Росія не розглядає НАТО як партнера і залишається противником, - Меркель

На саміті НАТО 14 червня обговорювався вплив Росії на ситуацію з безпекою.

Про це канцлер ФРН Ангела Меркель заявила на брифінгу за результатами саміту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується питань, які торкаються нашої безпеки, я, природно, згадала Україну, ситуацію в Білорусі, невирішені конфлікти між Вірменією та Азербайджаном, ситуацію в Грузії і, звичайно, Лівію", - сказала Меркель.

Ситуація з безпекою змінилася, констатувала Меркель. "З одного боку, це пов’язано з тим, що Росія не розглядає НАТО як партнера - принаймні, це одностайна думка тих, хто сьогодні взяв участь у саміті. Росія, на жаль, … вважається противником навіть через 30 років після закінчення холодної війни", - заявила канцлер. Вона зауважила, що знову висловилася за подвійний підхід у відносинах з Москвою - з одного боку, стримування, з іншого - готовність до політичного діалогу.

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Меркель зазначила також, що Захід у зовнішній політиці бачить подекуди дуже скоординовану співпрацю між Китаєм та Росією - наприклад, у Раді Безпеки ООН, спільні військові операції. "Звичайно, ми також стежимо за гібридними діями як Росії, так і Китаю, і розглядаємо їх як нові виклики. Тому важливо, щоб ми більше координували свої дії політично", - сказала вона.

Меркель запевнила, що Німеччина є відданою цілям і домовленостям НАТО, включаючи цільовий показник у 2 відсотки витрат на оборону від ВВП. Але вона визнала, що до 2024 року ФРН не зможе досягти цього показника та нагадала, що Берлін завжди чітко давав зрозуміти, що хоче досягти показника 1,5 відсотка до 2024 року і 2-відсоткового лише до 2030 року.

Нагадуємо, саміт НАТО проходив 14 червня в Брюселі.