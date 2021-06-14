Маркарова: Nord Stream 2 - российское оружие против Европы

Проект Nord Stream 2 для России является одним из видов оружия, которое Кремль применяет не только против Украины, но и против Европейского региона в целом.

Об этом Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила во время онлайн-конференции "Борьба Украины за демократию в Черноморском регионе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Nord Stream 2 - это не только проблема энергетическая, о которой мы все знаем и соглашаемся, это также не вопрос поставок газа в Украину или Европу, это - один из видов оружия, которое использует Россия не только против Украины, но и против всего региона", - отметила посол Украины.

Она подчеркнула, что российский проект не направлен на диверсификацию газоснабжения, вместо этого он создает новые вызовы в сфере безопасности.

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"Мы очень благодарны Соединенным Штатам и другим союзникам по санкции", - отметила Маркарова.

Она сделала акцент на том, что в последние годы эти ограничения позволили Украине заключить контракт с российской стороной о поставках газа в Европу через украинскую ГТС до 2024 года.

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По словам дипломата, кроме новых вызовов в энергетической, геополитической сфере, а также с точки зрения национальной безопасности, Nord Stream 2 создает негативный контекст в отношении охраны окружающей природной среды и изменений климата. Отдельные опасения связаны с международными усилиями по борьбе с отмыванием денег, а также с точки зрения финансового мониторинга.