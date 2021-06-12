Вдруге за пів року завершено виплату "карантинних" 8 тисяч підприємцям, - Шмигаль

Цього тижня повністю завершено виплати "карантинних" 8 тис. гривень підприємцям і працівникам, які були змушені обмежити роботу під час посилення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу. Загальний розмір виплат становить 6,5 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці, коментуючи економічні підсумки тижня, що минає.

"Це вже вдруге за останні пів року уряд запустив та якісно провів таку масштабну програму прямих виплат підприємцям та працівникам, які були змушені обмежити роботу через посилення карантину. Лише за цими програмами прямих виплат загальний розмір коштів становить фактично 6,5 млрд грн", - написав Шмигаль.

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