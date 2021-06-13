Вакцини проти коронавірусу в Україні достатньо, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на сьогодні в Україні досить вакцини проти коронавірусу, щоб прищепити всіх охочих, і закликає місцеву владу організувати відкриття масових центрів вакцинації.

Про це він написав на своїй сторінці в соцільной мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Кампанія з вакцинації населення проти COVID-19 набирає обертів. Цими вихідними по всій Україні запрацювало понад 50 центрів масового вакцинування. Серед них, 13 — у Дніпропетровській області, 8 — у Львівській, 7 — в Одеській, 5 — у Полтавській. Повний список з адресами та режимом роботи центрів у регіонах ТУТ.

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Вдячний всім представникам місцевої влади, органів місцевого самоврядування, які відгукнулися на заклик та розгорнули такі центри у своїх містах. Також хочу звернутися до тих, хто цього ще не зробив. Вакцини в Україні достатньо. Усі охочі повинні отримати змогу вакцинуватися якнайближче до свого місця проживання.

Цього тижня Україна отримала ще понад 183 тисячі доз вакцини Pfizer, з них 117 тисяч у межах ініціативи COVAX та більш як 66 тисяч згідно з контрактом.

Також усі регіони перейшли на "зелений" рівень епідемічної небезпеки, що дало змогу дещо послабити карантинні обмеження. Проте вірус ще не подоланий. Дотримання простих правил і вакцинація — наш квиток повернення до звичного життя", - підсумував глава уряду.