"Слуга народу" досі не відзвітувала про витрати на "президентське опитування", - КВУ

Комітет виборців України відзначає негативну тенденцію щодо надання політичним партіям легальних можливостей для уникнення фінансової звітності. На сьогодні із 365 партій звіти за I квартал 2021 року подали лише 57 політичних сил. Таким чином, 85% партій фактично припинили звітувати перед НАЗК в останній рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КВУ.

Така ситуація негативно позначається на прозорості діяльності партій. До прикладу, політична партія "Слуга Народу" досі не оприлюднила інформацію про витрати на президентське опитування, проведене в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

У жовтні 2020 року представники партії "Слуга Народу" заявляли, що витрати на опитування будуть відображені у фінансовому звіті партії. Однак, станом на травень 2021 р., такої інформації надано не було. Формальною причиною зволікання є зміни до Закону "Про політичні партії в Україні", які надали політичним партіям легальну можливість затягувати із подачею фінансових звітів до закінчення в Україні карантину. Останній звіт, поданий партією "Слуга Народу" стосується періоду ІІ кварталу 2020 року (квітень-червень).

Також наголошується, що схожа ситуація й з іншими партіями, які так само отримали легальну можливість не звітувати про свої доходи і витрати під час карантину. В результаті політичні партії впродовж останнього року фактично не звітували. Останній звіт партії "Голос" датовано ІІ кварталом 2020 року, ВО "Батьківщина", ЄС, ОПЗЖ – І квартал 2020 року.

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"На розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект №4611, яким пропонується виключити із закону положення про відстрочку для політичних партій у поданні щоквартальних звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на період карантину", - зазначають у КВУ.

Законопроєкт зареєстровано в січні 2021 року, однак його все ще не було розглянуто на пленарному засіданні.

"Минулого року, на початку пандемії коронавірусу, політичні партії отримали легальну можливість не звітувати про свої витрати, що фактично є прямим ударом по ідеї державного фінансування. В результаті, станом на сьогодні, звіти за 2021 р. подали лише 57 партій із 365. Тобто, 85% партій перестали звітувати, користуючись змінами до законодавства. Однак, за оцінкою КВУ, на разі не існує об’єктивних причин для відтермінування подачі фінансової звітності. Комітет виборців України закликає Верховну Раду невідкладно внести зміни до закону "Про політичні партії в Україні" та повернути норми щодо звітування політичних партій", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.