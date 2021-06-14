Маркарова: Nord Stream 2 - російська зброя проти Європи
Проєкт Nord Stream 2 для Росії є одним із видів зброї, яку Кремль застосовує не лише проти України, а й проти Європейського регіону в цілому.
Про це Ппосол України в США Оксана Маркарова заявила під час онлайн-конференції "Боротьба України за демократію в Чорноморському регіоні", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Nord Stream 2 – це не тільки проблема енергетична, про яку ми всі знаємо і погоджуємося, це також не питання постачання газу в Україну або Європу, це – один із видів зброї, яку використовує Росія не лише проти України, а й проти всього регіону", - зауважила посол України.
Вона підкреслила, що російський проєкт не спрямований на диверсифікацію газопостачання, натомість він створює нові виклики у сфері безпеки.
"Ми дуже вдячні Сполученим Штатам та іншим союзникам за санкції", - зазначила Маркарова.
Вона наголосила, що впродовж останніх років ці обмеження дали змогу Україні укласти контракт з російською стороною про постачання газу до Європи через українську ГТС до 2024 року.
За словами дипломата, окрім нових викликів у енергетичній, геополітичній сфері, а також з погляду національної безпеки, Nord Stream 2 створює негативний контекст щодо охорони довкілля та змін клімату. Окремі занепокоєння пов’язані з міжнародними зусиллями для боротьби з відмиванням грошей, а також з погляду фінансового моніторингу.
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А якщо поставляють газ через Україну, то це не "зброя"?
28 ДЕКАБРЯ 2019 В 16:33
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https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/