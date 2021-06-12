Уведення нового акцизу на "зелену" енергію може призвести до банкрутства і дефолту галузі, - американська EuroCape

Рішення уряду обкласти сектор відновлюваної енергетики новим акцизним податком може привести до банкрутства і дефолту багатьох компаній.

Про це заявив виконавчий директор дочірньої американської компанії EuroCape Ukraine Михайло Чулков, інформує Цензор.НЕТ.

"Акцизний податок 3,2%, що за фактом означає чергове зниження "зеленого" тарифу. Я не думаю, що наша фінансова модель це зможе пережити", - повідомив топ-менеджер банку під час 12-го Європейсько-Українського Енергетичного Дня в Києві 10 червня.

Він зазначив, що крім бажання уряду обкласти галузь новим, не передбачених законному податком, воно не виконує свої зобов'язання по оплаті вже виробленої з відновлюваних джерел електроенергії.

"Нестійкі джерела платежів по "зеленому" тарифу. Думаю, це ключова проблема. Через це практично неможливо залучати нові інвестиції в галузь, без зрозумілого і стійкого джерела платежів за зелену енергію", - додав Чулков.

Також читайте: Кабмін призначив службове розслідування стосовно голови "Енергоатому" Котіна

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Наступного дня, 3 червня найбільший скандинавський фонд NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Найбільші асоціації назвали плани уряду спробою експропріації їхніх активів і пригрозили судом. В кінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.