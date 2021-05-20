"Всеукраїнська школа онлайн" запустила застосунок для смартфонів

Поки застосунок доступний тільки для телефонів на ОС Android, у ньому є доступ до всіх навчальних матеріалів та можливість влаштовувати обговорення. Незабаром обіцяють випустити додаток для iOS і розширити його функціонал.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки, інформує Цензор.НЕТ.

"Застосунок ВШО - це повноцінний інструмент для зручного навчання з мобільних пристроїв, орієнтований передусім на школярів. У ньому є доступ до всіх курсів і матеріалів, розміщених на платформі. Також учні можуть брати участь в обговореннях і комунікувати зі своїми однокласниками. Можливості програми поступово розширюватимуться", - повідомили в міністерстві.

При використанні програми не буде стягуватися мобільний трафік - про це Міносвіти домовилося з мобільними операторами.

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За даними міністерства, платформу "Всеукраїнська школа онлайн" використовують понад 125 тисяч учнів, кожен шостий вчитель і більше половини навчальних закладів України. При цьому 75% користувачів заходять на неї зі смартфонів.

"Навчання у смартфоні й урок за один клік - вже не фантастика. Це наша нова реальність. Ми сподіваємося, що користувачі оцінять новий функціонал і застосовуватимуть його в повсякденному навчанні, одночасно підвищуючи рівень своєї цифрової компетентності", - зазначив заступник міністра освіти з питань цифровізації Артур Селецький.

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