Присяга Вірастюка та податкова амністія: порядок денний Верховної Ради

Верховна Рада на засіданні у вівторок планує розглянути пакет законопроєктів про податкову амністію.

Засідання розпочнеться зі складання присяги народним депутатом України Василем Вірастюком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Далі нардепи розглянуть проєкт постанови 3450-П про скасування рішення Верховної ради від 01.06.2021 про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій президента проєкту закону "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів".

Крім того, будуть винесені на розгляд низка законопроєктів:

друге читання

5153 - проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (друге читання) (надано таблицю 31.05.2021) (продовження розгляду)

5157 - проєкт закону про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень (друге читання) (надано таблицю 08.06.2021)

повторне перше читання

3683 - проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України (повторне перше читання) (доопрацьований Комітетом проєкт надано 25.03.2021)

3356-д - проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту (повторне перше читання) (доопрацьований проєкт з поданням Комітету надано 06.11.2020)

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перше читання

3508 - проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення (проєкт Є.Пивоварова надано 22.05.2020, проєкт н.д. С.Нагорняка – 11.06.2020)

5305 - проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань (проєкт н.д. Ю.Яцик надано 31.03.2021)

3715 - проєкт закону про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель) (проєкт н.д. Л.Білозір надано 21.05.2021)

питання ратифікації