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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцини проти коронавірусу в Україні достатньо, - Шмигаль

Вакцини проти коронавірусу в Україні достатньо, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на сьогодні в Україні досить вакцини проти коронавірусу, щоб прищепити всіх охочих, і закликає місцеву владу організувати відкриття масових центрів вакцинації.

Про це він написав на своїй сторінці в соцільной мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Кампанія з вакцинації населення проти COVID-19 набирає обертів. Цими вихідними по всій Україні запрацювало понад 50 центрів масового вакцинування. Серед них, 13 — у Дніпропетровській області, 8 — у Львівській, 7 — в Одеській, 5 — у Полтавській. Повний список з адресами та режимом роботи центрів у регіонах  ТУТ.

Також читайте: Понад 3 тисяч осіб щеплено в суботу в київському центрі вакцинації, - КМДА

Вдячний всім представникам місцевої влади, органів місцевого самоврядування, які відгукнулися на заклик та розгорнули такі центри у своїх містах. Також хочу звернутися до тих, хто цього ще не зробив. Вакцини в Україні достатньо. Усі охочі повинні отримати змогу вакцинуватися якнайближче до свого місця проживання.

Цього тижня Україна отримала ще понад 183 тисячі доз вакцини Pfizer, з них 117 тисяч у межах ініціативи COVAX та більш як 66 тисяч згідно з контрактом.

Також усі регіони перейшли на "зелений" рівень епідемічної небезпеки, що дало змогу дещо послабити карантинні обмеження. Проте вірус ще не подоланий. Дотримання простих правил і вакцинація — наш квиток повернення до звичного життя", - підсумував глава уряду.

вакцина (4419) карантин (18172) Денис Шмигаль (4546) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
Китайским шмурдяком? Счастливых поездок по Европе. С двухнеденльным карантином
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13.06.2021 14:51
+8
В Киеве чиновники получат вакцину компании Pfizer, а «простые» украинцы CoronaVac/Sinovac Biotech. Так решил сегодня "оперативный штаб МОЗ".
Слуги народа, ага.)

