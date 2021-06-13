Вакцины от коронавируса в Украине достаточно, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на сегодняшний день в Украине достаточно вакцины от коронавируса, чтобы привить всех желающих, и призывает местные власти организовать открытие массовых центров вакцинации.

Об этом он написал на своей странице в социльной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Кампания по вакцинации населения от COVID-19 набирает обороты. На этих выходных по всей Украине заработали более 50 центров массовой вакцинации. Среди них, тринадцать - в Днепропетровской области, восемь - во Львовской, семь - в Одесской, пять - Полтавской. С полным списком адресов и режимом работы центров в регионах можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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Благодарен всем представителям местной власти, органов местного самоуправления, которые откликнулись на призыв и развернули такие центры в своих городах. Также хочу обратиться к тем, кто этого ще не сделал. Вакцины в Украине достаточно. Все желающие должны получить возможность вакцинироваться как можно ближе к своему месту жительства", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также напомнил, что на этой неделе Украина получила еще более 183 тысячи доз вакцины Pfizer, из них 117 тысяч в рамках инициативы COVAX и более 66 тысяч согласно контракту.

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"Также все регионы перешли на "зеленый" уровень эпидемической опасности, что позволило несколько ослабить карантинные ограничения. Однако вирус еще не преодолен. Соблюдение простых правил и вакцинация - наш билет к возвращению к привычной жизни", - подытожил глава правительства.