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Новости Агрессия России против Украины
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Россия не рассматривает НАТО как партнера и остается противником, - Меркель

Россия не рассматривает НАТО как партнера и остается противником, - Меркель

На саммите НАТО 14 июня обсуждалось влияние России на ситуацию с безопасностью.

Об канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на брифинге по результатам саммита, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается вопросов, которые затрагивают нашу безопасность, я, естественно, вспомнила Украину, ситуацию в Беларуси, нерешенные конфликты между Арменией и Азербайджаном, ситуацию в Грузии и, конечно, Ливию", - сказала Мерель.

Ситуация с безопасностью изменилась, констатировала Меркель. "С одной стороны, это связано с тем, что Россия не рассматривает НАТО как партнера - по крайней мере, это единодушное мнение тех, кто сегодня принял участие в саммите. Россия, к сожалению ... считается противником даже через 30 лет после окончания холодной войны", - заявила канцлер. Она отметила, что снова высказалась за двойной подход в отношениях с Москвой - с одной стороны, сдерживание, с другой - готовность к политическому диалогу.

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Меркель отметила также, что Запад во внешней политике видит иногда очень скоординированное сотрудничество между Китаем и Россией - например, в Совете Безопасности ООН, совместные военные операции. "Конечно, мы также следим за гибридными действиями как России, так и Китая, и рассматриваем их как новые вызовы. Поэтому важно, чтобы мы больше координировали свои действия политически", - сказала она.

Меркель заверила, что Германия является преданной целям и договоренностям НАТО, включая целевой показатель в 2% расходов на оборону от ВВП. Но она признала, что до 2024 года ФРГ не сможет достичь этого показателя и напомнила, что Берлин всегда давал понять, что хочет достичь показателя 1,5% до 2024 года и 2% только до 2030 года.

Напоминаем, саммит НАТО проходил 14 июня в Брюсселе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: Отношения НАТО и России - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны

Автор: 

Меркель Ангела (2125) НАТО (9962) россия (95372)


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Топ комментарии
+4
Россия рассматривает НАТО не как партнёра а как противника а Германия рассматривает как как друга брата свата Россию.
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14.06.2021 23:05
+4
фрау Рибентроп.
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14.06.2021 23:12
+3
это не новость, они даже человечество не рассматривают за "союзника". В их головах ток убийства, насилие и армагедон!!!
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14.06.2021 22:33
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это не новость, они даже человечество не рассматривают за "союзника". В их головах ток убийства, насилие и армагедон!!!
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14.06.2021 22:33 Ответить
Унтершарфюрер очевидность
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14.06.2021 22:34 Ответить
Россия, к сожалению ... считается противником ...
не сожалей, Анжелка, сейчас в отставку и в кресло "газмяс" на хороший оклад
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14.06.2021 22:34 Ответить
ну,нащот газмяс будем посмотреть...
шота похоже не пойдет она под ********** содержание
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14.06.2021 22:38 Ответить
да вы что...
то вы ещё в глаз не заглядывали...
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14.06.2021 22:40 Ответить
"Она отметила, что снова высказалась за двойной подход в отношениях с Москвой - с одной стороны, сдерживание, с другой - готовность к политическому диалогу."
_Грёбаная кремлёвская консерва прикидывается шизофреничкой, на деле раз за разом неизменно действуя в интересах кремля. Тварь!
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14.06.2021 22:46 Ответить
Бундес-Фрау - молодца - действует исключительно в интересах благополучия и достатка бюргеров, а на всех остальных ей глубоко насрать - лепит "горбатого" лопухам на ухи и до жопы НАТО, эфемерные европейские ценности и прочая лабуда.
Разве с противником осуществляют совместные многомиллиардные проекты типа "Северный Поток-2"? В подобные экономические взаимоотношения вступают исключительно с надёжным партнёром.
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14.06.2021 22:50 Ответить
12 июня исполнился 31 год, когда Россия ПЕРВАЯ из всех Союзный Республик (а РСФСР была она из 15 республик бывшего издохшего СССР) приняла и подписала Декларацию о своем суверенитете и независимости под названием Российской Федерации (РФ).
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14.06.2021 22:54 Ответить
Сколько же раз и давненько об этом напоминал. И хватает же борзости там всё время говорить что мол союз развалили прибалты, грузины итд! И у нас ещё совки местные торохканые то же блеют---зачем мол уходим от братанов. А ведь реально именно с того момента и посыпался совок и быстро, и гкчп была декорация. Чего только стоило перевод всех активов сбербанка Украины 90 миллиардов руб весной 91г в Москву в сбербанк ссср! За 5 месяцев до августа. И ещё накануне великолепное кидалово со стольниками и полтинниками что так любили не ложить совки в сберкассы а под подушки и матрассы---и те выдурили по павловской реформе накануне перевода основных активов! Да если только бабло? Много чего упёрли. Например квоты на вылов океанической рыбы. Сразу наш рыбфлот и у прибалтов пошёл на слом!
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14.06.2021 23:24 Ответить
А Марусю волнует Ливия ,а с Арменией азеры уже разобрались без сопливых, а там тоже французы с амерами были маратворцами, двадцать лет маратворили а Эрдоган быстро справился
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14.06.2021 22:56 Ответить
Россия рассматривает НАТО не как партнёра а как противника а Германия рассматривает как как друга брата свата Россию.
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14.06.2021 23:05 Ответить
Ця ***** стара вже змоталась до США, потрусила там своїми хляками перед Байденом, мабуть ***** свою стару подружку послав, так сказати прощупати з яким настроєм він буде зустрічатись...
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14.06.2021 23:07 Ответить
Знала бы бабка старая за кого тебя там держат---и давно---с самого твоего начала. Сидела бы и молчала---или чуть мычала для начала!
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14.06.2021 23:10 Ответить
РФ - ворог усього роду людського. Чим скоріше це зрозуміє світ, тим швидше візьметься за лікування цього монстра.
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14.06.2021 23:10 Ответить
фрау Рибентроп.
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14.06.2021 23:12 Ответить
 
 