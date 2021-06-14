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Серійний "мінер" отримав 4 роки в'язниці

Серійний

Чоловік залишав неправдиві повідомлення про мінування судів і центрів МВС у Харкові.

Вирок виніс Київський районний суд Харкова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

43-річного чоловіка визнали винним у серії свідомо неправдивих повідомлень про замінування адміністративних будівель (ч. 1, ч. 2 ст. 259 КК України).

"Київський районний суд визнав винним ... і призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі", - сказано в повідомленні.

Обвинувачений зробив 9 свідомо неправдивих повідомлень про замінування різних адміністративних будівель (територіального сервісного центру МВС України, регіонального сервісного центру МВС України, Харківського апеляційного суду та Господарського суду Харківської області).

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На суді він повністю визнав свою провину.

Рішення суду не набрало законної сили, на нього може бути подана апеляція.

Автор: 

мінування (1217) вирок (1062) суд (11653) Харків (5563)


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Топ коментарі
+6
Головне, телефона йому не давати на зоні
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14.06.2021 18:01
+4
будет теперь кукарекать с табличкой "мин нет" ? ))))
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14.06.2021 17:57
+1
Мдаа... а всё потому шо он лох и поленился изучить матчасть. Нормального специалиста ни в жисть бы не поймали в стране, где можно купить припейд карточки без документов.
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14.06.2021 19:02
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будет теперь кукарекать с табличкой "мин нет" ? ))))
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14.06.2021 17:57 Відповісти
С одной буквой "н".
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14.06.2021 20:32 Відповісти
Головне, телефона йому не давати на зоні
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14.06.2021 18:01 Відповісти
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14.06.2021 18:02 Відповісти
а можно и дать - он себе еще срок добавит.
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15.06.2021 07:53 Відповісти
Мало, за такое нужно как минимум десятку давать. Тогда и поубавится 3,14дарасов...
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14.06.2021 18:02 Відповісти
43-летнего мужчину признали виновным...Источник: https://censor.net/ru/n3271355

Главное, что лохом не признали...
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14.06.2021 18:02 Відповісти
маловато будет
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14.06.2021 18:03 Відповісти
Мдаа... а всё потому шо он лох и поленился изучить матчасть. Нормального специалиста ни в жисть бы не поймали в стране, где можно купить припейд карточки без документов.
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14.06.2021 19:02 Відповісти
Он не лох , это всё от сливы неуёмной. Здвизов Андрей его зовут, неприятный типчик. Должен половине Харькова, теперь отмазка будет, типа , я же на киче.
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14.06.2021 20:31 Відповісти
Не справедливо! Судия обязан был признать умельца инспектором ,проверявшим боеспособность служб ....и отпустить героя домой с благодарностью.
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14.06.2021 23:28 Відповісти
 
 