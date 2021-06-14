"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук", - экс-секретарь СНБО Данилюк
Президенту Зеленскому необходимо лишить Коломойского гражданства и отправить в США.
Об этом экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук, который, кстати, сейчас с этого пытается спрыгнуть. Помнишь фотографию 2019 года в кабинете Зеленского - на которой запечатлены счастливые Гончарук, Богдан и Коломойский и сам президент. Сразу после этого Кабмин передал Центренерго на разграбление Коломойскому. А сейчас расследования, обыски. Так вы же сами передали! Вы это сами сделали и теперь говорите, что Коломойский выкачивает деньги. А вы?" - возмутился он.
Данилюк отметил, что у него ощущение, что "офисные" тоже в доле".
"Есть Коломойский, имеющий 3 гражданства, которые он не скрывает. Я не верю, что он понесет ответственность в Украине. Но над ним уже два года висит Домоклов меч американского правосудия. Он вернулся в Украину, потому что он боится, что его экстрадируют в США. Есть еще лондонский суд, есть криминальные дела, он этого боится. Сначала он приехал из Женевы в Израиль, а потом даже в Израиле решил не оставаться, а приехать в Украину. А тут "экономический терроризм". И вот теперь я бы воспользовался созданным Президентом прецедентом - лишил его гражданства и отправил его напрямую в США. Либо на Кипр, либо в Израиль, откуда они сами его переправят в США", - объяснил экс-секретарь СНБО.
Он напомнил, что ранее задавал вопрос о Коломойском генпрокурору Ирине Венедиктовой.
Говорю: "А правда, что к вам поступило заявление об экстрадиции в США?" По ней было видно, что она мучительно пытается найти как ответить. А уж как вспотел Коломойский, когда смотрел это! Она в итоге сказала: "Я не могу ни опровергнуть и ни подтвердить эту информацию", - отметил Данилюк.
Интервью с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком читайте здесь.
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Как? На основании какого закона можно лишить гражданства Коломойшу?
Когда Петя лишал гражданства Саакашвили - он просто отменил свой указ о присвоении гражданства - тех же граждан Украины, которым гражданство присвоено не спец указом, а по праву рождения - его лишить невозможно.
пакращення від НЕЗАЛЕЖНОГО президента
Це, між іншим, з 2014 року стало вже класичною ілюстрацією легендарної риси євреїв - хýцпи (супернахабства, яке вони вважають позитивною рисою). Ось як хуцпато https://youtu.be/hBuyLCcffkk Беня прокоментував свої три громадянства...
Журналіст:
- Скажіть, а які паспорти у Вас є?
Беня:
- Кроме украинского? Израильский и кипрский.
- А наскільки це відповідає чинному законодавству?
- А в Конституции написано, шо запрещено двойное гражданство. А тройное не запрещено.
Свіжіший приклад - 2019 року. Коли єврейський хлопчик-комік з Кривого Рогу висунувся кандидатом у президенти України, маючи у своєму багажі... нічого, окрім хуцпи.
Хоча , воно трохи захитрожопо , але у окремих випадках може бути допущено ...
Єдиною вимогою - між державами має бути підписаний відповідний договір . У ньому мають бути детально прописані усі деталі "багатогромадянства" . Від того , у яких випадках це можливо , до того - у яких збройних військах має служити , куда які податки платити , яка відповідальність судова та фінансова , видача примусова при запиті іншої сторони і т.п. і т.д.
Бо громадянство кожної країни має свої обов"язки і свої права
А без такого договору - хитрожопі будуть користуватися бонусами усіх громадянств , а обов"язки - перед ні однією країною не виконувати