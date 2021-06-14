"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук", - экс-секретарь СНБО Данилюк

Президенту Зеленскому необходимо лишить Коломойского гражданства и отправить в США.

Об этом экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук, который, кстати, сейчас с этого пытается спрыгнуть. Помнишь фотографию 2019 года в кабинете Зеленского - на которой запечатлены счастливые Гончарук, Богдан и Коломойский и сам президент. Сразу после этого Кабмин передал Центренерго на разграбление Коломойскому. А сейчас расследования, обыски. Так вы же сами передали! Вы это сами сделали и теперь говорите, что Коломойский выкачивает деньги. А вы?" - возмутился он.

Данилюк отметил, что у него ощущение, что "офисные" тоже в доле".

"Есть Коломойский, имеющий 3 гражданства, которые он не скрывает. Я не верю, что он понесет ответственность в Украине. Но над ним уже два года висит Домоклов меч американского правосудия. Он вернулся в Украину, потому что он боится, что его экстрадируют в США. Есть еще лондонский суд, есть криминальные дела, он этого боится. Сначала он приехал из Женевы в Израиль, а потом даже в Израиле решил не оставаться, а приехать в Украину. А тут "экономический терроризм". И вот теперь я бы воспользовался созданным Президентом прецедентом - лишил его гражданства и отправил его напрямую в США. Либо на Кипр, либо в Израиль, откуда они сами его переправят в США", - объяснил экс-секретарь СНБО.

Он напомнил, что ранее задавал вопрос о Коломойском генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Говорю: "А правда, что к вам поступило заявление об экстрадиции в США?" По ней было видно, что она мучительно пытается найти как ответить. А уж как вспотел Коломойский, когда смотрел это! Она в итоге сказала: "Я не могу ни опровергнуть и ни подтвердить эту информацию", - отметил Данилюк.

Интервью с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком читайте здесь.

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