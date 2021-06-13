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"Всеукраинская школа онлайн" включает уже 1 800 уроков, - Шкарлет

Образовательная платформа "Всеукраинская школа онлайн" на сегодняшний день содержит почти две тысячи уроков.

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"11 декабря мы запустили "Всеукраинскую школу онлайн", которая в полном формате должна быть рассчитана на 3,5 тысячи уроков по школьной программе 5-11 классов. На сегодня уже отгружено 1 800 уроков. И идет активная съемка оставшихся. У нас сегодня больше чем 160 тысяч пользователей школы онлайн. Более 110 стран мира подключены, в том числе не только Украины, но и другие страны, учителя или ученики которых готовы подключиться и по образовательным программам украинским", - сообщил Шкарлет.

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По его словам, "Всеукраинская школа онлайн" не является единственной платформой.

"В местных органах, в очень многих общинах уже наработаны свои уроки, дистанционные материалы, которые позволяют качественно проводить обучение в условиях ограничения посещения классов. Но не все категории педагогов подлежат изоляции или полноформатному дистанционному обучению", - добавил министр.

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образование (2264) школа (3011) Минобразования (1734) дистанционное обучение (115) Шкарлет (297)


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Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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13.06.2021 15:43 Ответить
а тепер до цих уроків творіть тести для перевірки знань. прослухав урок - перевірка осідання інфи у голові.
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13.06.2021 19:57 Ответить
 
 