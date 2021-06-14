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"Центренерго" віддали Коломойському особисто Зеленський і Гончарук ", - екссекретар РНБО Данилюк

Президенту Зеленському необхідно позбавити Коломойського громадянства і відправити в США.

Про це екссекретар РНБО Олександр Данилюк заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Центренерго" віддали Коломойському особисто Зеленський і Гончарук, який, до речі, зараз із цього намагається зістрибнути. Пам'ятаєш фотографію 2019 року в кабінеті Зеленського - на якій зображені щасливі Гончарук, Богдан і Коломойський і сам президент. Відразу після цього Кабмін передав Центренерго на розграбування Коломойському. А зараз розслідування, обшуки. Так ви ж самі передали! Ви це самі зробили і тепер говорите, що Коломойський викачує гроші. А ви?"- обурився він.

Данилюк зазначив, що у нього відчуття, що "офісні" теж мають частку".

Також читайте: Як Богдан, так і Єрмак вбили в голову Зеленському, що він відповідає за все в країні, - екссекретар РНБО Данилюк

"Є Коломойський, який має 3 громадянства, які він не приховує. Я не вірю, що він понесе відповідальність в Україні. Але над ним уже два роки висить Домоклів меч американського правосуддя. Він повернувся в Україну, тому що він боїться, що його екстрадують до США. Є ще лондонський суд, є кримінальні справи, він цього боїться. Спочатку він приїхав з Женеви до Ізраїлю, а потім навіть в Ізраїлі вирішив не залишатися, а приїхати в Україну. А тут "економічний тероризм". І ось тепер я б скористався створеним Президентом прецедентом - позбавив його громадянства і відправив його безпосередньо в США. Або на Кіпр, або в Ізраїль, звідки вони самі його переправлять у США", - пояснив екссекретар РНБО.

Він нагадав, що раніше ставив питання про Коломойського генпрокурору Ірині Венедіктовій.

Кажу: "А правда, що до вас надійшла заява про екстрадицію в США?" По ній було видно, що вона болісно намагається знайти, як відповісти. А вже як спітнів Коломойський, коли дивився це! Вона в підсумку сказала: "Я не можу ні спростувати і ні підтвердити цю інформацію", - зазначив Данилюк.

Інтерв'ю з Олександром Данилюком для Цензор.НЕТ читайте тут.

Автор: 

Гончарук Олексій (1103) Зеленський Володимир (23689) Коломойський Ігор (3122) Данилюк Олександр (911) Центренерго (548)


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Топ коментарі
+21
"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук", - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 5256
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14.06.2021 15:22
+15
"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук", - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 7864
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14.06.2021 15:14
+14
"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук", - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 9802
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14.06.2021 15:13
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"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук", - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 9802
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14.06.2021 15:13 Відповісти
"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук", - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 7864
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14.06.2021 15:14 Відповісти
Вава- борцун з олігархами!
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14.06.2021 15:14 Відповісти
Данилюк - обыкновенный конъюктурщик, только с более развитой чуйкой, что позволило ему в первых рядах покинуть зеленый титаник. Нужно об этом помнить, когда они вылезет перед следующими выборами и будет вещать, каким противником зеленых он является.
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14.06.2021 15:16 Відповісти
"Президенту Зеленскому необходимо лишить Коломойского гражданства и отправить в США"

Как? На основании какого закона можно лишить гражданства Коломойшу?
Когда Петя лишал гражданства Саакашвили - он просто отменил свой указ о присвоении гражданства - тех же граждан Украины, которым гражданство присвоено не спец указом, а по праву рождения - его лишить невозможно.
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14.06.2021 15:21 Відповісти
Цемах - громадянин України і його Зе спокійно відіслав на Наросію, так само можна мульти-громадянина Коломойського відправити у США, де на нього чекає місцеве правосуддя, якщо його нема в Україні.
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14.06.2021 15:29 Відповісти
"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук", - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 5256
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14.06.2021 15:22 Відповісти


