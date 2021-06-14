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Серийный "минер" получил 4 года тюрьмы

Серийный

Мужчина оставлял ложные сообщения о минировании судов и центров МВД в Харькове.

Приговор вынес Киевский районный суд Харькова, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

43-летнего мужчину признали виновным в серии заведомо ложных сообщений о минировании административных зданий (ч. 1, ч. 2 ст. 259 УК Украины).

"Киевский районный суд признал виновным... и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

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Обвиняемый сделал 9 заведомо ложных сообщений о минировании различных административных зданий (территориального сервисного центра МВД Украины, регионального сервисного центра МВД Украины, Харьковского апелляционного суда и Хозяйственного суда Харьковской области).

На суде он полностью признал свою вину.

Решение суда не вступило в законную силу, на него может быть подана апелляция.

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Автор: 

минирование (1445) приговор (1209) суд (25077) Харьков (7450)


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Топ комментарии
+6
Головне, телефона йому не давати на зоні
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14.06.2021 18:01
+4
будет теперь кукарекать с табличкой "мин нет" ? ))))
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14.06.2021 17:57
+1
Мдаа... а всё потому шо он лох и поленился изучить матчасть. Нормального специалиста ни в жисть бы не поймали в стране, где можно купить припейд карточки без документов.
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14.06.2021 19:02
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будет теперь кукарекать с табличкой "мин нет" ? ))))
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14.06.2021 17:57 Ответить
С одной буквой "н".
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14.06.2021 20:32 Ответить
Головне, телефона йому не давати на зоні
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14.06.2021 18:01 Ответить
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14.06.2021 18:02 Ответить
а можно и дать - он себе еще срок добавит.
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15.06.2021 07:53 Ответить
Мало, за такое нужно как минимум десятку давать. Тогда и поубавится 3,14дарасов...
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14.06.2021 18:02 Ответить
43-летнего мужчину признали виновным...Источник: https://censor.net/ru/n3271355

Главное, что лохом не признали...
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14.06.2021 18:02 Ответить
маловато будет
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14.06.2021 18:03 Ответить
Мдаа... а всё потому шо он лох и поленился изучить матчасть. Нормального специалиста ни в жисть бы не поймали в стране, где можно купить припейд карточки без документов.
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14.06.2021 19:02 Ответить
Он не лох , это всё от сливы неуёмной. Здвизов Андрей его зовут, неприятный типчик. Должен половине Харькова, теперь отмазка будет, типа , я же на киче.
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14.06.2021 20:31 Ответить
Не справедливо! Судия обязан был признать умельца инспектором ,проверявшим боеспособность служб ....и отпустить героя домой с благодарностью.
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14.06.2021 23:28 Ответить
 
 