"Всеукраїнська школа онлайн" включає уже 1 800 уроків, - Шкарлет

Освітня платформа "Всеукраїнська школа онлайн" на сьогодні містить майже дві тисячі уроків.

Про це міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"11 грудня ми запустили "Всеукраїнську школу онлайн", яка в повному форматі має бути розрахована на 3,5 тисячі уроків за шкільною програмою 5-11 класів. На сьогодні вже відвантажено 1 800 уроків. І йде активна зйомка всіх інших. У нас сьогодні більше ніж 160 тисяч користувачів школи онлайн. Більше ніж 110 країн світу під’єднані, у тому числі не тільки Україна, а й інші країни, вчителі або учні яких готові підключитися і за освітніми програмами українськими", – повідомив Шкарлет.

За його словами, "Всеукраїнська школа онлайн" не є єдиною платформою.

"У місцевих органах, у дуже багатьох громадах уже напрацьовані свої уроки, дистанційні матеріали, які дозволяють якісно проводити навчання в умовах обмеження відвідування класів. Але ж не всі категорії освітян підлягають ізоляції або повноформатного дистанційного навчання", – додав міністр.

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