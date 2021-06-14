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"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук", - экс-секретарь СНБО Данилюк

Президенту Зеленскому необходимо лишить Коломойского гражданства и отправить в США.

Об этом экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук, который, кстати, сейчас с этого пытается спрыгнуть. Помнишь фотографию 2019 года в кабинете Зеленского - на которой запечатлены счастливые Гончарук, Богдан и Коломойский и сам президент. Сразу после этого Кабмин передал Центренерго на разграбление Коломойскому. А сейчас расследования, обыски. Так вы же сами передали! Вы это сами сделали и теперь говорите, что Коломойский выкачивает деньги. А вы?" - возмутился он.

Данилюк отметил, что у него ощущение, что "офисные" тоже в доле".

"Есть Коломойский, имеющий 3 гражданства, которые он не скрывает. Я не верю, что он понесет ответственность в Украине. Но над ним уже два года висит Домоклов меч американского правосудия. Он вернулся в Украину, потому что он боится, что его экстрадируют в США. Есть еще лондонский суд, есть криминальные дела, он этого боится. Сначала он приехал из Женевы в Израиль, а потом даже в Израиле решил не оставаться, а приехать в Украину. А тут "экономический терроризм". И вот теперь я бы воспользовался созданным Президентом прецедентом - лишил его гражданства и отправил его напрямую в США. Либо на Кипр, либо в Израиль, откуда они сами его переправят в США", - объяснил экс-секретарь СНБО.

Он напомнил, что ранее задавал вопрос о Коломойском генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Говорю: "А правда, что к вам поступило заявление об экстрадиции в США?" По ней было видно, что она мучительно пытается найти как ответить. А уж как вспотел Коломойский, когда смотрел это! Она в итоге сказала: "Я не могу ни опровергнуть и ни подтвердить эту информацию", - отметил Данилюк.

Интервью с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком читайте здесь.

Также читайте: "Правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко

Автор: 

Гончарук Алексей (842) Зеленский Владимир (20232) Коломойский Игорь (1791) Данилюк Александр (469) Центрэнерго (115)


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Топ комментарии
+21
"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук", - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 5256
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14.06.2021 15:22
+15
"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук", - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 7864
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14.06.2021 15:14
+14
"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук", - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 9802
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14.06.2021 15:13
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"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук", - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 9802
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14.06.2021 15:13 Ответить
"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук", - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 7864
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14.06.2021 15:14 Ответить
Вава- борцун з олігархами!
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14.06.2021 15:14 Ответить
Данилюк - обыкновенный конъюктурщик, только с более развитой чуйкой, что позволило ему в первых рядах покинуть зеленый титаник. Нужно об этом помнить, когда они вылезет перед следующими выборами и будет вещать, каким противником зеленых он является.
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14.06.2021 15:16 Ответить
"Президенту Зеленскому необходимо лишить Коломойского гражданства и отправить в США"

Как? На основании какого закона можно лишить гражданства Коломойшу?
Когда Петя лишал гражданства Саакашвили - он просто отменил свой указ о присвоении гражданства - тех же граждан Украины, которым гражданство присвоено не спец указом, а по праву рождения - его лишить невозможно.
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14.06.2021 15:21 Ответить
Цемах - громадянин України і його Зе спокійно відіслав на Наросію, так само можна мульти-громадянина Коломойського відправити у США, де на нього чекає місцеве правосуддя, якщо його нема в Україні.
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14.06.2021 15:29 Ответить
"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук", - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 5256
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14.06.2021 15:22 Ответить


пакращення від НЕЗАЛЕЖНОГО президента
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14.06.2021 15:23 Ответить
Виходить, що Гундосік з Беняю розграбували Центренерго? На два мільярди доларів?
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14.06.2021 15:30 Ответить
Більше! Дещ перекрили, дещо списали а дещо просто не показали. 😊
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14.06.2021 15:38 Ответить
Та нє, бубочка ж хароший!
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14.06.2021 15:36 Ответить
Во пауки и змеи...Сожрите уже друг дружку!!! сколько всего гнилого вылазит!
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14.06.2021 15:36 Ответить
Да вы шо?! Оно же "ничего не знает" и "наш сын честный" по логике родителей этого бестолковки лживого.
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14.06.2021 15:37 Ответить
Шановне товариство, ви будете дивуватися, але трубу, за рану у Медведука віддали Коломойському. 🤢
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14.06.2021 15:39 Ответить
Это не данылюка кинули зебилы с каломойшей, это тебя кинули ограбив центрэнерго
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14.06.2021 15:54 Ответить
Що такоє?! Нє Порох?! Быть такого не може!
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14.06.2021 15:54 Ответить
Стадо до цього байдуже, якщо ніяким боку не можливо хоча б гіпотетично приплести Порошенко.
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14.06.2021 16:02 Ответить
прикметно, що на гілці, де відсутній Порох - лише четверо зебілів відповідно до моєї класифікації (включно з https://censor.net/ru/user/482991 і сявиним https://censor.net/ru/user/86503). З них лише один явний подляковий бот. А де інші? - та на гілках з Порохом...
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14.06.2021 16:43 Ответить
Данилюк: "Є Коломойський, який має 3 громадянства, які він не приховує."
Це, між іншим, з 2014 року стало вже класичною ілюстрацією легендарної риси євреїв - хýцпи (супернахабства, яке вони вважають позитивною рисою). Ось як хуцпато https://youtu.be/hBuyLCcffkk Беня прокоментував свої три громадянства...
Журналіст:
- Скажіть, а які паспорти у Вас є?
Беня:
- Кроме украинского? Израильский и кипрский.
- А наскільки це відповідає чинному законодавству?
- А в Конституции написано, шо запрещено двойное гражданство. А тройное не запрещено.

Свіжіший приклад - 2019 року. Коли єврейський хлопчик-комік з Кривого Рогу висунувся кандидатом у президенти України, маючи у своєму багажі... нічого, окрім хуцпи.
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14.06.2021 17:06 Ответить
Ну ..., у майбутньому - напевно буде допустимо мати і 2 , і 3 , і навіть більше громадянств
Хоча , воно трохи захитрожопо , але у окремих випадках може бути допущено ...
Єдиною вимогою - між державами має бути підписаний відповідний договір . У ньому мають бути детально прописані усі деталі "багатогромадянства" . Від того , у яких випадках це можливо , до того - у яких збройних військах має служити , куда які податки платити , яка відповідальність судова та фінансова , видача примусова при запиті іншої сторони і т.п. і т.д.
Бо громадянство кожної країни має свої обов"язки і свої права
А без такого договору - хитрожопі будуть користуватися бонусами усіх громадянств , а обов"язки - перед ні однією країною не виконувати
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14.06.2021 21:21 Ответить
бомбануло так бомбануло - где там ваньки хотели тренироваться бомбить."Центренерго" віддали Коломойському особисто Зеленський і Гончарук ", - екссекретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 640"Центренерго" віддали Коломойському особисто Зеленський і Гончарук ", - екссекретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 5997
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14.06.2021 22:38 Ответить
Коломойский в 2014 году создал "Днепр-1" и предложил по 1к у.е. за автомат Калашникова, возглавил бывшую Днепропетровскую область и остановил сепаров. В то время как остальные или прямо работали на х..ло или засунули язык с головой в одно место. Коломойский - патриот Украины. Что же финансов - работать надо в правовом поле, и разбираться в правовом.
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16.06.2021 04:52 Ответить
 
 