбованості ситуацією з короною, Китаєм, Сирією, і десь між філософськими фразами висловить занепокоєння Північним потоком і якоюсь там Україною.
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12.06.2021 08:21 Ответить
Канешна,канешна,чебураха драная, *Украина никому не нужна,помощь будет только бинтами и носилками* ...Украиномовные пригожинские пропаГГГандонские диверсанты в большой цене ,гнида ,тебе хоть 100000 ржублей платят?
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12.06.2021 08:40 Ответить
Кацапойазике, що ховається за синьо-жовтим прапором, можеш помастурбувати на портретик свого кумира Бідена. На щастя, в Україні законодавчо закріплена свобода сексуальної орієнтації
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12.06.2021 08:53 Ответить
Я понял сразу ,что ты- активист лгбт зашифрованный ,кроме того,что *дикий прапор * (по-рос. - дикая тряпка) пригожинский ...
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12.06.2021 08:58 Ответить
Де ті крикуни,які казали,що Байден ніякого потоку не допустить? Де ті крикуни.які казали.що буде ембарго на нафту?
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12.06.2021 00:32 Ответить
Так есть. Есть же на нефть! Канаде трубопровод зарубил! Путлер в ****...
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12.06.2021 00:37 Ответить
Ви також кричали за демократів і Байдена.Хоча як можна підтримувати демократів,якщо там є відверті комуністи?
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12.06.2021 01:27 Ответить
_Здравомыслящие люди отбрасывают ошибочное мнение, опровергнутое новыми фактами. Фанатики - отбрасывают факты. Трумп прямо работал на кремль. Ну а Дед Мороз Маразм оказался таким же безответственным ничтожеством и треплом каким был обама. На беду для всего людства.
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12.06.2021 01:40 Ответить
Трамп не працював на кремль.Це вам це брехливі політологи вбили в голови.Як виборцям Зеленського різну дурість.Демократи це зібрання різних осіб з різними поглядами.В тому числі і чистих комуністів.Як раз ці і можуть працювати з кремлівськими покидьками.
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12.06.2021 01:48 Ответить
_Работал. Факты существуют независимо от того что кто-то не желает их признавать. Фанатики, например.
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12.06.2021 01:54 Ответить
І що у вас є факти? Чи просто слова політологів? Сами подібні форумчани до вас,почали тут кремлівське слово вживати.Маю на увазі трампісти.Бо це звідти воно вийшло.
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12.06.2021 01:59 Ответить
Я не Дон Кихот спорить с верующими, а ты не - Вий чтобы тебе веки поднимать.
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12.06.2021 02:11 Ответить
Ну тоді насолоджуйтесь тим.що відбувається.
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12.06.2021 02:15 Ответить
Насолоджуйтесь?Ко встрече с Путиным Байдена готовил директор ЦРУ Бернс, - Time - Цензор.НЕТ 9907
(с) "Ну а Дед Мороз Маразм оказался таким же безответственным ничтожеством и треплом каким был обама. На беду для всего людства."
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12.06.2021 02:26 Ответить
Всі вони однакові.
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12.06.2021 02:32 Ответить
*все они одинаковые* - знакомый художественный татаромордовский свист ,один только вофкаТупин особенный ********** МИРА....
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12.06.2021 08:44 Ответить
Це була відповідь на слова опонента.Для мене особисто не одинакові.Ти навіть не зрозумів,а лізеш в діалог.
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12.06.2021 12:23 Ответить
Дон Порохобот )))
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12.06.2021 08:24 Ответить
Я.
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12.06.2021 00:39 Ответить
І що ви визнаєте,що помилились?
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12.06.2021 01:26 Ответить
ні. я вважаю, що ви помилитесь.
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12.06.2021 01:28 Ответить
Зараз саме ви помиляєтесь.Я це говорив до виборів в США.Всі мої думки підтвердилися.
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12.06.2021 01:32 Ответить
ні.
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12.06.2021 02:10 Ответить
Эффект данинга крюгера
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12.06.2021 02:04 Ответить
Зараз швидко перевзуваються і шукають винних у тому, що СП-2 таки добудують. Байдена серед них, звичайно ж, не буде.
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12.06.2021 00:50 Ответить
Еven from the smitnyk, I hope?
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12.06.2021 00:56 Ответить
Так и представляю себе как Бернс готовил...
- Ты - Байден. Президент. Соединённых Штатов! Камала - не президент, она вице. Вот кнопка "перезагрузка", а вот - пуск ракет. Гляди не перепутай... Кутузов.
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12.06.2021 00:42 Ответить
Дайте Байдену Кольт на встречу .
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12.06.2021 00:43 Ответить
Крысу можно табуретом ,много чести из пистоля ...
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12.06.2021 08:49 Ответить
Ты не упирайся
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12.06.2021 00:53 Ответить
Good point !
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12.06.2021 03:42 Ответить
ну, хлопцы, пожалуй, пора начинать по команде "на 1-2"
Бл..дь , как не хочется... КАК НЕ ХОЧЕТСЯ...
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12.06.2021 00:51 Ответить
Любі американські друзі!
Будь ласка, влаштуйте в Женеві https://youtu.be/gjHOL47-Vnc приблизно таку зустріч із ****** !
(і коли все буде зроблено - так само розкурити сигару)
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12.06.2021 00:54 Ответить
даваите без воя и без гноя...
с самого начала все все понимали, шо США не остановят СП-2 - который немцы хотят в засос....
а штатники предатели значит, шо не помешали двум тварюкам немецко-кацапским ссосаться?
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12.06.2021 01:36 Ответить
А толку ?

