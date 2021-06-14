Серійний "мінер" отримав 4 роки в'язниці

Чоловік залишав неправдиві повідомлення про мінування судів і центрів МВС у Харкові.

Вирок виніс Київський районний суд Харкова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

43-річного чоловіка визнали винним у серії свідомо неправдивих повідомлень про замінування адміністративних будівель (ч. 1, ч. 2 ст. 259 КК України).

"Київський районний суд визнав винним ... і призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі", - сказано в повідомленні.

Обвинувачений зробив 9 свідомо неправдивих повідомлень про замінування різних адміністративних будівель (територіального сервісного центру МВС України, регіонального сервісного центру МВС України, Харківського апеляційного суду та Господарського суду Харківської області).

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На суді він повністю визнав свою провину.

Рішення суду не набрало законної сили, на нього може бути подана апеляція.