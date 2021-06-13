Україна готова обговорювати компенсації у разі запуску "Північного потоку-2", - Кулеба
Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу "Північний потік-2".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Німецьку хвилю", про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо", - зазначив Кулеба.
"Але ми не обов'язково погодимося на те, що нам запропонують", - додав міністр, цитує інформагенція dpa.
Як сказав Кулеба, у нього складається враження, що останнім часом рішучість США домогтися компенсацій Україні у разі завершення будівництва газопроводу "суттєво зросла".
За його словами, для України газогін становить передусім безпекову загрозу. "А тому ми кажемо, що газопровід має бути використаний як важіль, аби спонукати Росію до конструктивної ролі у мирному процесі на сході України", - зазначив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://censor.net/ua/n3271122
Как в старом анекдоте: В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов… Один из посетителей спрашивает служащего:
- Скажите, неужели слон это все съест?
- Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!
А тут тільки сліпий не бачить, що вся активність зеленої масті погоджена в Кремлі, всі ваші ролі і слова розписані і зазвучали по команді від Платоновича. За ці слова Вам в рейху покарання не буде.