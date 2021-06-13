"Всеукраинская школа онлайн" включает уже 1 800 уроков, - Шкарлет

Образовательная платформа "Всеукраинская школа онлайн" на сегодняшний день содержит почти две тысячи уроков.

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"11 декабря мы запустили "Всеукраинскую школу онлайн", которая в полном формате должна быть рассчитана на 3,5 тысячи уроков по школьной программе 5-11 классов. На сегодня уже отгружено 1 800 уроков. И идет активная съемка оставшихся. У нас сегодня больше чем 160 тысяч пользователей школы онлайн. Более 110 стран мира подключены, в том числе не только Украины, но и другие страны, учителя или ученики которых готовы подключиться и по образовательным программам украинским", - сообщил Шкарлет.

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По его словам, "Всеукраинская школа онлайн" не является единственной платформой.

"В местных органах, в очень многих общинах уже наработаны свои уроки, дистанционные материалы, которые позволяют качественно проводить обучение в условиях ограничения посещения классов. Но не все категории педагогов подлежат изоляции или полноформатному дистанционному обучению", - добавил министр.

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