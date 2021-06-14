Серийный "минер" получил 4 года тюрьмы

Мужчина оставлял ложные сообщения о минировании судов и центров МВД в Харькове.

Приговор вынес Киевский районный суд Харькова, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

43-летнего мужчину признали виновным в серии заведомо ложных сообщений о минировании административных зданий (ч. 1, ч. 2 ст. 259 УК Украины).

"Киевский районный суд признал виновным... и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

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Обвиняемый сделал 9 заведомо ложных сообщений о минировании различных административных зданий (территориального сервисного центра МВД Украины, регионального сервисного центра МВД Украины, Харьковского апелляционного суда и Хозяйственного суда Харьковской области).

На суде он полностью признал свою вину.

Решение суда не вступило в законную силу, на него может быть подана апелляция.

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