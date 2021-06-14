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Новини Агресія Росії проти України
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Росія не розглядає НАТО як партнера і залишається противником, - Меркель

Росія не розглядає НАТО як партнера і залишається противником, - Меркель

На саміті НАТО 14 червня обговорювався вплив Росії на ситуацію з безпекою.

Про це канцлер ФРН Ангела Меркель заявила на брифінгу за результатами саміту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується питань, які торкаються нашої безпеки, я, природно, згадала Україну, ситуацію в Білорусі, невирішені конфлікти між Вірменією та Азербайджаном, ситуацію в Грузії і, звичайно, Лівію", - сказала Меркель.

Ситуація з безпекою змінилася, констатувала Меркель. "З одного боку, це пов’язано з тим, що Росія не розглядає НАТО як партнера - принаймні, це одностайна думка тих, хто сьогодні взяв участь у саміті. Росія, на жаль, … вважається противником навіть через 30 років після закінчення холодної війни", - заявила канцлер. Вона зауважила, що знову висловилася за подвійний підхід у відносинах з Москвою - з одного боку, стримування, з іншого - готовність до політичного діалогу.

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Меркель зазначила також, що Захід у зовнішній політиці бачить подекуди дуже скоординовану співпрацю між Китаєм та Росією - наприклад, у Раді Безпеки ООН, спільні військові операції. "Звичайно, ми також стежимо за гібридними діями як Росії, так і Китаю, і розглядаємо їх як нові виклики. Тому важливо, щоб ми більше координували свої дії політично", - сказала вона.

Меркель запевнила, що Німеччина є відданою цілям і домовленостям НАТО, включаючи цільовий показник у 2 відсотки витрат на оборону від ВВП. Але вона визнала, що до 2024 року ФРН не зможе досягти цього показника та нагадала, що Берлін завжди чітко давав зрозуміти, що хоче досягти показника 1,5 відсотка до 2024 року і 2-відсоткового лише до 2030 року.

Нагадуємо, саміт НАТО проходив 14 червня в Брюселі.

Автор: 

Меркель Ангела (1139) НАТО (6424) росія (64935)


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Топ коментарі
+4
Россия рассматривает НАТО не как партнёра а как противника а Германия рассматривает как как друга брата свата Россию.
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14.06.2021 23:05
+4
фрау Рибентроп.
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14.06.2021 23:12
+3
это не новость, они даже человечество не рассматривают за "союзника". В их головах ток убийства, насилие и армагедон!!!
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14.06.2021 22:33
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это не новость, они даже человечество не рассматривают за "союзника". В их головах ток убийства, насилие и армагедон!!!
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14.06.2021 22:33 Відповісти
Унтершарфюрер очевидность
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14.06.2021 22:34 Відповісти
Россия, к сожалению ... считается противником ...
не сожалей, Анжелка, сейчас в отставку и в кресло "газмяс" на хороший оклад
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14.06.2021 22:34 Відповісти
ну,нащот газмяс будем посмотреть...
шота похоже не пойдет она под ********** содержание
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14.06.2021 22:38 Відповісти
да вы что...
то вы ещё в глаз не заглядывали...
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14.06.2021 22:40 Відповісти
"Она отметила, что снова высказалась за двойной подход в отношениях с Москвой - с одной стороны, сдерживание, с другой - готовность к политическому диалогу."
_Грёбаная кремлёвская консерва прикидывается шизофреничкой, на деле раз за разом неизменно действуя в интересах кремля. Тварь!
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14.06.2021 22:46 Відповісти
Бундес-Фрау - молодца - действует исключительно в интересах благополучия и достатка бюргеров, а на всех остальных ей глубоко насрать - лепит "горбатого" лопухам на ухи и до жопы НАТО, эфемерные европейские ценности и прочая лабуда.
Разве с противником осуществляют совместные многомиллиардные проекты типа "Северный Поток-2"? В подобные экономические взаимоотношения вступают исключительно с надёжным партнёром.
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14.06.2021 22:50 Відповісти
12 июня исполнился 31 год, когда Россия ПЕРВАЯ из всех Союзный Республик (а РСФСР была она из 15 республик бывшего издохшего СССР) приняла и подписала Декларацию о своем суверенитете и независимости под названием Российской Федерации (РФ).
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14.06.2021 22:54 Відповісти
Сколько же раз и давненько об этом напоминал. И хватает же борзости там всё время говорить что мол союз развалили прибалты, грузины итд! И у нас ещё совки местные торохканые то же блеют---зачем мол уходим от братанов. А ведь реально именно с того момента и посыпался совок и быстро, и гкчп была декорация. Чего только стоило перевод всех активов сбербанка Украины 90 миллиардов руб весной 91г в Москву в сбербанк ссср! За 5 месяцев до августа. И ещё накануне великолепное кидалово со стольниками и полтинниками что так любили не ложить совки в сберкассы а под подушки и матрассы---и те выдурили по павловской реформе накануне перевода основных активов! Да если только бабло? Много чего упёрли. Например квоты на вылов океанической рыбы. Сразу наш рыбфлот и у прибалтов пошёл на слом!
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14.06.2021 23:24 Відповісти
А Марусю волнует Ливия ,а с Арменией азеры уже разобрались без сопливых, а там тоже французы с амерами были маратворцами, двадцать лет маратворили а Эрдоган быстро справился
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14.06.2021 22:56 Відповісти
Россия рассматривает НАТО не как партнёра а как противника а Германия рассматривает как как друга брата свата Россию.
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14.06.2021 23:05 Відповісти
Ця ***** стара вже змоталась до США, потрусила там своїми хляками перед Байденом, мабуть ***** свою стару подружку послав, так сказати прощупати з яким настроєм він буде зустрічатись...
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14.06.2021 23:07 Відповісти
Знала бы бабка старая за кого тебя там держат---и давно---с самого твоего начала. Сидела бы и молчала---или чуть мычала для начала!
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14.06.2021 23:10 Відповісти
РФ - ворог усього роду людського. Чим скоріше це зрозуміє світ, тим швидше візьметься за лікування цього монстра.
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14.06.2021 23:10 Відповісти
фрау Рибентроп.
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14.06.2021 23:12 Відповісти
 
 