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Международную сертификацию навыков владения компьютером внедрят в Украине, - Минцифры

Международную сертификацию навыков владения компьютером внедрят в Украине, - Минцифры

Украинская ассоциация специалистов информационных технологий при поддержке Министерства цифровой трансформации внедрит в Украине международную сертификацию навыков владения компьютером ICDL.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

ICDL (International Computer Driver Licence) - это сертификация, позволяющая людям подтвердить свои навыки работы с компьютером по международному стандарту. ЮНЕСКО выделяет ICDL в качестве примера международной грани компетенций.

Сертификация ICDL доступна в более чем 100 странах. Это сеть с более чем 20 тысячами тестовых центров, которая обеспечивает более 70 млн сертификационных тестов для 16 млн человек во всем мире.

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Сертификат может понадобиться при поступлении в вузы во многих странах, при трудоустройстве в частные компании, для обучения и подтверждения цифровых навыков государственных служащих.

Украина - участник программы ECDL/ICDL с 2003 года. У нас действует сеть тестовых центров, в которых можно пройти сертификацию. Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с Украинской ассоциацией специалистов информационных технологий, являющейся представителем ICDL в Украине.

Планируется создать цифровую учебную систему из 22 учебных модулей, которые охватят все необходимые цифровые компетентности, согласно европейскому видению.

Материалы по модулю "Украинский цифровой гражданин" будут доступны бесплатно. Тренировочное онлайн-тестирование должны запустить на портале "Дія.Цифровое образование".

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В Европе ICDL ранее был известен как ECDL (European Computer Driver Licence) с момента запуска в 1997 году до 2019 года. После ребрендинга он получил новое название - ICDL Identity, который официально объединил ECDL и ICDL.

ECDL/ICDL как стандарт компьютерной грамотности признан Европейской комиссией, ЮНЕСКО, Советом Европейских Профессиональных Информационных Обществ, Европейским обществом информатики, министерствами образования разных стран.

Автор: 

компьютеры (117) Минцифры (315)


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Топ комментарии
+3
Імітація бурхливої діяльності.
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14.06.2021 23:26
+2
Федя, речь идёт не о работе ботом со смартфона, а работа в промышленности, индустрии, кинематографии и т.д.
А твой удел - гаджеты.
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14.06.2021 23:45
+2
не знаю як я усі ці роки працював в IT не маючи Computer Driver Licence.
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14.06.2021 23:50
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Чек из магазина подтверждает владение.
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14.06.2021 23:26 Ответить
Или вы имели на виду сертификацию компьютерной грамотности?
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14.06.2021 23:29 Ответить
Умение правильно тыкать пальцем в нужные клавиши.
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14.06.2021 23:48 Ответить
Імітація бурхливої діяльності.
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14.06.2021 23:26 Ответить
боже мой, в мире уменьшает использование компютеров и увеличивает других гаджетов, зебил попёр в сертификацию операторов паровые двигателей
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14.06.2021 23:39 Ответить
Федя, речь идёт не о работе ботом со смартфона, а работа в промышленности, индустрии, кинематографии и т.д.
А твой удел - гаджеты.
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14.06.2021 23:45 Ответить
konechmo, no ja kak i drugije 50+ taki ispoljzuju komp, no chtob chtob kakoi to ondon posmel sprositj ili viskazatj chto nuzhen kakooi to sertifikat vladeniju kompom, eto nonsens. a to chto ti tam napisal o promishlenosti itd - eto ubogoje otmivanije zebila , prezidenta vseja Ukraini, tak kak v tekste eto ne skazanno i jesli idjosh rabotatj v promishlenostj s upravlenijem s kompa ili tochneje s programmammi , to nikto uzhe takoi sertifikat ne sprashivajet, ne nu v tekste rech o JUNESKO , oni mozhet i jeshcho prosit takoi sertifikat.
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15.06.2021 00:00 Ответить
да ещё - сертификацию навыков владения компьютером - ну и с таким ты упорством ещё говоришь о производстве и о киномотографии, ну признай что обложался и не вовремя защичал зебила алика.
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15.06.2021 00:08 Ответить
не знаю як я усі ці роки працював в IT не маючи Computer Driver Licence.
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14.06.2021 23:50 Ответить
Надо конфисковывать компьютеры, ноуты и гаджеты у тех, кто не имеет Computer Driver Licence.
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15.06.2021 00:13 Ответить
И это заявили те криворукие которые разрабатывали глюченные программы от мин.цифры !?
Хотят бабла срубить на ровном месте ?!
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15.06.2021 00:12 Ответить
маразм крепчает. а туалетную бумагу будут продавать только сертифицированным юзерам "пипифакс-интернайшионал".
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15.06.2021 00:22 Ответить
 
 