"Всеукраїнська школа онлайн" включає уже 1 800 уроків, - Шкарлет
Освітня платформа "Всеукраїнська школа онлайн" на сьогодні містить майже дві тисячі уроків.
Про це міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"11 грудня ми запустили "Всеукраїнську школу онлайн", яка в повному форматі має бути розрахована на 3,5 тисячі уроків за шкільною програмою 5-11 класів. На сьогодні вже відвантажено 1 800 уроків. І йде активна зйомка всіх інших. У нас сьогодні більше ніж 160 тисяч користувачів школи онлайн. Більше ніж 110 країн світу під’єднані, у тому числі не тільки Україна, а й інші країни, вчителі або учні яких готові підключитися і за освітніми програмами українськими", – повідомив Шкарлет.
За його словами, "Всеукраїнська школа онлайн" не є єдиною платформою.
"У місцевих органах, у дуже багатьох громадах уже напрацьовані свої уроки, дистанційні матеріали, які дозволяють якісно проводити навчання в умовах обмеження відвідування класів. Але ж не всі категорії освітян підлягають ізоляції або повноформатного дистанційного навчання", – додав міністр.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.