Вакцини проти коронавірусу в Україні достатньо, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на сьогодні в Україні досить вакцини проти коронавірусу, щоб прищепити всіх охочих, і закликає місцеву владу організувати відкриття масових центрів вакцинації.
Про це він написав на своїй сторінці в соцільной мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Кампанія з вакцинації населення проти COVID-19 набирає обертів. Цими вихідними по всій Україні запрацювало понад 50 центрів масового вакцинування. Серед них, 13 — у Дніпропетровській області, 8 — у Львівській, 7 — в Одеській, 5 — у Полтавській. Повний список з адресами та режимом роботи центрів у регіонах ТУТ.
Вдячний всім представникам місцевої влади, органів місцевого самоврядування, які відгукнулися на заклик та розгорнули такі центри у своїх містах. Також хочу звернутися до тих, хто цього ще не зробив. Вакцини в Україні достатньо. Усі охочі повинні отримати змогу вакцинуватися якнайближче до свого місця проживання.
Цього тижня Україна отримала ще понад 183 тисячі доз вакцини Pfizer, з них 117 тисяч у межах ініціативи COVAX та більш як 66 тисяч згідно з контрактом.
Також усі регіони перейшли на "зелений" рівень епідемічної небезпеки, що дало змогу дещо послабити карантинні обмеження. Проте вірус ще не подоланий. Дотримання простих правил і вакцинація — наш квиток повернення до звичного життя", - підсумував глава уряду.
Будь ласка, зачекайте...
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И сопоставь численность населения с количеством Пфайзер! Это несложно, я подожду!😎
бо антипрививочники резвились вволю.
Может, люди знают про Пфайзер, и хотят привиться НОРМАЛЬНОЙ вакциной?
Не?)))
Видимо, твоя "вакцина" уже даёт результаты...
индийская-та же астрозенека,но ее пока не поставляют
Штиркай собі кітайський "екстракт"! Це твій вибір.)))
Тілько пам'ятай, що вони офіційно зняли з себе відповідальність за наслідки.(((
В Киеве чиновники получат вакцину компании Pfizer, а «простые» украинцы CoronaVac/Sinovac Biotech. Так решил сегодня "оперативный штаб МОЗ".
Слуги народа, ага.)
"Пускать будут тех, кто привился одной из зарегистрированных в ЕС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это распространяется и на AstraZeneca южнокорейского производства, которая используется, например, в Украине."
https://www.dw.com/ru/es-otkryvaet-granicy-pustjat-posle-privivki-ot-kovida/a-57600729
Не должно возникнуть проблем и у тех, кто привился вакциной Covishield (индийский аналог AstraZeneca), а также препаратом китайской компании Sinopharm. Эти две вакцины рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию в условиях чрезвычайной ситуации.
ведь процесс только начинается,и еще многие страны создадут собственные вакцины.
https://www.dw.com/ru/privitye-odobrennymi-ema-i-voz-vakcinami-smogut-vehat-v-es/a-57597782
эма защитила своих и американских производителей.но долго так не протянет,все равно придется признавать другие вакцины,экономические и трудовые связи все равно понадобятся.
ЗЫ: кстати, мне в конце февраля-начале марта этого года удалось съездить в эуропу без карантина благодаря правильному анализу. но щаз, похоже, надо иметь прививку
а чего часто появляться?пережевывать одно и то же?
Не думал об этом, хворое?)
Иди, тебя в манипуляционной заждались , болезное.
Нам треба 60 млн доз. А є кіко ? Тищ 700 ?
Слуги народа, ага.)
https://t.me/Sharpreview Sharp`s
пс. Ще не вколовся спутніком ?
Розумні люди роблять при зниженні кількості антитіл.
Чи достатньо вже накрали і вакцінували своїх і тому вакцину вже дають звичайним людям? Недоумки, подивіться на черги у Виставковому центрі - оце Ваш показник роботи зелені дебіли. Ви загнали свідомих людей у черги і все одно не робите усе аби їх не вакцінувати.
Ви злодії, ще трохи часу і будете відповідати.
на первом https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/ Франция 5 737 810
на третьем https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/ Россия 5 208 687
по количеству умерших
1.россия 126 430
8. Украина 51 679
Колите себе сразу голову, клавиши
Со всех утюгов кричали - английский штамп набирает обороты...не прокатило! Потом индийский штамп капец (все умрем)...но нет...нету никакого индийского штампа и никто массово в Индии не падал, как на видео из Китая . Ах да..Китай - так там все хорошо! Не дасть соврать этот, как его?...ааа, иесус - так даже для упоротых библеистов у меня найдется немножко текста -
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их.
Алеши, вас поимели на стадии зачатия! Теперь вас долбят вакциной, которая ничего не дает - это как вера (есть или нету)...после вакцин умираю люди, от этих же вакцин...
Колитесь на здоровье, бегемотики