Уведення нового акцизу на "зелену" енергію може призвести до банкрутства і дефолту галузі, - американська EuroCape
Рішення уряду обкласти сектор відновлюваної енергетики новим акцизним податком може привести до банкрутства і дефолту багатьох компаній.
Про це заявив виконавчий директор дочірньої американської компанії EuroCape Ukraine Михайло Чулков, інформує Цензор.НЕТ.
"Акцизний податок 3,2%, що за фактом означає чергове зниження "зеленого" тарифу. Я не думаю, що наша фінансова модель це зможе пережити", - повідомив топ-менеджер банку під час 12-го Європейсько-Українського Енергетичного Дня в Києві 10 червня.
Він зазначив, що крім бажання уряду обкласти галузь новим, не передбачених законному податком, воно не виконує свої зобов'язання по оплаті вже виробленої з відновлюваних джерел електроенергії.
"Нестійкі джерела платежів по "зеленому" тарифу. Думаю, це ключова проблема. Через це практично неможливо залучати нові інвестиції в галузь, без зрозумілого і стійкого джерела платежів за зелену енергію", - додав Чулков.
Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.
Наступного дня, 3 червня найбільший скандинавський фонд NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну.
Найбільші асоціації назвали плани уряду спробою експропріації їхніх активів і пригрозили судом. В кінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.
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Зробимо мільярдні інвестиції у їхню економіку.
1.АЭС были построены при СССР (большая часть), в тарифе нет капитальных вложений на постройку новых блоков.
2. Тариф не включает в себя стоимость долгосрочной безопасной утилизации отработанного ядерного топлива
3. Отчисления в фонд снятия с эксплуатации атомных энергоблоков осуществляется по заниженным расчетам, которые потеряли свою актуальность.
4.Существующий тариф не позволяет в полной мере осуществлять мероприятия по безопасности(Чернобыль фигня)
Большинство наших энергоблоков необходимо выводить из эксплуатации уже через 10-15 лет.
Продлевать их эксплуатацию никто не разрешит, денег на модернизацию нет.
На постройку новых блоков нужно порядка 20 (скорее более ) млрд долларов. Таких денег нет и подавно, кредитовать такие проекты никто не будет, учитывая, что в Европе перестали кредитовать такую энергетику.
В свете изложенного себестоимость по рассчетам должна составлять 12-15 центов, кстати в Европах атомная энергия уже зачастую дороже зеленой.
СО2 жизненно необходим газ для всей Земли, его очень мало, всего 4 кг на квадратный метр поверхности, 96% парникового эффекта это вклад водяного пара в атмосфере
Это по вашему плохо?
Естественно чья то, у нас разве советский союз, где не было частной собственности?
Дорогая игрушка для нашей экономики сегодня?
Наверное потому что вчера для этого никто ничего не сделал. Ибо чтобы жить хорошо завтра, надо плотно работать сегодня.
Здебільшого все "зелене" та "екологічне" суперечить своїй суті бо німець на електрокарі дихає чистим повітрям, а там де виробляються акуми для його еко-тарантаса діти дохнуть від онкології.
Сонячними панельками ви не зможете покрити виробничі потреби, і тим паче оборонні.
Чому мы дурни бо бидни
Екологічність - це охайні, 100 раз проінспектовані, та свіжо побілені блоки ядєрок та тролейбуси-трамваї-метро на яких має кататися левова частка "городських", а електромобілі хіба що в якості таксі.Звісно ж циклом компактного зберігання та максимальної утилізації-переробки використанного ядєрного палива.
От це буде екологія.
А то шо в електро-тачилі:
тонна пластику який не буде=не може бути використанний повторно,
жутка хімія в акумах,
і просто недоцільне використання природних ресурсів у вигляді енергозатрат на добування руди та переплавку її у метал, і це все лише для того щоб пан фріц покатався на тачці і ***** її викинув через 5 років, враховуючи те що за статистикою авто на 4 пасажира 95% часу свого "життя" просто ***** стоїть на парковці
- То я навіть не знаю, про що ми тут говоримо?
Звичайно, необхідно викупляти "зелену енергію" по шаленим тарифам вимиваючи з бюджету гроші, щоб "інвестори" не дай Бог не збідніли(
" может привести к банкротству и дефолту отрасли"
" нарушения правительством своих обязательств " с каких пор меморандумы являются обязательствами, спросите в тех же США что они сказали про Будапештский МеморандумИсточник: https://censor.net/ru/n3271016
1) держать имидж и булки пока тариф не съест инфляция, ( + в программе заложено понижение тарифа.) но остаться страной, которая держит условия для инвесторов согласно программе.
2) пказать что те кто боится вкладывать сюда деньги правы, а кто вложил - лохообаны. Зато ахметке насрать с его 20% Но тогда не удивляйтесь почему я инвестирую все зарбаотанные деньги в сша и канаду.
То что проблема не в технологии а в том что коломойша обкрадает турбоатом , а инвест программу так вообще Порох подписывал, но вы давайте, срите в комментах без понимания условий программы и игроков, Ахметка и Коломойша нуждается в тупоголовых сторонниках изоляции страны.