Встреча с Путиным проверит "границы дипломатии" Байдена, - The Washington Post

Президент США Джо Байден пытается показать себя как лидер, что поддерживает политическое единство. Это касается не только поиска компромисса с республиканцами дома, но и возрождение союзничества с демократическими странами мира, которых изрядно встревожили четыре года президентства Дональда Трампа. Первая зарубежная поездка Байдена покажет, сможет ли его широкий дипломатический опыт принести результаты

Об этом пишет The Washington Post.информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Первой будет встреча Байдена с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а завершающим этапом зарубежного турне американского президента станет саммит с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Мы хотим показать, что Соединенные Штаты вернулись. Мировые демократии должны решить самые сложные вызовы и проблемы, что будет иметь наибольшее значение для нашего будущего", - сказал Байден после прибытия в Великобританию.

Байден имеет многолетний опыт в иностранных делах. Он пришел в Сенат еще в 1973 году, возглавлял Комитет по иностранным отношениям, а также был вице-президентом времен Барака Обамы.

Каждая европейская остановка Байдена - от британского Корнуолла до Брюсселя и Женевы, станет возможностью для американского президента использовать свое личное знакомство с коллегами-лидерами, пытаясь восстановить роль США за рубежом.

"Он знает мировую арену. Он знаком с рядом политических лидеров", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Но "личная дипломатия" Байдена имеет свои пределы. Мир резко наклонился в популистском направлении с тех пор, как он был вице-президентом, и несколько влиятельных лидеров - в том числе Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон - вступили в должность уже после того, как Байден перестал быть вице-президентом.

Кроме этого, дипломаты не соглашаются в том, насколько личные знакомства американского президента могут повлиять на других мировых лидеров. Давнее знакомство Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не помогло быстро и без жертв урегулировать очередное обострение конфликта с ХАМАС. Байден был вынужден изменить тактику и прибегнуть к давлению для прекращения огня, подчеркивает издание.

Большинство лидеров, которых Байден увидит в Европе, вероятно, будут благодарны за возвращение к более предсказуемой программе внешней политики США после популизма Трампа. Большим исключением является Путин.

Фактически накануне саммита с Байденом Россия активизировала репрессии против команды оппозиционера Алексея Навального. Это вероятно, было сообщением американскому лидеру о том, что Путин не будет подвергаться внешнему давлению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден и Путин проведут встречу на женевской вилле Ла Гранж, - МИД Швейцарии

По данным издания, именно встречу с Путиным в Швейцарии 16 июня многие дипломаты считают главным событием. Ожидается, что Байден бросит вызов российскому лидеру относительно кибератак, нарушения прав человека и вторжения в Украину, при этом призывая к сотрудничеству в области контроля над вооружениями и других сферах.

"Он сделает это, конечно, после интенсивных консультаций с союзниками и демократическими партнерами как из Европы, так и из Индо-Тихоокеанского региона", - заявил советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Основная цель заключается в том, чтобы продемонстрировать резкий отход от приверженности Трампа к Путину. Помощники Байдена утверждали, что, хотя американский президент инициировал встречу, это не означает одобрения агрессивного поведения Путина, как предполагают некоторые республиканцы.

"Джо Байден встретится с Путиным именно из-за разногласий между нашими странами. Мы считаем, что непосредственная беседа с Путиным является самым эффективным способом понять, что задумала Россия", - сказал Салливан.

Контраст между встречами с союзниками и напряженным саммитом с Путиным подчеркивает различие между демократиями и автократиями. Поездка также позволяет Байдену испытать на практике свой слоган "Америка вернулась".

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