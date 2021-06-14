Серійний "мінер" отримав 4 роки в'язниці
Чоловік залишав неправдиві повідомлення про мінування судів і центрів МВС у Харкові.
Вирок виніс Київський районний суд Харкова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
43-річного чоловіка визнали винним у серії свідомо неправдивих повідомлень про замінування адміністративних будівель (ч. 1, ч. 2 ст. 259 КК України).
"Київський районний суд визнав винним ... і призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі", - сказано в повідомленні.
Обвинувачений зробив 9 свідомо неправдивих повідомлень про замінування різних адміністративних будівель (територіального сервісного центру МВС України, регіонального сервісного центру МВС України, Харківського апеляційного суду та Господарського суду Харківської області).
На суді він повністю визнав свою провину.
Рішення суду не набрало законної сили, на нього може бути подана апеляція.
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