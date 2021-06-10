УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5201 відвідувач онлайн
Новини
3 050 21

Зустріч з Путіним перевірить "кордони дипломатії" Байдена, - The Washington Post

Зустріч з Путіним перевірить

Президент США Джо Байден намагається показати себе як лідер, що підтримує політичну єдність. Це стосується не тільки пошуку компромісу з республіканцями вдома, але і відродження союзництва з демократичними країнами світу, яких неабияк стривожили чотири роки президентства Дональда Трампа. Перша закордонна поїздка Байдена покаже, чи зможе його широкий дипломатичний досвід принести результати.

Про це пише The Washington Post інформірует Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Першою буде зустріч Байдена з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, а завершальним етапом закордонного турне американського президента буде саміт з очільником Кремля Володимиром Путіним.

"Ми хочемо показати, що Сполучені Штати повернулися. Світові демократії повинні вирішити найскладніші виклики та проблеми, що матиме найбільше значення для нашого майбутнього", - сказав Байден після прибуття в Британію.

Байден має багаторічний досвід у закордонних справах. Він прийшов до Сенату ще в 1973 році, очолював Комітет із закордонних відносин, а також був віце-президентом часів Барака Обами.

Кожна європейська зупинка Байдена - від британського Корнуолла до Брюсселя та Женеви, стане можливістю для американського президента використати своє особисте знайомство з колегами-лідерами, намагаючись відновити роль США за кордоном.

"Він знає світову арену. Він знайомий із низкою політичних лідерів", - сказала прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Але "особиста дипломатія" Байдена має свої межі. Світ різко нахилився у популістському напрямку відколи він був віце-президентом, і кілька впливових лідерів - у тому числі Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон - вступили на посаду вже після того, коли Байден перестав бути віце-президентом.

Також читайте: Байден і Путін проведуть зустріч на женевській віллі Ла Гранж, - МЗС Швейцарії

Крім цього, дипломати не погоджуються щодо того, наскільки особисті знайомства американського президента можуть вплинути на інших світових лідерів. Давнє знайомство Байдена з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху не допомогло швидко та без жертв врегулювати чергове загострення конфлікту з ХАМАС. Байден був змушений змінити тактику і вдатися до тиску для припинення вогню.

Більшість лідерів, яких Байден побачить у Європі, ймовірно, будуть вдячні за повернення до більш передбачуваної програми зовнішньої політики США після популізму Трампа. Великим винятком є ​​Путін.

Фактично напередодні саміту з Байденом Росія активізувала репресії проти команди опозиціонера Олексія Навального. Це ймовірно, було повідомленням американському лідеру про те, що Путін не буде піддаватися зовнішньому тиску.

Також читайте: Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі

За даними видання, саме саме зустріч із Путіним у Швейцарії 16 червня багато дипломатів вважають головною подією. Очікується, що Байден кине виклик російському лідеру щодо кібератак, порушення прав людини та вторгнення в Україну, при цьому закликаючи до співпраці в галузі контролю над озброєннями та інших сферах.

"Він зробить це, звичайно, після інтенсивних консультацій із союзниками та демократичними партнерами як з Європи, так і з Індо-Тихоокеанського регіону", - заявив радник з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Основна мета полягає в тому, щоб продемонструвати різкий відхід від прихильності Трампа до Путіна. Помічники Байдена стверджували що, хоча американський президент ініціював зустріч, це не означає схвалення агресивної поведінки Путіна, як припускають деякі республіканці.

"Джо Байден зустрінеться з Путіним саме через розбіжності між нашими країнами. Ми вважаємо, що безпосередня бесіда з Путіним є найефективнішим способом зрозуміти, що задумала Росія", - сказав Салліван.

Контраст між зустрічами з союзниками та напруженим самітом із Путіним підкреслює розбіжність між демократіями та автократіями. Поїздка також дозволяє Байдену випробувати на практиці свій слоган "Америка повернулась".

