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Новости
2 023 18

Маркарова: Nord Stream 2 - российское оружие против Европы

Маркарова: Nord Stream 2 - российское оружие против Европы

Проект Nord Stream 2 для России является одним из видов оружия, которое Кремль применяет не только против Украины, но и против Европейского региона в целом.

Об этом Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила во время онлайн-конференции "Борьба Украины за демократию в Черноморском регионе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Nord Stream 2 - это не только проблема энергетическая, о которой мы все знаем и соглашаемся, это также не вопрос поставок газа в Украину или Европу, это - один из видов оружия, которое использует Россия не только против Украины, но и против всего региона", - отметила посол Украины.

Она подчеркнула, что российский проект не направлен на диверсификацию газоснабжения, вместо этого он создает новые вызовы в сфере безопасности.

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"Мы очень благодарны Соединенным Штатам и другим союзникам по санкции", - отметила Маркарова.

Она сделала акцент на том, что в последние годы эти ограничения позволили Украине заключить контракт с российской стороной о поставках газа в Европу через украинскую ГТС до 2024 года.

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По словам дипломата, кроме новых вызовов в энергетической, геополитической сфере, а также с точки зрения национальной безопасности, Nord Stream 2 создает негативный контекст в отношении охраны окружающей природной среды и изменений климата. Отдельные опасения связаны с международными усилиями по борьбе с отмыванием денег, а также с точки зрения финансового мониторинга.

Автор: 

США (26422) Северный поток (1449) Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+3
Германии хватает и того газа, который у них сейчас есть. Но немцы хотят распределять газ для всей Европы (в том числе и Украины) и иметь свой % с этого. Поэтому они всеми руками и ногами продавливают СП-2, и скорее всего они же пролоббировали запрет польского проекта Baltic Pipe. И в итоге они заработают на транзите в разы больше, чем сейчас Украина. Плюс будут иметь самый дешёвый в Европе газ для своей собственной промышленности, что очень сильно повысит её рентабельность и конкурентноспособность. А это уже совсем другие деньги...
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14.06.2021 23:30
+2
Германия просто Европейский Союз решила жёстко кинуть.
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14.06.2021 23:07
+1
Я думаю тут смысл в другом. Я думаю тут решила фрау Риббентроп и Путлер зачем платить Украине Польше и другим странам за прокачку а давай сделаем на прямую
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14.06.2021 23:25
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Правила форума Совет форумчан
Германия просто Европейский Союз решила жёстко кинуть.
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14.06.2021 23:07 Ответить
Я думаю тут смысл в другом. Я думаю тут решила фрау Риббентроп и Путлер зачем платить Украине Польше и другим странам за прокачку а давай сделаем на прямую
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14.06.2021 23:25 Ответить
Германии хватает и того газа, который у них сейчас есть. Но немцы хотят распределять газ для всей Европы (в том числе и Украины) и иметь свой % с этого. Поэтому они всеми руками и ногами продавливают СП-2, и скорее всего они же пролоббировали запрет польского проекта Baltic Pipe. И в итоге они заработают на транзите в разы больше, чем сейчас Украина. Плюс будут иметь самый дешёвый в Европе газ для своей собственной промышленности, что очень сильно повысит её рентабельность и конкурентноспособность. А это уже совсем другие деньги...
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14.06.2021 23:30 Ответить
скоро не будкт хватать они до 25 года от аэс хотят отказаться
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14.06.2021 23:43 Ответить
И против НАТО.
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14.06.2021 23:21 Ответить
Цікава якась "зброя"....
А якщо поставляють газ через Україну, то це не "зброя"?
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15.06.2021 04:57 Ответить
Через півроку правління Зеленського:

28 ДЕКАБРЯ 2019 В 16:33
Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина
Правительство одобрило подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом"....

7.4 млрд долл... Зеля простил, и даже "мир" в глазах Ху#ла увидел ...

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
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15.06.2021 05:58 Ответить
Как живут страны,в которых нет на территории трубы?
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15.06.2021 07:25 Ответить
Очень просто,есть один маленький секрет,не ВОРУЮТ!
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15.06.2021 07:59 Ответить
 
 