https://t.me/Sharpreview Sharp`s
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13.06.2021 14:49
+7
Однако жжет менеджер-лакей Ахметова.😁
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13.06.2021 14:48
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Тут соглашусь - вчера привился.
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13.06.2021 14:46 Відповісти
Китайским шмурдяком? Счастливых поездок по Европе. С двухнеденльным карантином
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13.06.2021 14:51 Відповісти
и с тестом за 1000 грвн)
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13.06.2021 14:58 Відповісти
Ты по себе не суди, сиди ровно на Польше и кур ощипывай, а меня и тут неплохо ткормят.
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13.06.2021 16:14 Відповісти
Болван, а ничего что ты с китайского процессора вещаешь?
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13.06.2021 16:17 Відповісти
это вам в ОП очередные темгиеи раздали? Ну по поводу китайского процессора. Вот ты удивишься, когда Штаты с Европой докажут лабораторное происхождение вируса и уберут все производства из Китая да еще и эмбарго введут. А на счет болвана, так на пациентов психбольниц не обижаются. Вы же и так убогие.
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13.06.2021 16:44 Відповісти
темники
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13.06.2021 16:45 Відповісти
Для психбольницы - и шмурдяк сойдёт! 🙄
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13.06.2021 15:13 Відповісти
а статью почитать-не?
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13.06.2021 15:32 Відповісти
Точно! Может, таки почитаешь?!
И сопоставь численность населения с количеством Пфайзер! Это несложно, я подожду!😎
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13.06.2021 15:47 Відповісти
не населения,а желающих привиться .это разные вещи.
бо антипрививочники резвились вволю.
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13.06.2021 15:57 Відповісти
Может, всё проще, и люди не хотят колоться мачмалой?
Может, люди знают про Пфайзер, и хотят привиться НОРМАЛЬНОЙ вакциной?
Не?)))
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13.06.2021 16:04 Відповісти
А ты эксперт по вакцинам? Сколько коридоров закончил?
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13.06.2021 16:16 Відповісти
Учасся в ВУЗах. Коридоры - у тебя в заведении.
Видимо, твоя "вакцина" уже даёт результаты...
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13.06.2021 16:24 Відповісти
Не смог свой факультет вспомнить, кацапа? Немудрено, ты же птушник.
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13.06.2021 21:05 Відповісти
а что у тебя мачмала?китайская вакцина рекомендована так же,как и пфайзер,и зенека.
индийская-та же астрозенека,но ее пока не поставляют
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13.06.2021 17:54 Відповісти
Та я ж не заперечую!
Штиркай собі кітайський "екстракт"! Це твій вибір.)))
Тілько пам'ятай, що вони офіційно зняли з себе відповідальність за наслідки.(((
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13.06.2021 19:13 Відповісти
7ua Джура
В Киеве чиновники получат вакцину компании Pfizer, а «простые» украинцы CoronaVac/Sinovac Biotech. Так решил сегодня "оперативный штаб МОЗ".
Слуги народа, ага.)
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13.06.2021 19:22 Відповісти
все тот же тип совка...никак не разберется,что ему надо-шашечки или ехать
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13.06.2021 19:49 Відповісти
никто ничего не решал, кацапский брехунок.
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13.06.2021 21:06 Відповісти
как бы, китайская вакцина, впрочем как и индийский вариант астрозенека, не сетрифицированы в эуропе.
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13.06.2021 19:55 Відповісти
они в ВОЗ зарегестрированы.этого достаточно.
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13.06.2021 19:57 Відповісти
походу недостаточно.
"Пускать будут тех, кто привился одной из зарегистрированных в ЕС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это распространяется и на AstraZeneca южнокорейского производства, которая используется, например, в Украине."
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13.06.2021 20:00 Відповісти
ссыль
https://www.dw.com/ru/es-otkryvaet-granicy-pustjat-posle-privivki-ot-kovida/a-57600729
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13.06.2021 20:01 Відповісти
в статье этой ссылки

Не должно возникнуть проблем и у тех, кто привился вакциной Covishield (индийский аналог AstraZeneca), а также препаратом китайской компании Sinopharm. Эти две вакцины рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию в условиях чрезвычайной ситуации.
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13.06.2021 20:10 Відповісти
ключевое словосочетание "не ДОЛЖНО возникнуть проблем". т.е. однозначной рекомендации нет.
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13.06.2021 20:15 Відповісти
вакцины входят в данный список по мере признания их ВОЗ.китайская признана пару недель назад..
ведь процесс только начинается,и еще многие страны создадут собственные вакцины.
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13.06.2021 20:12 Відповісти
"EMA на данном этапе одобрены вакцины, разработанные компаниями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а ВОЗ - китайская вакцина от Sinopharm."

https://www.dw.com/ru/privitye-odobrennymi-ema-i-voz-vakcinami-smogut-vehat-v-es/a-57597782
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13.06.2021 20:22 Відповісти
на данном этапе

