УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10967 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
977 8

Вдруге за пів року завершено виплату "карантинних" 8 тисяч підприємцям, - Шмигаль

Вдруге за пів року завершено виплату

Цього тижня повністю завершено виплати "карантинних" 8 тис. гривень підприємцям і працівникам, які були змушені обмежити роботу під час посилення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу. Загальний розмір виплат становить 6,5 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці, коментуючи економічні підсумки тижня, що минає.

"Це вже вдруге за останні пів року уряд запустив та якісно провів таку масштабну програму прямих виплат підприємцям та працівникам, які були змушені обмежити роботу через посилення карантину. Лише за цими програмами прямих виплат загальний розмір коштів становить фактично 6,5 млрд грн", - написав Шмигаль.

Читайте також: Пенсійний фонд завершив виплату "карантинних" 8 тисяч ФОПам

Автор: 

виплати (1032) карантин (18172) Денис Шмигаль (4546) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
///
В Украине по состоянию на 1 мая 2021 года задолженность по выплате заработанной платы сотрудникам предприятий и компаний выросла еще на 5,4% по сравнению с 1 апреля 2021 года - до 3 567,552 млн гривен.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
«На начало мая этого года основная доля суммы задолженности приходилась на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%)», - сказано в сообщении.
показати весь коментар
12.06.2021 19:23 Відповісти
Вдруге за пів року завершено виплату "карантинних" 8 тисяч підприємцям, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3724
показати весь коментар
12.06.2021 21:15 Відповісти
Прокинули через хрен сферу услуг . Но мы не злопамятные , херню припомним . )) .
показати весь коментар
12.06.2021 19:28 Відповісти
Второй раз за полгода завершена выплата "карантинных" 8 тысяч предпринимателям-----а остальные не люди сиди не работай а за все плати продолжают делить людей.
показати весь коментар
12.06.2021 19:47 Відповісти
А сколько списали компаниям, имевшим задолженность перед НАК Нафтогаз?
Почему не пишете про это?
Так поддержать олигархов, это надо озвучивать!
А про выплаты предпринимателям, так это еще с какой стороны посмотреть.
В крупнейших сетевых магазинах, таких как "Фокстрот", "Эльдорадо", "Комфи", используется довольно простой способ уклонения от уплаты налогов.
Каждый отдел, даже часть отдела, оформлен на ФОП.
Это называется "оформление на поставщика".
ФОП, ясное дело - чисто подставное лицо: он оформляется как предприниматель, передает левому человеку доверенность и дело в шляпе.
Он получает небольшую сумму в месяц, бонус в пенсионный фонд и естественно, он имеет право на "помощь".
А сеть, вместо плательщика налогов на общих основаниях, становится целым базаром из ФОПов.
показати весь коментар
12.06.2021 20:01 Відповісти
По 100$ в месяц, есть чем хвастать конечно
показати весь коментар
12.06.2021 20:26 Відповісти
ну зачем вы ослы, барыгам то платите!!!)) они же ржут на вами пустоголовыми!))). пенсам выплатите или молодняку, ими выкинутому за ворота без выходного пособия!..ну что же за тупые урядники у власть за бабки прорвались..
показати весь коментар
12.06.2021 20:55 Відповісти
У кума 5 дітей, жінка вдома - а єдиний магазин закрили на карантин.
8 тисяч каже? Засунь Шмигаль собі в одне місце.
показати весь коментар
13.06.2021 10:26 Відповісти
 
 