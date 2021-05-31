"Всеукраинская школа онлайн" запустила приложение для смартфонов
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Пока приложение доступно только для телефонов на ОС Android, в нем есть доступ ко всем учебным материалам и возможность устраивать обсуждения. Вскоре обещают выпустить приложение для iOS и расширить его функционал.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, информирует Цензор.НЕТ.
"Приложение ВШО - это полноценный инструмент для удобного обучения с мобильных устройств, ориентированный прежде всего на школьников. В нем есть доступ ко всем курсам и материалам, размещенных на платформе. Также ученики могут участвовать в обсуждениях и коммуницировать со своими одноклассниками. Возможности приложения будут постепенно расширяться", - сообщили в министерстве.
При использовании приложения не будет взиматься мобильный трафик - об этом Минобразования договорилось с мобильными операторами.
По данным министерства, платформу "Всеукраинская школа онлайн" используют более 125 тысяч учащихся, каждый шестой учитель и более половины учебных заведений Украины. При этом 75% пользователей заходят на нее со смартфонов.
"Обучение в смартфоне и урок по одному клику - уже не фантастика. Это наша новая реальность. Мы надеемся, что пользователи оценят новый функционал и будут применять его в повседневной учебе, одновременно повышая уровень своей цифровой компетентности", - отметил замминистра образования по вопросам цифровизации Артур Селецкий.
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В ті року чорнильницю з собою тягали, щоб завдання передрати....
Якщо ви про одну із особливостей людської пам'яті що пов'язана із руками то я знаю, вчив це. Тільки ось почерк немає ніякого відношення до цього. Це просто не потрібний навик, що займає місце та споживає ресурси на утримання вузькоспеціалізованої нейронної мережі.
P.S. До речі моторика з клавіатурою набагато складніше чим просто з ручкою.
і усі бабусі на лавочках сидять у смартфоні ...
А не всі?! То ми йдемо до вас
Взяли моду через смарт устраивать акции! Я езжу с Нокией 20-ти летней давности! А если мне нужен интернет то пользуюсь ноутом...
Пшли вы нах что б я так жил и покупал смартфон только для пользования вашими нипаловами...
С моей кнопочной Нокии никто не стырит реквизиты банка и пароли... не стырит порнофото и не станет вымогать выкуп за молчание перед моей женой и ответственным начальником.
и с ноутом не будет такого случая как тыцание кнопки "ответ" когда не знаешь кто звонит по причине отсутствия очков на носу...
Сомневаешься что я прав - спроси у Штепселя
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Ясно ,- он и вас лечит...
між часом коли клеють чергову шлюху собі на вечір...