Крику було багато, звичайно. Епітетів з іконками ! З якого доброго дива ???
Але хвіст підібгав дуже швидко, фактично з самого початку, присів і з тих пір тихенько і пошепки ... "святий козак байда". Добре цикнули, щоб не дзявонів і не заважав. То вже не знав, як вимолити зустріч, на все погоджувався.
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12.06.2021 03:46 Ответить
Зачем о таком рассказывать??? Выглядит так как-будто его репетитор готовил. Еще один повод для того, чтобы над ними поржали...
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12.06.2021 05:52 Ответить
Ржут тут только лошаки пржевальского из калмыцких степей ... Уже начинайте ржать на 2-3 доллара в день,дАрАгие росисяне...
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12.06.2021 08:52 Ответить
Гарік не не жарт збудився. Бігає по цій гілці форуму і вишукує коменти, де б можна було продемонструвати своє ереговане захоплення Біденом.
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12.06.2021 08:58 Ответить
Андрей Пионтковский каже шо Моль Мавзолейная держит в банках USA, $ 2 триллиона баксов и столько же в Британии и Германии...,есть инфа что в банках Ватикана также лежат Мавзолейніе денежки нехилым числом,причем немалые...,в итоге нищая РАБссия поет песню Слепакова,...,как же так,в стране все есть,а народу нехрен ЕСТЬ...
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12.06.2021 06:16 Ответить
Байден опытнейший политик Мира на сегодня,и "обуть" его практически невозможно...,у Бернса также опыта дай Бог каждому...,быть послом США на Мокшандии,знает эту сраную кухню не по сказкам мадам Ольги **********...
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12.06.2021 06:19 Ответить
Идёт делёжка постковидного мира на сферы влияния.
Тройник двойника будет требовать отдать ему Украину.
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12.06.2021 06:50 Ответить
Кто отжиматься Байдена тренирует?
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12.06.2021 07:20 Ответить
Готовил.....но не подготовил.
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12.06.2021 07:32 Ответить
правильно. Знать прихваты гебёныша, уркаганские, необходимо)
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12.06.2021 08:31 Ответить
Сідай 2.
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12.06.2021 10:39 Ответить
В любом случае Байден круче Бубочки!
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12.06.2021 11:48 Ответить
Троє високопоставлених чиновників адміністрації президента США сказали, що більша частина підготовки Байдена відбувалася під час щоденного брифінгу розвідки. Основною фігурою був саме Бернс, колишній посол США в Москві, який працював на держсекретаря Джеймса Бейкера під час розпаду Радянського Союзу, сказано в матеріалі. Джерело: https://censor.net/ua/n3270984

Якщо Байден так готується до зустрічі з Ху..лом, то на зустріч з Гідрантом він буде не готовий. У нього просто немає такої креативної команди, як шапіто-95 і від питань "чому ми в досі не в НАТО" він ніяк не відіб'ється)
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12.06.2021 12:40 Ответить
 
 