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23772) росія (65002) саміт (764) США (22634) Женева (52)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Главное, шоб Байден не заглядывал хутину в глаз как наш зе, а то исчо увидит там мир
Встреча с Путиным проверит "границы дипломатии" Байдена, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5358
показати весь коментар
10.06.2021 15:09
+4
Встреча путина-***** с Байденем никому ,ничего не даст и совершенно ничего не изменит ,этим двоим скоро предстоит встретиться с Всевышним и вот там действительно разговор будет предметным .
показати весь коментар
10.06.2021 15:11
+3
Не знаю,как насчет Байдена,а у ***** будет разговор не со Всевышним а с чертями.
показати весь коментар
10.06.2021 15:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное, шоб Байден не заглядывал хутину в глаз как наш зе, а то исчо увидит там мир
Встреча с Путиным проверит "границы дипломатии" Байдена, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5358
показати весь коментар
10.06.2021 15:09 Відповісти
Они взаимно прощупают друг друга на слабо...
показати весь коментар
10.06.2021 15:11 Відповісти
Встреча путина-***** с Байденем никому ,ничего не даст и совершенно ничего не изменит ,этим двоим скоро предстоит встретиться с Всевышним и вот там действительно разговор будет предметным .
показати весь коментар
10.06.2021 15:11 Відповісти
Не знаю,как насчет Байдена,а у ***** будет разговор не со Всевышним а с чертями.
показати весь коментар
10.06.2021 15:15 Відповісти
Нет ,это разговор со Всевышним закончится отправкой ***** в горячий цех в котёл с смолой а там уже само-собой без чертей не обойдётся ...а у Байдена должен быть ответ перед Всевышним только на один наиважнейший вопрос .ЧТО ТЫ БАЙДЕН, СДЕЛАЛ ДЛЯ УКРАИНЫ ...
показати весь коментар
10.06.2021 15:19 Відповісти
Ой.... Не надо....
Может Всевышний ещё и украинец?
показати весь коментар
10.06.2021 15:23 Відповісти
Пожалуй, что УКРАИНЕЦ а как иначе ..
показати весь коментар
10.06.2021 15:25 Відповісти
А Байден будет с ангелами парить ся?
показати весь коментар
10.06.2021 15:21 Відповісти
Ранее, когда мы наблюдали за выборами в США, некоторые ожидали чуда.
Но чудо не случилось.
Теперь, когда мы ждём переговоров, некоторые снова хотят чуда.
Но чудо снова не случится.
показати весь коментар
10.06.2021 15:19 Відповісти
Байден при Обамі, був тією людиною яка дала можливість х..лу розпочати окупацію РФ нашої української території ,багато горя було при цих двох ,і Грузія ,і Чечня і Україна ,тому вірити ОБайдену не можно!!!...Biden under Obama, was the man who gave the opportunity to begin the occupation of our Ukrainian territory by the Russian Federation, there was a lot of grief with these two, and Georgia, and Chechnya and Ukraine, so you can't trust Obiden !!!
показати весь коментар
10.06.2021 15:20 Відповісти
Ну, так не зря все кремлеботы рвали очко за бидона.
показати весь коментар
10.06.2021 15:32 Відповісти
Ні хріна не буде!
Зустрінуться, попатякають і розлетяться!
Путлер клав і на Штати, і на Захід!
З ним треба говорити зовсім по іншому, а вони навіть ПП-2 дозволили!
Захід це колос на глиняних ногах, Захід тільки патякать здатний, та ще якусь банду в горах розбомбить!
показати весь коментар
10.06.2021 15:24 Відповісти
(с)
Негодовали два хулигана, били невинных
Во дворе-ре цепями.
Еле добили люди ломами тех хулиганов,
Мамай словно прошёл.
показати весь коментар
10.06.2021 15:32 Відповісти
Проверка границы дипломатии:
-Джо, а может не надо?
-Надо, Вова, надо.
показати весь коментар
10.06.2021 15:29 Відповісти
відміна санкцій проти СП-2-це мільйони біженців з України в ЄС від бомбардувань путіна .пам'ятай про це ,Байден.
показати весь коментар
10.06.2021 15:35 Відповісти
Путин пользуется такими переговорами для подбирания той слабины, которую ему дали два "президента" Украины в переговорах по Донбассу. Для него важно закрепится на том, о чём раньше "договорились". Если Байден даст "добро" то и айда. Закрепление в Конституции федерального устройства Украины, выборы в ОРДЛО и ввод представителей ОРДЛО в ВР.
показати весь коментар
10.06.2021 16:02 Відповісти
"Джо Байден встретится с Путиным именно из-за разногласий между нашими странами. Мы считаем, что непосредственная беседа с Путиным является самым эффективным способом понять, что задумала Россия", - сказал Салливан. "Северный поток" указывает на то, что Байден уже понял,что задумала Россия и тот, кого "убийцей" он назвал.Разрешить "убийце" заканчивать начатое им дело, для пополнения карманов .из которых идет финансирование войны в Украине ,...что же не понятное в такой эфективности Байдена...???
показати весь коментар
10.06.2021 16:25 Відповісти
Встреча с убийцей это не просто позор и унижение - это соучастие в будущих убийствах!
показати весь коментар
10.06.2021 16:33 Відповісти
Зустріч з Путіним перевірить "кордони дипломатії" Байдена, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 6134Зустріч з Путіним перевірить "кордони дипломатії" Байдена, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 6134Зустріч з Путіним перевірить "кордони дипломатії" Байдена, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3058
показати весь коментар
10.06.2021 17:39 Відповісти
 
 