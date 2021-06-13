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Україна готова обговорювати компенсації у разі запуску "Північного потоку-2", - Кулеба

Україна готова обговорювати компенсації у разі запуску

Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Німецьку хвилю", про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо", - зазначив Кулеба.

"Але ми не обов'язково погодимося на те, що нам запропонують", - додав міністр, цитує інформагенція dpa.

Як сказав Кулеба, у нього складається враження, що останнім часом рішучість США домогтися компенсацій Україні у разі завершення будівництва газопроводу "суттєво зросла".

За його словами, для України газогін становить передусім безпекову загрозу. "А тому ми кажемо, що газопровід має бути використаний як важіль, аби спонукати Росію до конструктивної ролі у мирному процесі на сході України", - зазначив міністр.

Читайте також: Меркель про "Північний потік-2": Німеччина і США знайдуть хороший шлях, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу

Автор: 

компенсації (688) Північний потік (2461) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+17
Т.е., этот ЗЕленый сброд готов взять дньгами взамен на возмодность для парашников начать полномоштабное вторжение в Украину и кровавую бойню?
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13.06.2021 17:57
+14
Нет, он не дебил дебилы проголосовали за Зе и всех них в 2019 году.
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13.06.2021 17:59
+13
кулеба походу дебил.
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13.06.2021 17:57
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А с Украиной кто готов об этом говорить ?
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14.06.2021 11:17 Відповісти
Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо", - зазначив Кулеба.
Джерело: https://censor.net/ua/n3271122

Как в старом анекдоте: В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов… Один из посетителей спрашивает служащего:
- Скажите, неужели слон это все съест?
- Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!
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14.06.2021 12:14 Відповісти
Подарите Кулебе и Зеленскому закаточную машинку . а то они с Зеленским сильно губы раскатали о размераз компенсации!! Вы блин с порошенко за семь лет так и ничего не сделали для уменьшения последствий отключения нашей ГТС !А сегодня плачите белугой !!Работать надо , а не на ТВ плакаться и кривляться!!
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14.06.2021 13:27 Відповісти
дехто вже отримав компенсацію і "простив" 10 ярдів. Так що інші можуть стояти в черзі. Як говорив відомий блогер Медведев - грошей нема, але ви тримайтесь. Тримайтесь Кулеба! ВОНИПРОСТОХОЧУТЬКУШАТЬ але без Вас. Біомасі вже давно нічого не світить.
А тут тільки сліпий не бачить, що вся активність зеленої масті погоджена в Кремлі, всі ваші ролі і слова розписані і зазвучали по команді від Платоновича. За ці слова Вам в рейху покарання не буде.
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14.06.2021 15:29 Відповісти
Воду дадут Зебилы, деньги потратят Зебилы, а жить с позором - следующим поколениям и следующей власти. Зевласти лишь бы бабла урвать и слинять вовремя. Я не люблю Порошенко, но кто-то может себе представить что-бы подобное сказал Климкин? Полный ЗЕпозор, очередное дно и уже не на уровне Люси, а на уровне ЗЕ.
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14.06.2021 15:45 Відповісти
Извиняюсь, писал о газе, а думал о предложенных компенсациях за воду в Крым.
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14.06.2021 16:02 Відповісти
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