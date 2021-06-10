Зустріч з Путіним перевірить "кордони дипломатії" Байдена, - The Washington Post

Президент США Джо Байден намагається показати себе як лідер, що підтримує політичну єдність. Це стосується не тільки пошуку компромісу з республіканцями вдома, але і відродження союзництва з демократичними країнами світу, яких неабияк стривожили чотири роки президентства Дональда Трампа. Перша закордонна поїздка Байдена покаже, чи зможе його широкий дипломатичний досвід принести результати.

Про це пише The Washington Post інформірует Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Першою буде зустріч Байдена з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, а завершальним етапом закордонного турне американського президента буде саміт з очільником Кремля Володимиром Путіним.

"Ми хочемо показати, що Сполучені Штати повернулися. Світові демократії повинні вирішити найскладніші виклики та проблеми, що матиме найбільше значення для нашого майбутнього", - сказав Байден після прибуття в Британію.

Байден має багаторічний досвід у закордонних справах. Він прийшов до Сенату ще в 1973 році, очолював Комітет із закордонних відносин, а також був віце-президентом часів Барака Обами.

Кожна європейська зупинка Байдена - від британського Корнуолла до Брюсселя та Женеви, стане можливістю для американського президента використати своє особисте знайомство з колегами-лідерами, намагаючись відновити роль США за кордоном.

"Він знає світову арену. Він знайомий із низкою політичних лідерів", - сказала прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Але "особиста дипломатія" Байдена має свої межі. Світ різко нахилився у популістському напрямку відколи він був віце-президентом, і кілька впливових лідерів - у тому числі Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон - вступили на посаду вже після того, коли Байден перестав бути віце-президентом.

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Крім цього, дипломати не погоджуються щодо того, наскільки особисті знайомства американського президента можуть вплинути на інших світових лідерів. Давнє знайомство Байдена з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху не допомогло швидко та без жертв врегулювати чергове загострення конфлікту з ХАМАС. Байден був змушений змінити тактику і вдатися до тиску для припинення вогню.

Більшість лідерів, яких Байден побачить у Європі, ймовірно, будуть вдячні за повернення до більш передбачуваної програми зовнішньої політики США після популізму Трампа. Великим винятком є ​​Путін.

Фактично напередодні саміту з Байденом Росія активізувала репресії проти команди опозиціонера Олексія Навального. Це ймовірно, було повідомленням американському лідеру про те, що Путін не буде піддаватися зовнішньому тиску.

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За даними видання, саме саме зустріч із Путіним у Швейцарії 16 червня багато дипломатів вважають головною подією. Очікується, що Байден кине виклик російському лідеру щодо кібератак, порушення прав людини та вторгнення в Україну, при цьому закликаючи до співпраці в галузі контролю над озброєннями та інших сферах.

"Він зробить це, звичайно, після інтенсивних консультацій із союзниками та демократичними партнерами як з Європи, так і з Індо-Тихоокеанського регіону", - заявив радник з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Основна мета полягає в тому, щоб продемонструвати різкий відхід від прихильності Трампа до Путіна. Помічники Байдена стверджували що, хоча американський президент ініціював зустріч, це не означає схвалення агресивної поведінки Путіна, як припускають деякі республіканці.

"Джо Байден зустрінеться з Путіним саме через розбіжності між нашими країнами. Ми вважаємо, що безпосередня бесіда з Путіним є найефективнішим способом зрозуміти, що задумала Росія", - сказав Салліван.

Контраст між зустрічами з союзниками та напруженим самітом із Путіним підкреслює розбіжність між демократіями та автократіями. Поїздка також дозволяє Байдену випробувати на практиці свій слоган "Америка повернулась".