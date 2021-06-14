Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити закон про підвищення пенсій чорнобильцям

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроєкт №4555 про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради.

Так, 10 червня відбулося засідання Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у режимі відеоконференції. Комітет розглянув у другому читанні проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" (№ 4555).

Законопроект спрямований на урегулювання питання забезпечення права на отримання державної пенсії, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

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Голова підкомітету з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Олег Арсенюк повідомив, що текст законопроекту був допрацьований з урахуванням позицій усіх зацікавлених сторін.

Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому.