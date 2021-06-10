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Встреча с Путиным проверит "границы дипломатии" Байдена, - The Washington Post

Встреча с Путиным проверит

Президент США Джо Байден пытается показать себя как лидер, что поддерживает политическое единство. Это касается не только поиска компромисса с республиканцами дома, но и возрождение союзничества с демократическими странами мира, которых изрядно встревожили четыре года президентства Дональда Трампа. Первая зарубежная поездка Байдена покажет, сможет ли его широкий дипломатический опыт принести результаты

Об этом пишет The Washington Post.информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Первой будет встреча Байдена с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а завершающим этапом зарубежного турне американского президента станет саммит с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Мы хотим показать, что Соединенные Штаты вернулись. Мировые демократии должны решить самые сложные вызовы и проблемы, что будет иметь наибольшее значение для нашего будущего", - сказал Байден после прибытия в Великобританию.

Байден имеет многолетний опыт в иностранных делах. Он пришел в Сенат еще в 1973 году, возглавлял Комитет по иностранным отношениям, а также был вице-президентом времен Барака Обамы.

Каждая европейская остановка Байдена - от британского Корнуолла до Брюсселя и Женевы, станет возможностью для американского президента использовать свое личное знакомство с коллегами-лидерами, пытаясь восстановить роль США за рубежом.

"Он знает мировую арену. Он знаком с рядом политических лидеров", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Но "личная дипломатия" Байдена имеет свои пределы. Мир резко наклонился в популистском направлении с тех пор, как он был вице-президентом, и несколько влиятельных лидеров - в том числе Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон - вступили в должность уже после того, как Байден перестал быть вице-президентом.

Кроме этого, дипломаты не соглашаются в том, насколько личные знакомства американского президента могут повлиять на других мировых лидеров. Давнее знакомство Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не помогло быстро и без жертв урегулировать очередное обострение конфликта с ХАМАС. Байден был вынужден изменить тактику и прибегнуть к давлению для прекращения огня, подчеркивает издание.

Большинство лидеров, которых Байден увидит в Европе, вероятно, будут благодарны за возвращение к более предсказуемой программе внешней политики США после популизма Трампа. Большим исключением является Путин.

Фактически накануне саммита с Байденом Россия активизировала репрессии против команды оппозиционера Алексея Навального. Это вероятно, было сообщением американскому лидеру о том, что Путин не будет подвергаться внешнему давлению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден и Путин проведут встречу на женевской вилле Ла Гранж, - МИД Швейцарии

По данным издания, именно встречу с Путиным в Швейцарии 16 июня многие дипломаты считают главным событием. Ожидается, что Байден бросит вызов российскому лидеру относительно кибератак, нарушения прав человека и вторжения в Украину, при этом призывая к сотрудничеству в области контроля над вооружениями и других сферах.

"Он сделает это, конечно, после интенсивных консультаций с союзниками и демократическими партнерами как из Европы, так и из Индо-Тихоокеанского региона", - заявил советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Основная цель заключается в том, чтобы продемонстрировать резкий отход от приверженности Трампа к Путину. Помощники Байдена утверждали, что, хотя американский президент инициировал встречу, это не означает одобрения агрессивного поведения Путина, как предполагают некоторые республиканцы.

"Джо Байден встретится с Путиным именно из-за разногласий между нашими странами. Мы считаем, что непосредственная беседа с Путиным является самым эффективным способом понять, что задумала Россия", - сказал Салливан.

Контраст между встречами с союзниками и напряженным саммитом с Путиным подчеркивает различие между демократиями и автократиями. Поездка также позволяет Байдену испытать на практике свой слоган "Америка вернулась".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным, - Псаки

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31224) россия (95413) саммит (1170) США (26506) Женева (80)