эма защитила своих и американских производителей.но долго так не протянет,все равно придется признавать другие вакцины,экономические и трудовые связи все равно понадобятся.
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13.06.2021 20:26 Відповісти
та, как бы, это все понятно. но хоца уколоться той вакциной, которая признана в эуропе - так как надо периодически туда ездить. можно уколоться щаз короноваком, а потом чем-нибудь признанным в эуропе - но организм, таки, не мусорное ведро, чтобы в него фсё вкалывать.
ЗЫ: кстати, мне в конце февраля-начале марта этого года удалось съездить в эуропу без карантина благодаря правильному анализу. но щаз, похоже, надо иметь прививку
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13.06.2021 20:37 Відповісти
пока еще нет,непривитые могут ездить с 3-х дневным пцр-тестом.
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13.06.2021 20:40 Відповісти
по поводу "ездить с 3-х дневным пцр-тестом" очень спорно. во время моей поездки в конце февраля-начале марта "пропуском" в Польшу был правильный пцр-тест с временным лагом не более 48-часов с момента ЗАБОРА крови до момента пересечения границы Польши. возможно в другие страны ес и 3 дня, но гложат смутные сомненья, так как правила в ес, как бы, одинаковы для всех.
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14.06.2021 14:46 Відповісти
Привет. Рад тебя тут видеть. Не часто ты появляешься. Все нормально? Пфайзер пойдет учителям и это правильно. Конечно проскочат и "свои"( не учителя) Но как же без них))
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13.06.2021 15:53 Відповісти
ол райт .
а чего часто появляться?пережевывать одно и то же?
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13.06.2021 15:55 Відповісти
Ну так шо насчёт "новость прочитать"? Я ж чекаю?!
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13.06.2021 15:59 Відповісти
кацап, новости из-за паребрика читай сам.
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13.06.2021 16:23 Відповісти
Ну, за кацапа можно и в дыню отхватить.
Не думал об этом, хворое?)
Иди, тебя в манипуляционной заждались , болезное.
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13.06.2021 16:28 Відповісти
лис,не хами...бо твое поведение больше на отклонение смахивает
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13.06.2021 17:56 Відповісти
Гыг, я уже понял, что психбольница - твой второй "образ". Так что лучше ты не пались. И не хами, как выше твой псих.
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13.06.2021 19:17 Відповісти
не плоди лишние сущности...послушай Оккаму
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13.06.2021 19:48 Відповісти
Тебе надо, ты и иди, тем более что дыня у тебя вместо головы, кацапа.
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13.06.2021 21:10 Відповісти
Тухло подмахнул ахметовской шестерке - тебе не заплатят.
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13.06.2021 17:18 Відповісти


Нам треба 60 млн доз. А є кіко ? Тищ 700 ?
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13.06.2021 14:46 Відповісти
1,5 млн було вже тижня два назад. зараз ідуть поствки і про них вже не трублят. дивись тут. https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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13.06.2021 20:02 Відповісти
зуб даю
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13.06.2021 14:46 Відповісти
Однако жжет менеджер-лакей Ахметова.😁
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13.06.2021 14:48 Відповісти
В Киеве чиновники получат вакцину компании Pfizer, а «простые» украинцы CoronaVac/Sinovac Biotech. Так решил сегодня "оперативный штаб МОЗ".
Слуги народа, ага.)

https://t.me/Sharpreview Sharp`s
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13.06.2021 14:49 Відповісти
Ну, раз достаточно... то... https://lurkmore.to/%D0%90%D1%85%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%8C,_%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B5 дайте две !
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13.06.2021 14:52 Відповісти
Це саме той випадок коли важлива якість, а не кількість. А "шмурдяк", від якого навіть не утворюються антитіла - коліть собі самі.
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13.06.2021 14:52 Відповісти
Антитіла не єдиний захист
пс. Ще не вколовся спутніком ?
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13.06.2021 15:08 Відповісти
Тоді тобі питання. Через певний час вакцинацію потрібно повторяти (не мається на увазі друга доза). Як дізнатись коли це робити? Коли потрібно вакцинуватись тим хто вже перехворів?
Розумні люди роблять при зниженні кількості антитіл.
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13.06.2021 16:33 Відповісти
Достатньо для того, щоб верещати на весь світ, що Україна на 2-3 місці за кількістю захворювань в Європі.

Чи достатньо вже накрали і вакцінували своїх і тому вакцину вже дають звичайним людям? Недоумки, подивіться на черги у Виставковому центрі - оце Ваш показник роботи зелені дебіли. Ви загнали свідомих людей у черги і все одно не робите усе аби їх не вакцінувати.

