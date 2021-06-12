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Новини
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Уведення нового акцизу на "зелену" енергію може призвести до банкрутства і дефолту галузі, - американська EuroCape

Уведення нового акцизу на

Рішення уряду обкласти сектор відновлюваної енергетики новим акцизним податком може привести до банкрутства і дефолту багатьох компаній.

Про це заявив виконавчий директор дочірньої американської компанії EuroCape Ukraine Михайло Чулков, інформує Цензор.НЕТ.

"Акцизний податок 3,2%, що за фактом означає чергове зниження "зеленого" тарифу. Я не думаю, що наша фінансова модель це зможе пережити", - повідомив топ-менеджер банку під час  12-го Європейсько-Українського Енергетичного Дня в Києві 10 червня.

Він зазначив, що крім бажання уряду обкласти галузь новим, не передбачених законному податком, воно не виконує свої зобов'язання по оплаті вже виробленої з відновлюваних джерел електроенергії.

"Нестійкі джерела платежів по "зеленому" тарифу. Думаю, це ключова проблема. Через це практично неможливо залучати нові інвестиції в галузь, без зрозумілого і стійкого джерела платежів за зелену енергію", - додав Чулков.

Також читайте: Кабмін призначив службове розслідування стосовно голови "Енергоатому" Котіна

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Наступного дня, 3 червня найбільший скандинавський фонд NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Найбільші асоціації назвали плани уряду спробою експропріації їхніх активів і пригрозили судом. В кінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

акциз (436) Кабмін (14060) альтернативна енергетика (845) Зелений тариф (420) сонячна енергетика (292)


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Топ коментарі
+10
Нет. Лучше по 5 грн платить за то, чего у нас и так в избытке и по цене 70 копеек.
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12.06.2021 13:07
+6
Какая разница. Они никому ничего не должны, кроме своих корешей и родителей
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12.06.2021 12:59
+6
Простіше купити електрику в мокшів.
Зробимо мільярдні інвестиції у їхню економіку.
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12.06.2021 12:59
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Какая разница. Они никому ничего не должны, кроме своих корешей и родителей
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12.06.2021 12:59 Відповісти
какая разница какая новость для порохоботов
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12.06.2021 13:37 Відповісти
американская EuroCape это бени и ахмета проплаченая жопа говорящая !!! В таком виде эта отрась нам нахрен не нужна ... Не на нищем народе сверх прибыли !!! Пользуйтесь сами своей енергией УБЛЮДКИ
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12.06.2021 19:43 Відповісти
Простіше купити електрику в мокшів.
Зробимо мільярдні інвестиції у їхню економіку.
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12.06.2021 12:59 Відповісти
Нет. Лучше по 5 грн платить за то, чего у нас и так в избытке и по цене 70 копеек.
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12.06.2021 13:07 Відповісти
У нас нет избытка по 70 копеек. Это твои девичьи мечты
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12.06.2021 13:19 Відповісти
Я так понимаю Вы компетентный специалист ? Внимательно слушаю "пацанские " аргументы.
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12.06.2021 13:27 Відповісти
Тариф в 70 копеек не учитывает всех составляющих себестоимости.
1.АЭС были построены при СССР (большая часть), в тарифе нет капитальных вложений на постройку новых блоков.
2. Тариф не включает в себя стоимость долгосрочной безопасной утилизации отработанного ядерного топлива
3. Отчисления в фонд снятия с эксплуатации атомных энергоблоков осуществляется по заниженным расчетам, которые потеряли свою актуальность.
4.Существующий тариф не позволяет в полной мере осуществлять мероприятия по безопасности(Чернобыль фигня)

