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"Всеукраїнська школа онлайн" запустила застосунок для смартфонів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Поки застосунок доступний тільки для телефонів на ОС Android, у ньому є доступ до всіх навчальних матеріалів та можливість влаштовувати обговорення. Незабаром обіцяють випустити додаток для iOS і розширити його функціонал.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки, інформує Цензор.НЕТ.

"Застосунок ВШО - це повноцінний інструмент для зручного навчання з мобільних пристроїв, орієнтований передусім на школярів. У ньому є доступ до всіх курсів і матеріалів, розміщених на платформі. Також учні можуть брати участь в обговореннях і комунікувати зі своїми однокласниками. Можливості програми поступово розширюватимуться", - повідомили в міністерстві.

При використанні програми не буде стягуватися мобільний трафік - про це Міносвіти домовилося з мобільними операторами.

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За даними міністерства, платформу "Всеукраїнська школа онлайн" використовують понад 125 тисяч учнів, кожен шостий вчитель і більше половини навчальних закладів України. При цьому 75% користувачів заходять на неї зі смартфонів.

"Навчання у смартфоні й урок за один клік - вже не фантастика. Це наша нова реальність. Ми сподіваємося, що користувачі оцінять новий функціонал і застосовуватимуть його в повсякденному навчанні, одночасно підвищуючи рівень своєї цифрової компетентності", - зазначив заступник міністра освіти з питань цифровізації Артур Селецький.

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Оце такки прррогресс!
В ті року чорнильницю з собою тягали, щоб завдання передрати....
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20.05.2021 17:44 Відповісти
"Всеукраинская школа онлайн" запустила приложение для смартфонов - Цензор.НЕТ 7336
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20.05.2021 17:51 Відповісти
Зато и почерк у людей был:

"Всеукраинская школа онлайн" запустила приложение для смартфонов - Цензор.НЕТ 868
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20.05.2021 17:54 Відповісти
Ну дуже потрібний навик.
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14.06.2021 02:00 Відповісти
Вы просто не в курсе, на что влияет развитие мелкой моторики рук. Очевидно, что у вас она не развита.
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14.06.2021 11:15 Відповісти
Просвітіть мене.
Якщо ви про одну із особливостей людської пам'яті що пов'язана із руками то я знаю, вчив це. Тільки ось почерк немає ніякого відношення до цього. Це просто не потрібний навик, що займає місце та споживає ресурси на утримання вузькоспеціалізованої нейронної мережі.
P.S. До речі моторика з клавіатурою набагато складніше чим просто з ручкою.
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14.06.2021 22:54 Відповісти
Такой же не нужный навык, по вашей логике, опрятно одеваться, аккуратно раскладывать вещи в шкафу, расчесывать волосы и стричь ногти. Это всё использует ресурсы и вообще забирает время.
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15.06.2021 10:08 Відповісти
Кстати, интересный пример:

"Всеукраїнська школа онлайн" запустила застосунок для смартфонів - Цензор.НЕТ 5978
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15.06.2021 17:46 Відповісти
Шото мне подсказывает, що це чергова "перемога" на кшталт "Дії"....
і усі бабусі на лавочках сидять у смартфоні "Всеукраинская школа онлайн" запустила приложение для смартфонов - Цензор.НЕТ 5874...
А не всі?! То ми йдемо до вас "Всеукраинская школа онлайн" запустила приложение для смартфонов - Цензор.НЕТ 7747
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20.05.2021 18:10 Відповісти
ЗАДОЛБАЛИ !!!

Взяли моду через смарт устраивать акции! Я езжу с Нокией 20-ти летней давности! А если мне нужен интернет то пользуюсь ноутом...

Пшли вы нах что б я так жил и покупал смартфон только для пользования вашими нипаловами...
С моей кнопочной Нокии никто не стырит реквизиты банка и пароли... не стырит порнофото и не станет вымогать выкуп за молчание перед моей женой и ответственным начальником.
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20.05.2021 18:16 Відповісти
ага, с кнопочной не стырит, но легко и просто стырит с твоего ноута , даже легче чем о смарта
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20.05.2021 19:52 Відповісти
Нет. Вывод не верный ибо ноут не включен 24 часа в сутки как телефон (смартфон).
и с ноутом не будет такого случая как тыцание кнопки "ответ" когда не знаешь кто звонит по причине отсутствия очков на носу...
Сомневаешься что я прав - спроси у Штепселя "Всеукраїнська школа онлайн" запустила застосунок для смартфонів - Цензор.НЕТ 3336
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21.05.2021 03:36 Відповісти
экий ты наивный и дремучий "Всеукраїнська школа онлайн" запустила застосунок для смартфонів - Цензор.НЕТ 9860
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21.05.2021 08:30 Відповісти
- говорю тебе
ИДИ К ШТЕПСЕЛЮ "Всеукраїнська школа онлайн" запустила застосунок для смартфонів - Цензор.НЕТ 9298
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21.05.2021 14:08 Відповісти
Ходил...Штепсель сказал что боре вавкину надо пить зеленку от ВАВКИ в голове.
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21.05.2021 14:25 Відповісти
и шо? Штепселю помогало?
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21.05.2021 14:28 Відповісти
спроси у своего лечащего психиатра
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21.05.2021 14:34 Відповісти
а шо мой психиатр знает ,- помогло Штепселю или нет?
....................................................................
Ясно ,- он и вас лечит...
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21.05.2021 14:53 Відповісти
Ідіоти, ви колись намагалися вчитися зі смартфону?
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20.05.2021 20:34 Відповісти
Таке враження що таки да - вони по ньому вчились і тільки через нього спілкуються з колегами й тільки на ньому обмірковують на гора дурнуваті постанови
між часом коли клеють чергову шлюху собі на вечір...
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21.05.2021 03:49 Відповісти
 
 