"Центренерго" віддали Коломойському особисто Зеленський і Гончарук ", - екссекретар РНБО Данилюк

Президенту Зеленському необхідно позбавити Коломойського громадянства і відправити в США.

Про це екссекретар РНБО Олександр Данилюк заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Центренерго" віддали Коломойському особисто Зеленський і Гончарук, який, до речі, зараз із цього намагається зістрибнути. Пам'ятаєш фотографію 2019 року в кабінеті Зеленського - на якій зображені щасливі Гончарук, Богдан і Коломойський і сам президент. Відразу після цього Кабмін передав Центренерго на розграбування Коломойському. А зараз розслідування, обшуки. Так ви ж самі передали! Ви це самі зробили і тепер говорите, що Коломойський викачує гроші. А ви?"- обурився він.

Данилюк зазначив, що у нього відчуття, що "офісні" теж мають частку".

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"Є Коломойський, який має 3 громадянства, які він не приховує. Я не вірю, що він понесе відповідальність в Україні. Але над ним уже два роки висить Домоклів меч американського правосуддя. Він повернувся в Україну, тому що він боїться, що його екстрадують до США. Є ще лондонський суд, є кримінальні справи, він цього боїться. Спочатку він приїхав з Женеви до Ізраїлю, а потім навіть в Ізраїлі вирішив не залишатися, а приїхати в Україну. А тут "економічний тероризм". І ось тепер я б скористався створеним Президентом прецедентом - позбавив його громадянства і відправив його безпосередньо в США. Або на Кіпр, або в Ізраїль, звідки вони самі його переправлять у США", - пояснив екссекретар РНБО.

Він нагадав, що раніше ставив питання про Коломойського генпрокурору Ірині Венедіктовій.

Кажу: "А правда, що до вас надійшла заява про екстрадицію в США?" По ній було видно, що вона болісно намагається знайти, як відповісти. А вже як спітнів Коломойський, коли дивився це! Вона в підсумку сказала: "Я не можу ні спростувати і ні підтвердити цю інформацію", - зазначив Данилюк.

Інтерв'ю з Олександром Данилюком для Цензор.НЕТ читайте тут.