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"Всеукраинская школа онлайн" запустила приложение для смартфонов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Пока приложение доступно только для телефонов на ОС Android, в нем есть доступ ко всем учебным материалам и возможность устраивать обсуждения. Вскоре обещают выпустить приложение для iOS и расширить его функционал.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, информирует Цензор.НЕТ.

"Приложение ВШО - это полноценный инструмент для удобного обучения с мобильных устройств, ориентированный прежде всего на школьников. В нем есть доступ ко всем курсам и материалам, размещенных на платформе. Также ученики могут участвовать в обсуждениях и коммуницировать со своими одноклассниками. Возможности приложения будут постепенно расширяться", - сообщили в министерстве.

При использовании приложения не будет взиматься мобильный трафик - об этом Минобразования договорилось с мобильными операторами.

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По данным министерства, платформу "Всеукраинская школа онлайн" используют более 125 тысяч учащихся, каждый шестой учитель и более половины учебных заведений Украины. При этом 75% пользователей заходят на нее со смартфонов.

"Обучение в смартфоне и урок по одному клику - уже не фантастика. Это наша новая реальность. Мы надеемся, что пользователи оценят новый функционал и будут применять его в повседневной учебе, одновременно повышая уровень своей цифровой компетентности", - отметил замминистра образования по вопросам цифровизации Артур Селецкий.

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Автор: Ольга Лузан
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Оце такки прррогресс!
В ті року чорнильницю з собою тягали, щоб завдання передрати....
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20.05.2021 17:44 Ответить
"Всеукраинская школа онлайн" запустила приложение для смартфонов - Цензор.НЕТ 7336
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20.05.2021 17:51 Ответить
Зато и почерк у людей был:

"Всеукраинская школа онлайн" запустила приложение для смартфонов - Цензор.НЕТ 868
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20.05.2021 17:54 Ответить
Ну дуже потрібний навик.
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14.06.2021 02:00 Ответить
Вы просто не в курсе, на что влияет развитие мелкой моторики рук. Очевидно, что у вас она не развита.
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14.06.2021 11:15 Ответить
Просвітіть мене.
Якщо ви про одну із особливостей людської пам'яті що пов'язана із руками то я знаю, вчив це. Тільки ось почерк немає ніякого відношення до цього. Це просто не потрібний навик, що займає місце та споживає ресурси на утримання вузькоспеціалізованої нейронної мережі.
P.S. До речі моторика з клавіатурою набагато складніше чим просто з ручкою.
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14.06.2021 22:54 Ответить
Такой же не нужный навык, по вашей логике, опрятно одеваться, аккуратно раскладывать вещи в шкафу, расчесывать волосы и стричь ногти. Это всё использует ресурсы и вообще забирает время.
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15.06.2021 10:08 Ответить
Кстати, интересный пример:

"Всеукраїнська школа онлайн" запустила застосунок для смартфонів - Цензор.НЕТ 5978
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15.06.2021 17:46 Ответить
Шото мне подсказывает, що це чергова "перемога" на кшталт "Дії"....
і усі бабусі на лавочках сидять у смартфоні "Всеукраинская школа онлайн" запустила приложение для смартфонов - Цензор.НЕТ 5874...
А не всі?! То ми йдемо до вас "Всеукраинская школа онлайн" запустила приложение для смартфонов - Цензор.НЕТ 7747
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20.05.2021 18:10 Ответить
ЗАДОЛБАЛИ !!!

Взяли моду через смарт устраивать акции! Я езжу с Нокией 20-ти летней давности! А если мне нужен интернет то пользуюсь ноутом...

Пшли вы нах что б я так жил и покупал смартфон только для пользования вашими нипаловами...
С моей кнопочной Нокии никто не стырит реквизиты банка и пароли... не стырит порнофото и не станет вымогать выкуп за молчание перед моей женой и ответственным начальником.
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20.05.2021 18:16 Ответить
ага, с кнопочной не стырит, но легко и просто стырит с твоего ноута , даже легче чем о смарта
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20.05.2021 19:52 Ответить
Нет. Вывод не верный ибо ноут не включен 24 часа в сутки как телефон (смартфон).
и с ноутом не будет такого случая как тыцание кнопки "ответ" когда не знаешь кто звонит по причине отсутствия очков на носу...
Сомневаешься что я прав - спроси у Штепселя "Всеукраїнська школа онлайн" запустила застосунок для смартфонів - Цензор.НЕТ 3336
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21.05.2021 03:36 Ответить
экий ты наивный и дремучий "Всеукраїнська школа онлайн" запустила застосунок для смартфонів - Цензор.НЕТ 9860
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21.05.2021 08:30 Ответить
- говорю тебе
ИДИ К ШТЕПСЕЛЮ "Всеукраїнська школа онлайн" запустила застосунок для смартфонів - Цензор.НЕТ 9298
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21.05.2021 14:08 Ответить
Ходил...Штепсель сказал что боре вавкину надо пить зеленку от ВАВКИ в голове.
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21.05.2021 14:25 Ответить
и шо? Штепселю помогало?
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21.05.2021 14:28 Ответить
спроси у своего лечащего психиатра
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21.05.2021 14:34 Ответить
а шо мой психиатр знает ,- помогло Штепселю или нет?
....................................................................
Ясно ,- он и вас лечит...
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21.05.2021 14:53 Ответить
Ідіоти, ви колись намагалися вчитися зі смартфону?
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20.05.2021 20:34 Ответить
Таке враження що таки да - вони по ньому вчились і тільки через нього спілкуються з колегами й тільки на ньому обмірковують на гора дурнуваті постанови
між часом коли клеють чергову шлюху собі на вечір...
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21.05.2021 03:49 Ответить
 
 