Россия не рассматривает НАТО как партнера и остается противником, - Меркель

На саммите НАТО 14 июня обсуждалось влияние России на ситуацию с безопасностью.

Об канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на брифинге по результатам саммита, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается вопросов, которые затрагивают нашу безопасность, я, естественно, вспомнила Украину, ситуацию в Беларуси, нерешенные конфликты между Арменией и Азербайджаном, ситуацию в Грузии и, конечно, Ливию", - сказала Мерель.

Ситуация с безопасностью изменилась, констатировала Меркель. "С одной стороны, это связано с тем, что Россия не рассматривает НАТО как партнера - по крайней мере, это единодушное мнение тех, кто сегодня принял участие в саммите. Россия, к сожалению ... считается противником даже через 30 лет после окончания холодной войны", - заявила канцлер. Она отметила, что снова высказалась за двойной подход в отношениях с Москвой - с одной стороны, сдерживание, с другой - готовность к политическому диалогу.

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Меркель отметила также, что Запад во внешней политике видит иногда очень скоординированное сотрудничество между Китаем и Россией - например, в Совете Безопасности ООН, совместные военные операции. "Конечно, мы также следим за гибридными действиями как России, так и Китая, и рассматриваем их как новые вызовы. Поэтому важно, чтобы мы больше координировали свои действия политически", - сказала она.

Меркель заверила, что Германия является преданной целям и договоренностям НАТО, включая целевой показатель в 2% расходов на оборону от ВВП. Но она признала, что до 2024 года ФРГ не сможет достичь этого показателя и напомнила, что Берлин всегда давал понять, что хочет достичь показателя 1,5% до 2024 года и 2% только до 2030 года.

Напоминаем, саммит НАТО проходил 14 июня в Брюсселе.

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