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Топ комментарии
+6
Главное, шоб Байден не заглядывал хутину в глаз как наш зе, а то исчо увидит там мир
Встреча с Путиным проверит "границы дипломатии" Байдена, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5358
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10.06.2021 15:09
+4
Встреча путина-***** с Байденем никому ,ничего не даст и совершенно ничего не изменит ,этим двоим скоро предстоит встретиться с Всевышним и вот там действительно разговор будет предметным .
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10.06.2021 15:11
+3
Не знаю,как насчет Байдена,а у ***** будет разговор не со Всевышним а с чертями.
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10.06.2021 15:15
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Главное, шоб Байден не заглядывал хутину в глаз как наш зе, а то исчо увидит там мир
Встреча с Путиным проверит "границы дипломатии" Байдена, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5358
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10.06.2021 15:09 Ответить
Они взаимно прощупают друг друга на слабо...
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10.06.2021 15:11 Ответить
Встреча путина-***** с Байденем никому ,ничего не даст и совершенно ничего не изменит ,этим двоим скоро предстоит встретиться с Всевышним и вот там действительно разговор будет предметным .
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10.06.2021 15:11 Ответить
Не знаю,как насчет Байдена,а у ***** будет разговор не со Всевышним а с чертями.
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10.06.2021 15:15 Ответить
Нет ,это разговор со Всевышним закончится отправкой ***** в горячий цех в котёл с смолой а там уже само-собой без чертей не обойдётся ...а у Байдена должен быть ответ перед Всевышним только на один наиважнейший вопрос .ЧТО ТЫ БАЙДЕН, СДЕЛАЛ ДЛЯ УКРАИНЫ ...
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10.06.2021 15:19 Ответить
Ой.... Не надо....
Может Всевышний ещё и украинец?
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10.06.2021 15:23 Ответить
Пожалуй, что УКРАИНЕЦ а как иначе ..
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10.06.2021 15:25 Ответить
А Байден будет с ангелами парить ся?
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10.06.2021 15:21 Ответить
Ранее, когда мы наблюдали за выборами в США, некоторые ожидали чуда.
Но чудо не случилось.
Теперь, когда мы ждём переговоров, некоторые снова хотят чуда.
Но чудо снова не случится.
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10.06.2021 15:19 Ответить
Байден при Обамі, був тією людиною яка дала можливість х..лу розпочати окупацію РФ нашої української території ,багато горя було при цих двох ,і Грузія ,і Чечня і Україна ,тому вірити ОБайдену не можно!!!...Biden under Obama, was the man who gave the opportunity to begin the occupation of our Ukrainian territory by the Russian Federation, there was a lot of grief with these two, and Georgia, and Chechnya and Ukraine, so you can't trust Obiden !!!
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10.06.2021 15:20 Ответить
Ну, так не зря все кремлеботы рвали очко за бидона.
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10.06.2021 15:32 Ответить
Ні хріна не буде!
Зустрінуться, попатякають і розлетяться!
Путлер клав і на Штати, і на Захід!
З ним треба говорити зовсім по іншому, а вони навіть ПП-2 дозволили!
Захід це колос на глиняних ногах, Захід тільки патякать здатний, та ще якусь банду в горах розбомбить!
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10.06.2021 15:24 Ответить
(с)
Негодовали два хулигана, били невинных
Во дворе-ре цепями.
Еле добили люди ломами тех хулиганов,
Мамай словно прошёл.
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10.06.2021 15:32 Ответить
Проверка границы дипломатии:
-Джо, а может не надо?
-Надо, Вова, надо.
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10.06.2021 15:29 Ответить
відміна санкцій проти СП-2-це мільйони біженців з України в ЄС від бомбардувань путіна .пам'ятай про це ,Байден.
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10.06.2021 15:35 Ответить
Путин пользуется такими переговорами для подбирания той слабины, которую ему дали два "президента" Украины в переговорах по Донбассу. Для него важно закрепится на том, о чём раньше "договорились". Если Байден даст "добро" то и айда. Закрепление в Конституции федерального устройства Украины, выборы в ОРДЛО и ввод представителей ОРДЛО в ВР.
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10.06.2021 16:02 Ответить
"Джо Байден встретится с Путиным именно из-за разногласий между нашими странами. Мы считаем, что непосредственная беседа с Путиным является самым эффективным способом понять, что задумала Россия", - сказал Салливан. "Северный поток" указывает на то, что Байден уже понял,что задумала Россия и тот, кого "убийцей" он назвал.Разрешить "убийце" заканчивать начатое им дело, для пополнения карманов .из которых идет финансирование войны в Украине ,...что же не понятное в такой эфективности Байдена...???
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10.06.2021 16:25 Ответить
Встреча с убийцей это не просто позор и унижение - это соучастие в будущих убийствах!
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10.06.2021 16:33 Ответить
Зустріч з Путіним перевірить "кордони дипломатії" Байдена, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 6134Зустріч з Путіним перевірить "кордони дипломатії" Байдена, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 6134Зустріч з Путіним перевірить "кордони дипломатії" Байдена, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3058
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10.06.2021 17:39 Ответить
 
 