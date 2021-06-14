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Міжнародну сертифікацію навичок володіння комп'ютером впровадять в Україні, - Мінцифри

Міжнародну сертифікацію навичок володіння комп'ютером впровадять в Україні, - Мінцифри

Українська асоціація фахівців інформаційних технологій за підтримки Міністерства цифрової трансформації запровадить в Україні міжнародну сертифікацію навичок володіння комп'ютером ICDL.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

ICDL (International Computer Driver Licence) - це сертифікація, що дозволяє людям підтвердити свої навички роботи з комп'ютером за міжнародним стандартом. ЮНЕСКО виділяє ICDL як приклад міжнародної межі компетенцій.

Сертифікація ICDL доступна в більш ніж 100 країнах. Це мережа з більш ніж 20 тисячами тестових центрів, яка забезпечує понад 70 млн сертифікаційних тестів для 16 млн людей у ​​всьому світі.

Сертифікат може знадобитися під час вступу до вищих навчальних закладів у багатьох країнах, при працевлаштуванні в приватні компанії, для навчання і підтвердження цифрових навичок державних службовців.

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Україна - учасник програми ECDL/ICDL з 2003 року. У нас діє мережа тестових центрів, в яких можна пройти сертифікацію. Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум з Українською асоціацією фахівців інформаційних технологій, що є представником ICDL в Україні.

Планується створити цифрову навчальну систему з 22 навчальних модулів, які охоплять всі необхідні цифрові компетентності, згідно з європейським баченням.

Матеріали по модулю "Український цифровий громадянин" будуть доступні безкоштовно. Тренувальне онлайн-тестування мають запустити на порталі "Дія. Цифрова освіта".

В Європі ICDL раніше був відомий як ECDL (European Computer Driver Licence) з моменту запуску в 1997 році до 2019 року. Після ребрендингу він отримав нову назву - ICDL Identity, який офіційно об'єднав ECDL і ICDL.

ECDL/ICDL як стандарт комп'ютерної грамотності визнаний Європейською комісією, ЮНЕСКО, Радою Європейських Професійних Інформаційних Товариств, Європейським товариством інформатики, міністерствами освіти різних країн.

Автор: 

комп’ютери (272) Мінцифри (1179)


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Топ коментарі
+3
Імітація бурхливої діяльності.
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14.06.2021 23:26
+2
Федя, речь идёт не о работе ботом со смартфона, а работа в промышленности, индустрии, кинематографии и т.д.
А твой удел - гаджеты.
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14.06.2021 23:45
+2
не знаю як я усі ці роки працював в IT не маючи Computer Driver Licence.
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14.06.2021 23:50
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Чек из магазина подтверждает владение.
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14.06.2021 23:26 Відповісти
Или вы имели на виду сертификацию компьютерной грамотности?
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14.06.2021 23:29 Відповісти
Умение правильно тыкать пальцем в нужные клавиши.
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14.06.2021 23:48 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності.
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14.06.2021 23:26 Відповісти
боже мой, в мире уменьшает использование компютеров и увеличивает других гаджетов, зебил попёр в сертификацию операторов паровые двигателей
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14.06.2021 23:39 Відповісти
Федя, речь идёт не о работе ботом со смартфона, а работа в промышленности, индустрии, кинематографии и т.д.
А твой удел - гаджеты.
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14.06.2021 23:45 Відповісти
konechmo, no ja kak i drugije 50+ taki ispoljzuju komp, no chtob chtob kakoi to ondon posmel sprositj ili viskazatj chto nuzhen kakooi to sertifikat vladeniju kompom, eto nonsens. a to chto ti tam napisal o promishlenosti itd - eto ubogoje otmivanije zebila , prezidenta vseja Ukraini, tak kak v tekste eto ne skazanno i jesli idjosh rabotatj v promishlenostj s upravlenijem s kompa ili tochneje s programmammi , to nikto uzhe takoi sertifikat ne sprashivajet, ne nu v tekste rech o JUNESKO , oni mozhet i jeshcho prosit takoi sertifikat.
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15.06.2021 00:00 Відповісти
да ещё - сертификацию навыков владения компьютером - ну и с таким ты упорством ещё говоришь о производстве и о киномотографии, ну признай что обложался и не вовремя защичал зебила алика.
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15.06.2021 00:08 Відповісти
не знаю як я усі ці роки працював в IT не маючи Computer Driver Licence.
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14.06.2021 23:50 Відповісти
Надо конфисковывать компьютеры, ноуты и гаджеты у тех, кто не имеет Computer Driver Licence.
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15.06.2021 00:13 Відповісти
И это заявили те криворукие которые разрабатывали глюченные программы от мин.цифры !?
Хотят бабла срубить на ровном месте ?!
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15.06.2021 00:12 Відповісти
маразм крепчает. а туалетную бумагу будут продавать только сертифицированным юзерам "пипифакс-интернайшионал".
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15.06.2021 00:22 Відповісти
 
 