Большинство наших энергоблоков необходимо выводить из эксплуатации уже через 10-15 лет.
Продлевать их эксплуатацию никто не разрешит, денег на модернизацию нет.
На постройку новых блоков нужно порядка 20 (скорее более ) млрд долларов. Таких денег нет и подавно, кредитовать такие проекты никто не будет, учитывая, что в Европе перестали кредитовать такую энергетику.
В свете изложенного себестоимость по рассчетам должна составлять 12-15 центов, кстати в Европах атомная энергия уже зачастую дороже зеленой.
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12.06.2021 13:37 Відповісти
Что бы безапелляционно утверждать, по крайней мере надо иметь доступ к финансовым документам. Но все ваши озвученные проблемы, теоретически могут покрывается условно даже тарифом в 50 копеек или возможно в 90 копеек, при увеличении производства электроэнергии АЭС. . И самое главное, что тариф на зеленую энергетику, точнее субсидирование еще больше усугубляет озвученные вами проблемы.
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12.06.2021 14:23 Відповісти
Зеленая энергетика не про себестоимость, а про экологию. Она дороже традиционных, но возобновляемая. Поэтому введение акциза делает ее еще дороже, чем убивается ее смысл вообще.
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12.06.2021 13:38 Відповісти
Спорный вопрос об экологии, учитывая что у нас по прежнему работают 15 атомных реакторов. Спорный вопрос, какой урон для экологии производство панелей, а в дальнейшем их утилизация. В итоге, я лично ничего против зеленой энергетики не имею, я против субсидирования этой забавы за наш счет. В нашей ситуации, от нее больше вреда, чем пользы. Пусть рынок решает, пусть продают ее на аукционах, как традиционную и пусть цену формирует рынок.
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12.06.2021 13:46 Відповісти
ОБЕИМИ РУКАМИ ЗА.Только вот цены на зеленку рыночные,а на субсидии населению за счет атомки и прочей генерации уходит 70 млрд гривен.Там где субсидии и дотации там всегда мегаворовство
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12.06.2021 13:48 Відповісти
Цены на зеленку не рыночные. А субсидируются за наш с вами счет.
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12.06.2021 14:19 Відповісти
это цены на прочие виды энергии не рыночные, а субсидируются за счет бюджета.То есть за наш с вами счет
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12.06.2021 14:20 Відповісти
Цена на ээ для юр лиц уже давно рыночные. Как пример, за май 2021 тариф был 2,0195 грн за квтч, что включается в себя стоимость ээ, распределение ээ, субсидирование физ лиц и ндс.
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12.06.2021 14:41 Відповісти
А цена на зеленую ээ формируется согласно закона про "Про електроенергетику". Если не ошибаюсь, государство обязуется выкупать по цене от 18 евро центов.
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12.06.2021 14:42 Відповісти
Ну урон от панелей на порядок или даже на несколько порядков меньше чем от отходов атомных электростанций. А нашей стране хватит одного Чернобыля.
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12.06.2021 13:50 Відповісти
Это в теории, в реальности при правильной эксплуатации, от АЭС вред на окружающую среду минимален.
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12.06.2021 14:27 Відповісти
Рынок решит просто: зеленая электроэнергия дорогая и инвесторы перестанут в нее вкладывать. И не будет в стране экологически чистых источников электроэнергии.
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12.06.2021 14:47 Відповісти
Это не инвесторы, они не создают никакой добавочной стоимости. И эти же "инвесторы" не хотят рынка, а хотят существовать за наш счет. По сути нам навязывают, в чем у нас нет особой необходимости и в цене в несколько раз выше рыночной. А лет через 5-10 эти "инвестиции" уйдут в утиль, по причине срока годности и технологического старения. И опять будут проблемы решаться на наш счет. Я повторюсь, я не против зеленой энергетики, но она должна продаваться на биржах или аукционах и по рыночной цене.
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12.06.2021 15:12 Відповісти
Про екологію від зеленої енергетики в Україні не йдеться, так як ахметовскі ТЕЦ стали коптіти ще сильніше, чому? Тому що українців знову намахали, впарили е.е. по 5грн як екологічно чисту, але нічого не розповіли про маневрування в енергомережах.
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13.06.2021 04:57 Відповісти
Не хотите платить за переоборудование и переход на зеленую энергетику сейчас, будете платить огромные штрафы за загрязнение окружающей среды через 10 лет. Или вы думаете евросоюз будет терпеть вонь от ваши угольных ТЭС?
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12.06.2021 13:29 Відповісти
Атомные и гидроэлектростанции нихера не засоряют. Это только ахметовские тэц - засерают воздух
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12.06.2021 13:37 Відповісти
Угу-угу, у меня тут целый район переселенцев из района атомной электростанции, наверно потому что они там сделали "рекреационную зону" на 20 000 лет.
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12.06.2021 13:54 Відповісти
через десят лет весь этот обман зеленых раскроется и окажется что то была чушь.
СО2 жизненно необходим газ для всей Земли, его очень мало, всего 4 кг на квадратный метр поверхности, 96% парникового эффекта это вклад водяного пара в атмосфере
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12.06.2021 13:52 Відповісти
Через 10 лет, будет через 10 лет. Возможно появятся какие то новые технологии, наверняка значительно подешевеют сегодняшние. На сегодняшний день, для нашей экономики это дорогая и губительная игрушка и чья то банальная "бабломойка".
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12.06.2021 14:31 Відповісти
Переоборудование производства - это не быстрый процесс. И не дешевый. Если этим занимаются сейчас, это значит завтра это уже должно работать, тем более у нас, ибо пока не грянем гром, мужик не перекрестится. Если это не дешево, то нужны инвестиции, которые должны себя окупить. Естественно это будет дороже, чем атомная, но эффект после самоокупаемости будет не только экономический, а и экологический, создаст инфраструктуру по обслуживанию, поддержанию рабочего состояния, сервис, рабочие места...

