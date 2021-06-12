Вдруге за пів року завершено виплату "карантинних" 8 тисяч підприємцям, - Шмигаль
Цього тижня повністю завершено виплати "карантинних" 8 тис. гривень підприємцям і працівникам, які були змушені обмежити роботу під час посилення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу. Загальний розмір виплат становить 6,5 млрд грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці, коментуючи економічні підсумки тижня, що минає.
"Це вже вдруге за останні пів року уряд запустив та якісно провів таку масштабну програму прямих виплат підприємцям та працівникам, які були змушені обмежити роботу через посилення карантину. Лише за цими програмами прямих виплат загальний розмір коштів становить фактично 6,5 млрд грн", - написав Шмигаль.
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В Украине по состоянию на 1 мая 2021 года задолженность по выплате заработанной платы сотрудникам предприятий и компаний выросла еще на 5,4% по сравнению с 1 апреля 2021 года - до 3 567,552 млн гривен.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
«На начало мая этого года основная доля суммы задолженности приходилась на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%)», - сказано в сообщении.
Почему не пишете про это?
Так поддержать олигархов, это надо озвучивать!
А про выплаты предпринимателям, так это еще с какой стороны посмотреть.
В крупнейших сетевых магазинах, таких как "Фокстрот", "Эльдорадо", "Комфи", используется довольно простой способ уклонения от уплаты налогов.
Каждый отдел, даже часть отдела, оформлен на ФОП.
Это называется "оформление на поставщика".
ФОП, ясное дело - чисто подставное лицо: он оформляется как предприниматель, передает левому человеку доверенность и дело в шляпе.
Он получает небольшую сумму в месяц, бонус в пенсионный фонд и естественно, он имеет право на "помощь".
А сеть, вместо плательщика налогов на общих основаниях, становится целым базаром из ФОПов.
8 тисяч каже? Засунь Шмигаль собі в одне місце.