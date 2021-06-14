"Центренерго" віддали Коломойському особисто Зеленський і Гончарук ", - екссекретар РНБО Данилюк
Президенту Зеленському необхідно позбавити Коломойського громадянства і відправити в США.
Про це екссекретар РНБО Олександр Данилюк заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Центренерго" віддали Коломойському особисто Зеленський і Гончарук, який, до речі, зараз із цього намагається зістрибнути. Пам'ятаєш фотографію 2019 року в кабінеті Зеленського - на якій зображені щасливі Гончарук, Богдан і Коломойський і сам президент. Відразу після цього Кабмін передав Центренерго на розграбування Коломойському. А зараз розслідування, обшуки. Так ви ж самі передали! Ви це самі зробили і тепер говорите, що Коломойський викачує гроші. А ви?"- обурився він.
Данилюк зазначив, що у нього відчуття, що "офісні" теж мають частку".
"Є Коломойський, який має 3 громадянства, які він не приховує. Я не вірю, що він понесе відповідальність в Україні. Але над ним уже два роки висить Домоклів меч американського правосуддя. Він повернувся в Україну, тому що він боїться, що його екстрадують до США. Є ще лондонський суд, є кримінальні справи, він цього боїться. Спочатку він приїхав з Женеви до Ізраїлю, а потім навіть в Ізраїлі вирішив не залишатися, а приїхати в Україну. А тут "економічний тероризм". І ось тепер я б скористався створеним Президентом прецедентом - позбавив його громадянства і відправив його безпосередньо в США. Або на Кіпр, або в Ізраїль, звідки вони самі його переправлять у США", - пояснив екссекретар РНБО.
Він нагадав, що раніше ставив питання про Коломойського генпрокурору Ірині Венедіктовій.
Кажу: "А правда, що до вас надійшла заява про екстрадицію в США?" По ній було видно, що вона болісно намагається знайти, як відповісти. А вже як спітнів Коломойський, коли дивився це! Вона в підсумку сказала: "Я не можу ні спростувати і ні підтвердити цю інформацію", - зазначив Данилюк.
Інтерв'ю з Олександром Данилюком для Цензор.НЕТ читайте тут.
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Как? На основании какого закона можно лишить гражданства Коломойшу?
Когда Петя лишал гражданства Саакашвили - он просто отменил свой указ о присвоении гражданства - тех же граждан Украины, которым гражданство присвоено не спец указом, а по праву рождения - его лишить невозможно.
пакращення від НЕЗАЛЕЖНОГО президента
Це, між іншим, з 2014 року стало вже класичною ілюстрацією легендарної риси євреїв - хýцпи (супернахабства, яке вони вважають позитивною рисою). Ось як хуцпато https://youtu.be/hBuyLCcffkk Беня прокоментував свої три громадянства...
Журналіст:
- Скажіть, а які паспорти у Вас є?
Беня:
- Кроме украинского? Израильский и кипрский.
- А наскільки це відповідає чинному законодавству?
- А в Конституции написано, шо запрещено двойное гражданство. А тройное не запрещено.
Свіжіший приклад - 2019 року. Коли єврейський хлопчик-комік з Кривого Рогу висунувся кандидатом у президенти України, маючи у своєму багажі... нічого, окрім хуцпи.
Хоча , воно трохи захитрожопо , але у окремих випадках може бути допущено ...
Єдиною вимогою - між державами має бути підписаний відповідний договір . У ньому мають бути детально прописані усі деталі "багатогромадянства" . Від того , у яких випадках це можливо , до того - у яких збройних військах має служити , куда які податки платити , яка відповідальність судова та фінансова , видача примусова при запиті іншої сторони і т.п. і т.д.
Бо громадянство кожної країни має свої обов"язки і свої права
А без такого договору - хитрожопі будуть користуватися бонусами усіх громадянств , а обов"язки - перед ні однією країною не виконувати