"Всеукраїнська школа онлайн" запустила застосунок для смартфонів
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Поки застосунок доступний тільки для телефонів на ОС Android, у ньому є доступ до всіх навчальних матеріалів та можливість влаштовувати обговорення. Незабаром обіцяють випустити додаток для iOS і розширити його функціонал.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки, інформує Цензор.НЕТ.
"Застосунок ВШО - це повноцінний інструмент для зручного навчання з мобільних пристроїв, орієнтований передусім на школярів. У ньому є доступ до всіх курсів і матеріалів, розміщених на платформі. Також учні можуть брати участь в обговореннях і комунікувати зі своїми однокласниками. Можливості програми поступово розширюватимуться", - повідомили в міністерстві.
При використанні програми не буде стягуватися мобільний трафік - про це Міносвіти домовилося з мобільними операторами.
За даними міністерства, платформу "Всеукраїнська школа онлайн" використовують понад 125 тисяч учнів, кожен шостий вчитель і більше половини навчальних закладів України. При цьому 75% користувачів заходять на неї зі смартфонів.
"Навчання у смартфоні й урок за один клік - вже не фантастика. Це наша нова реальність. Ми сподіваємося, що користувачі оцінять новий функціонал і застосовуватимуть його в повсякденному навчанні, одночасно підвищуючи рівень своєї цифрової компетентності", - зазначив заступник міністра освіти з питань цифровізації Артур Селецький.
Будь ласка, зачекайте...
В ті року чорнильницю з собою тягали, щоб завдання передрати....
Якщо ви про одну із особливостей людської пам'яті що пов'язана із руками то я знаю, вчив це. Тільки ось почерк немає ніякого відношення до цього. Це просто не потрібний навик, що займає місце та споживає ресурси на утримання вузькоспеціалізованої нейронної мережі.
P.S. До речі моторика з клавіатурою набагато складніше чим просто з ручкою.
і усі бабусі на лавочках сидять у смартфоні ...
А не всі?! То ми йдемо до вас
Взяли моду через смарт устраивать акции! Я езжу с Нокией 20-ти летней давности! А если мне нужен интернет то пользуюсь ноутом...
Пшли вы нах что б я так жил и покупал смартфон только для пользования вашими нипаловами...
С моей кнопочной Нокии никто не стырит реквизиты банка и пароли... не стырит порнофото и не станет вымогать выкуп за молчание перед моей женой и ответственным начальником.
и с ноутом не будет такого случая как тыцание кнопки "ответ" когда не знаешь кто звонит по причине отсутствия очков на носу...
Сомневаешься что я прав - спроси у Штепселя
ИДИ К ШТЕПСЕЛЮ
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Ясно ,- он и вас лечит...
між часом коли клеють чергову шлюху собі на вечір...