пакращення від НЕЗАЛЕЖНОГО президента
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14.06.2021 15:23 Відповісти
Виходить, що Гундосік з Беняю розграбували Центренерго? На два мільярди доларів?
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14.06.2021 15:30 Відповісти
Більше! Дещ перекрили, дещо списали а дещо просто не показали. 😊
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14.06.2021 15:38 Відповісти
Та нє, бубочка ж хароший!
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14.06.2021 15:36 Відповісти
Во пауки и змеи...Сожрите уже друг дружку!!! сколько всего гнилого вылазит!
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14.06.2021 15:36 Відповісти
Да вы шо?! Оно же "ничего не знает" и "наш сын честный" по логике родителей этого бестолковки лживого.
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14.06.2021 15:37 Відповісти
Шановне товариство, ви будете дивуватися, але трубу, за рану у Медведука віддали Коломойському. 🤢
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14.06.2021 15:39 Відповісти
Это не данылюка кинули зебилы с каломойшей, это тебя кинули ограбив центрэнерго
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14.06.2021 15:54 Відповісти
Що такоє?! Нє Порох?! Быть такого не може!
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14.06.2021 15:54 Відповісти
Стадо до цього байдуже, якщо ніяким боку не можливо хоча б гіпотетично приплести Порошенко.
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14.06.2021 16:02 Відповісти
прикметно, що на гілці, де відсутній Порох - лише четверо зебілів відповідно до моєї класифікації (включно з https://censor.net/ru/user/482991 і сявиним https://censor.net/ru/user/86503). З них лише один явний подляковий бот. А де інші? - та на гілках з Порохом...
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14.06.2021 16:43 Відповісти
Данилюк: "Є Коломойський, який має 3 громадянства, які він не приховує."
Це, між іншим, з 2014 року стало вже класичною ілюстрацією легендарної риси євреїв - хýцпи (супернахабства, яке вони вважають позитивною рисою). Ось як хуцпато https://youtu.be/hBuyLCcffkk Беня прокоментував свої три громадянства...
Журналіст:
- Скажіть, а які паспорти у Вас є?
Беня:
- Кроме украинского? Израильский и кипрский.
- А наскільки це відповідає чинному законодавству?
- А в Конституции написано, шо запрещено двойное гражданство. А тройное не запрещено.

Свіжіший приклад - 2019 року. Коли єврейський хлопчик-комік з Кривого Рогу висунувся кандидатом у президенти України, маючи у своєму багажі... нічого, окрім хуцпи.
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14.06.2021 17:06 Відповісти
Ну ..., у майбутньому - напевно буде допустимо мати і 2 , і 3 , і навіть більше громадянств
Хоча , воно трохи захитрожопо , але у окремих випадках може бути допущено ...
Єдиною вимогою - між державами має бути підписаний відповідний договір . У ньому мають бути детально прописані усі деталі "багатогромадянства" . Від того , у яких випадках це можливо , до того - у яких збройних військах має служити , куда які податки платити , яка відповідальність судова та фінансова , видача примусова при запиті іншої сторони і т.п. і т.д.
Бо громадянство кожної країни має свої обов"язки і свої права
А без такого договору - хитрожопі будуть користуватися бонусами усіх громадянств , а обов"язки - перед ні однією країною не виконувати
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14.06.2021 21:21 Відповісти
бомбануло так бомбануло - где там ваньки хотели тренироваться бомбить."Центренерго" віддали Коломойському особисто Зеленський і Гончарук ", - екссекретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 640"Центренерго" віддали Коломойському особисто Зеленський і Гончарук ", - екссекретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 5997
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14.06.2021 22:38 Відповісти
Коломойский в 2014 году создал "Днепр-1" и предложил по 1к у.е. за автомат Калашникова, возглавил бывшую Днепропетровскую область и остановил сепаров. В то время как остальные или прямо работали на х..ло или засунули язык с головой в одно место. Коломойский - патриот Украины. Что же финансов - работать надо в правовом поле, и разбираться в правовом.
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16.06.2021 04:52 Відповісти
 
 