Это по вашему плохо?
Естественно чья то, у нас разве советский союз, где не было частной собственности?
Дорогая игрушка для нашей экономики сегодня?

Наверное потому что вчера для этого никто ничего не сделал. Ибо чтобы жить хорошо завтра, надо плотно работать сегодня.
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12.06.2021 14:45 Відповісти
Польські терплять і нічого
Здебільшого все "зелене" та "екологічне" суперечить своїй суті бо німець на електрокарі дихає чистим повітрям, а там де виробляються акуми для його еко-тарантаса діти дохнуть від онкології.
Сонячними панельками ви не зможете покрити виробничі потреби, і тим паче оборонні.
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12.06.2021 15:13 Відповісти
Ну так пусть производство модернизируют. Ставят современные станки, ставят энергоэффективное оборудование, фильтры для очистки, чтобы дети не дохли... Или у вас только часть картины нарисована, где солнечные панели и завод без очистных?
Чому мы дурни бо бидни
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12.06.2021 15:28 Відповісти
Ти цю хіпстерську хєрню комусь іншому затирай - яка бл енергоефективність на лінії виготовлення колісних пар чи виплавки сталі? Чи ти думаєш що це як ламповий тєлік і новенька плазма? На потреби певних видів роботи потрібно до фіга енергії навіть за ум, яку твої панельки в принципі не зможуть згенерувати - батареєчки для електрокарів це не болванки, там хімія працює, і якби ті батарейки виготовляли самі бюргери на своїй же території, то радість від "екологічності" б у них була не така велика.

Екологічність - це охайні, 100 раз проінспектовані, та свіжо побілені блоки ядєрок та тролейбуси-трамваї-метро на яких має кататися левова частка "городських", а електромобілі хіба що в якості таксі.Звісно ж циклом компактного зберігання та максимальної утилізації-переробки використанного ядєрного палива.
От це буде екологія.

