Україна готова обговорювати компенсації у разі запуску "Північного потоку-2", - Кулеба

Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Німецьку хвилю", про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо", - зазначив Кулеба.

"Але ми не обов'язково погодимося на те, що нам запропонують", - додав міністр, цитує інформагенція dpa.

Як сказав Кулеба, у нього складається враження, що останнім часом рішучість США домогтися компенсацій Україні у разі завершення будівництва газопроводу "суттєво зросла".

За його словами, для України газогін становить передусім безпекову загрозу. "А тому ми кажемо, що газопровід має бути використаний як важіль, аби спонукати Росію до конструктивної ролі у мирному процесі на сході України", - зазначив міністр.

Читайте також: Меркель про "Північний потік-2": Німеччина і США знайдуть хороший шлях, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу