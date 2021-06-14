Профильный комитет рекомендует Раде принять закон о повышении пенсий чернобыльцам

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект №4555 о повышении уровня пенсионного обеспечения граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в информационном управлении Аппарата Верховной Рады.

Так, 10 июня состоялось заседание Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в режиме видеоконференции. Комитет рассмотрел во втором чтении проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины" О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы "по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" (№ 4555).

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Законопроект направлен на урегулирование вопроса обеспечения права на получение государственной пенсии, исчисленной с пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года, для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью.

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Председатель подкомитета по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы Олег Арсенюк сообщил, что текст законопроекта был доработан с учетом позиций всех заинтересованных сторон.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом.