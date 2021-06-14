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Новини
2 023 18

Маркарова: Nord Stream 2 - російська зброя проти Європи

Маркарова: Nord Stream 2 - російська зброя проти Європи

Проєкт Nord Stream 2 для Росії є одним із видів зброї, яку Кремль застосовує не лише проти України, а й проти Європейського регіону в цілому.

Про це Ппосол України в США Оксана Маркарова заявила під час онлайн-конференції "Боротьба України за демократію в Чорноморському регіоні",  повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Nord Stream 2 – це не тільки проблема енергетична, про яку ми всі знаємо і погоджуємося, це також не питання постачання газу в Україну або Європу, це – один із видів зброї, яку використовує Росія не лише проти України, а й проти всього регіону", - зауважила посол України.

Вона підкреслила, що російський проєкт не спрямований на диверсифікацію газопостачання, натомість він створює нові виклики у сфері безпеки.

"Ми дуже вдячні Сполученим Штатам та іншим союзникам за санкції", - зазначила Маркарова.

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Вона наголосила, що впродовж останніх років ці обмеження дали змогу Україні укласти контракт з російською стороною про постачання газу до Європи через українську ГТС до 2024 року.

За словами дипломата, окрім нових викликів у енергетичній, геополітичній сфері, а також з погляду національної безпеки, Nord Stream 2 створює негативний контекст щодо охорони довкілля та змін клімату. Окремі занепокоєння пов’язані з міжнародними зусиллями для боротьби з відмиванням грошей, а також з погляду фінансового моніторингу.

Автор: 

США (22525) Північний потік (2461) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+3
Германии хватает и того газа, который у них сейчас есть. Но немцы хотят распределять газ для всей Европы (в том числе и Украины) и иметь свой % с этого. Поэтому они всеми руками и ногами продавливают СП-2, и скорее всего они же пролоббировали запрет польского проекта Baltic Pipe. И в итоге они заработают на транзите в разы больше, чем сейчас Украина. Плюс будут иметь самый дешёвый в Европе газ для своей собственной промышленности, что очень сильно повысит её рентабельность и конкурентноспособность. А это уже совсем другие деньги...
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14.06.2021 23:30
+2
Германия просто Европейский Союз решила жёстко кинуть.
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14.06.2021 23:07
+1
Я думаю тут смысл в другом. Я думаю тут решила фрау Риббентроп и Путлер зачем платить Украине Польше и другим странам за прокачку а давай сделаем на прямую
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14.06.2021 23:25
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Германия просто Европейский Союз решила жёстко кинуть.
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14.06.2021 23:07 Відповісти
Я думаю тут смысл в другом. Я думаю тут решила фрау Риббентроп и Путлер зачем платить Украине Польше и другим странам за прокачку а давай сделаем на прямую
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14.06.2021 23:25 Відповісти
Германии хватает и того газа, который у них сейчас есть. Но немцы хотят распределять газ для всей Европы (в том числе и Украины) и иметь свой % с этого. Поэтому они всеми руками и ногами продавливают СП-2, и скорее всего они же пролоббировали запрет польского проекта Baltic Pipe. И в итоге они заработают на транзите в разы больше, чем сейчас Украина. Плюс будут иметь самый дешёвый в Европе газ для своей собственной промышленности, что очень сильно повысит её рентабельность и конкурентноспособность. А это уже совсем другие деньги...
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14.06.2021 23:30 Відповісти
скоро не будкт хватать они до 25 года от аэс хотят отказаться
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14.06.2021 23:43 Відповісти
И против НАТО.
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14.06.2021 23:21 Відповісти
Цікава якась "зброя"....
А якщо поставляють газ через Україну, то це не "зброя"?
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15.06.2021 04:57 Відповісти
Через півроку правління Зеленського:

28 ДЕКАБРЯ 2019 В 16:33
Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина
Правительство одобрило подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом"....

7.4 млрд долл... Зеля простил, и даже "мир" в глазах Ху#ла увидел ...

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
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15.06.2021 05:58 Відповісти
Как живут страны,в которых нет на территории трубы?
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15.06.2021 07:25 Відповісти
Очень просто,есть один маленький секрет,не ВОРУЮТ!
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15.06.2021 07:59 Відповісти
 
 