Ви злодії, ще трохи часу і будете відповідати.
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13.06.2021 14:55 Відповісти
трошки не так...на девятом .2,223,558
на первом https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/ Франция 5 737 810
на третьем https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/ Россия 5 208 687

по количеству умерших
1.россия 126 430
8. Украина 51 679
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13.06.2021 15:41 Відповісти
Т.е., то что во всем мире выбрасывают на свалку, у нас зепилы называют вакциной
Колите себе сразу голову, клавиши
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13.06.2021 15:00 Відповісти
А толку? У ЗЕбилов что внизу, что вверху - ж.опа.
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13.06.2021 15:03 Відповісти
Коли людині не з групи ризику (35-45 р.) можна буде обирати між Пфайзером та Модерною?
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13.06.2021 15:03 Відповісти
ага, щаззз) Пфайзер - то "слуги урода" для себе та чиновників завезли. А "гегемон" отримає китайський шмурдяк.
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13.06.2021 15:05 Відповісти
Пенсионерам из группы риска 65+ предлагают только китайскую вакцину и новую волну эпидемии. Чиновникам - Пфайзер на дому или в кабинете. Остальным очереди на выходные за китайской вакциной.
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13.06.2021 15:48 Відповісти
Я что-то не помню видосик, как вся фрикция прислуг кремля, собрали своих 65+летних родителей и пошли их вакцинировать китайским шмурдяком. Вот и получается, что зебилы чужих пафосно под камеры колят шмурдяком, а своих - втихаря пфайзером. Хотя, 73% как раз и за такие рассклады и голосовало, чтобы у нас в стране было две касты: избранные для которых все и лошары, которые все стерпят.
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13.06.2021 15:13 Відповісти
А кому достаточно? На вакцинации очереди из тысяч людей, а вакцин не хватает!
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13.06.2021 15:31 Відповісти
Пфайзер достаточно для чиновников, а для остальных очередь за китайской.
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13.06.2021 15:38 Відповісти
дерьмо китайское для холопов сойдет а вот для самих себя пфайзер употребили
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13.06.2021 15:44 Відповісти
ты тоже эксперт по вакцинам? Сколько шконок окончил?
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13.06.2021 16:21 Відповісти
И какой смысл этих вакцинаций, если после этих вакцинаций нельзя спокойно путешествовать? Но это ладно
Со всех утюгов кричали - английский штамп набирает обороты...не прокатило! Потом индийский штамп капец (все умрем)...но нет...нету никакого индийского штампа и никто массово в Индии не падал, как на видео из Китая . Ах да..Китай - так там все хорошо! Не дасть соврать этот, как его?...ааа, иесус - так даже для упоротых библеистов у меня найдется немножко текста -
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их.
Алеши, вас поимели на стадии зачатия! Теперь вас долбят вакциной, которая ничего не дает - это как вера (есть или нету)...после вакцин умираю люди, от этих же вакцин...
Колитесь на здоровье, бегемотики
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13.06.2021 17:13 Відповісти
Вакцины хватает, правда не всем
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13.06.2021 18:28 Відповісти
Немножко не так. Хватает слугам, хозяевам хватит и шмурдяка.)
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13.06.2021 19:26 Відповісти
а чого немає модерни в Україні? у списку як бажана є, а не завозять?
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13.06.2021 20:35 Відповісти
Что значит Шмаргаль призывает открыть на местах центры вакцинации населения?? Шмаргаль у нас кто? премьер или тряпка!!Он должен издать УКаз и обязать всех открыть , в такой то срок , эти центры вакцинации!! должны быть графики поставок и прививок, хотя бы по областям!! Мало того и контролировать исполнение своих Указов!! А базарный Рыночный торговец Шмаргаль никогда не станет хорошим чиновником! У него другие ценности!!Бабки , бабки и бабки......!! А здоровье населения для него пустой звук!!
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14.06.2021 13:54 Відповісти
Зетварям по десять доз в сраку ..одним шприцом ))
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14.06.2021 14:08 Відповісти
 
 