А то шо в електро-тачилі:
тонна пластику який не буде=не може бути використанний повторно,
жутка хімія в акумах,
і просто недоцільне використання природних ресурсів у вигляді енергозатрат на добування руди та переплавку її у метал, і це все лише для того щоб пан фріц покатався на тачці і ***** її викинув через 5 років, враховуючи те що за статистикою авто на 4 пасажира 95% часу свого "життя" просто ***** стоїть на парковці
- То я навіть не знаю, про що ми тут говоримо?
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13.06.2021 04:09 Відповісти
Под Вроцлавом есть завод LG Chem. Там производят батарейки для электромобилей. По твоему там все умерли от "экологичности" или ты мне сейчас просто фуфло лепишь?
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13.06.2021 10:03 Відповісти
Хватить так переживати за ахметова.. Він не збідніє
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12.06.2021 13:00 Відповісти
Та й болт на неї з таким тарифом.
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12.06.2021 13:01 Відповісти
Это к лучшему. У украинцев нет денег платить за дорогущую зеленую энергию Ахметова. Пусть он сворачивает свои панели и дует в Европу. Там народ побогаче.
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12.06.2021 13:07 Відповісти
Значит, лет через 10 будете платит за дрова и читать при керосинке
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12.06.2021 13:21 Відповісти
Да, если Ахметов переберется в Европу то у них так и будет, даже раньше чем указанный срок.
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12.06.2021 13:36 Відповісти
В европе масса атомных станций, которые никто не закрывает.
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12.06.2021 13:38 Відповісти
Вообще-то закрывают. Правда, многие считают это ошибкой, но "общественное мнение" (в основном формируемое через СМИ) против АЭС. И угольные ТЭС тоже закрывают. В результате остаются ТЭС, работающие на газе (хе-хе, и вот тут видны уши тех, кто эти СМИ прикармливает) и возобновляемая энергетика. ГЭС как вид энергетики в Европе мало распространены, так что из классической возобновляемой энергии остаются только солнце и ветер, которые никогда не смогут стать основой для энергосистемы. В результате Европа уверенно садится на газовую иглу.
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13.06.2021 09:22 Відповісти
Введение нового акциза на "зеленую" энергию может привести к банкротству и дефолту отрасли, - американская EuroCape
Звичайно, необхідно викупляти "зелену енергію" по шаленим тарифам вимиваючи з бюджету гроші, щоб "інвестори" не дай Бог не збідніли(
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12.06.2021 13:07 Відповісти
Давайте закриємо свої АЕС.Навіщо вони нам?
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12.06.2021 13:11 Відповісти
Росія з задоволенням забеспечить Україну енергією !!! Все за кремлівським сценарієм розвитку України !!!)))
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12.06.2021 13:20 Відповісти
Це ж добре !
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12.06.2021 13:18 Відповісти
Будь-які податки,акцізи,ліцензіі сплачує кінцевий споживач ,тобто "мудрий нарід" !!! Їжте ,не обляпайтесь !!!)))
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12.06.2021 13:19 Відповісти
Дістали вже цією дорогою "зеленою" електроенергією!
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12.06.2021 13:20 Відповісти
Здорожчання виробництва веде до здорожчення цін. Тільки і всього.
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12.06.2021 13:20 Відповісти
І цей податок сплатят громадяни України ,з власної кишені !!! )))
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12.06.2021 13:22 Відповісти
Так хотели же получить фиксированные цены, по 15 евроцентов , которые устанвливаются только в колониях, что бы с бюджета олигархическая , компрадорская власть зарабатывала монопольно на народе,а не рыночные - плавающие под воздействием спроса и преложения и подключения к рынку мелких и средних производителей для конкурентной, цены, тоде самое будет и с рынком Земли, когда начнут скупать юр.лица,да и со всей приватизацией в одни руки крепким хозяйственникам, а не трудовым коллективам и выходом на фондовый рынок.Но что пошло не так , в сртра ведется велике крадивництво на дорогах, а не за счет инвестиций пусть частично государственных, но дороги платные, только акцыз с топлива должен зачислятся на отдельный счет автомобилиста, а от тута сразу автоматом списываться за оплату дорог, тогда и в бюджете будут деньги на социалку и субсидии, да налоги будут больше но и зарплаты тоже, а сейчас маемо, що маемо, велике будивныцтво,-грабь награбленное, а по сему акцызу на зе э/э быть.
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12.06.2021 13:21 Відповісти
вот интересно продавая зеленую энергетику по 3-4 евроцента для мощностей введенных с 2018 в других странах не приводит к банкротству и дефолту отрасли а вот в Украине снижение до цен в 12 евроцентов
" может привести к банкротству и дефолту отрасли"

" нарушения правительством своих обязательств " с каких пор меморандумы являются обязательствами, спросите в тех же США что они сказали про Будапештский МеморандумИсточник: https://censor.net/ru/n3271016
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12.06.2021 13:45 Відповісти
Когда ты приглашаешь инвесторов местных, с китая и недерландов и делаешь программу под несколько гривен чтобытобы в долгостроке заменить електричеством газ, то есть 2 варианта
1) держать имидж и булки пока тариф не съест инфляция, ( + в программе заложено понижение тарифа.) но остаться страной, которая держит условия для инвесторов согласно программе.
2) пказать что те кто боится вкладывать сюда деньги правы, а кто вложил - лохообаны. Зато ахметке насрать с его 20% Но тогда не удивляйтесь почему я инвестирую все зарбаотанные деньги в сша и канаду.
То что проблема не в технологии а в том что коломойша обкрадает турбоатом , а инвест программу так вообще Порох подписывал, но вы давайте, срите в комментах без понимания условий программы и игроков, Ахметка и Коломойша нуждается в тупоголовых сторонниках изоляции страны.
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12.06.2021 14:13 Відповісти
Скорей бы!
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12.06.2021 14:22 Відповісти
Начинаю "балдеть" от "экспердов" по зеленой энергетике.Один вопрос,а с какого перепугу вдруг в Украину поперли инвестиции именно в эту энергетику.Да неужели забота о будущем Украины,мира и Европы???Обыкновенная схемка хищения бюджетных денег Украины,под контролем высшего руководства страны.Вершина поменялась и зеленая энергетика на хрен кому нужна,тем более Украине.
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12.06.2021 15:02 Відповісти
Очередное подтверждение "высокого профессионализма" шмыгальского правительства и его самого. Не давать зайти новым инвесторам, а старых ободрать до трусов и выгнать.
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12.06.2021 16:06 Відповісти
ТОШНИТ УЖЕ ОТ РУССКИХ ФАМИЛИЙ !!!
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12.06.2021 17:16 Відповісти
Хай зелена енергетика конкурує а не буде паразитом ..
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12.06.2021 17:32 Відповісти
 
 