Маркарова: Nord Stream 2 - российское оружие против Европы
Проект Nord Stream 2 для России является одним из видов оружия, которое Кремль применяет не только против Украины, но и против Европейского региона в целом.
Об этом Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила во время онлайн-конференции "Борьба Украины за демократию в Черноморском регионе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Nord Stream 2 - это не только проблема энергетическая, о которой мы все знаем и соглашаемся, это также не вопрос поставок газа в Украину или Европу, это - один из видов оружия, которое использует Россия не только против Украины, но и против всего региона", - отметила посол Украины.
Она подчеркнула, что российский проект не направлен на диверсификацию газоснабжения, вместо этого он создает новые вызовы в сфере безопасности.
"Мы очень благодарны Соединенным Штатам и другим союзникам по санкции", - отметила Маркарова.
Она сделала акцент на том, что в последние годы эти ограничения позволили Украине заключить контракт с российской стороной о поставках газа в Европу через украинскую ГТС до 2024 года.
По словам дипломата, кроме новых вызовов в энергетической, геополитической сфере, а также с точки зрения национальной безопасности, Nord Stream 2 создает негативный контекст в отношении охраны окружающей природной среды и изменений климата. Отдельные опасения связаны с международными усилиями по борьбе с отмыванием денег, а также с точки зрения финансового мониторинга.
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А якщо поставляють газ через Україну, то це не "зброя"?
28 ДЕКАБРЯ 2019 В 16:33
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https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/