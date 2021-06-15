УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11196 відвідувачів онлайн
Новини
1 607 12

Присяга Вірастюка та податкова амністія: порядок денний Верховної Ради

Присяга Вірастюка та податкова амністія: порядок денний Верховної Ради

Верховна Рада на засіданні у вівторок планує розглянути пакет законопроєктів про податкову амністію.

Засідання розпочнеться зі складання присяги народним депутатом України Василем Вірастюком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Далі нардепи розглянуть проєкт постанови 3450-П про скасування рішення Верховної ради від 01.06.2021 про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій президента проєкту закону "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів".

Крім того, будуть винесені на розгляд низка законопроєктів:

друге читання

  • 5153 - проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (друге читання) (надано таблицю 31.05.2021) (продовження розгляду)
  • 5157 - проєкт закону про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень (друге читання) (надано таблицю 08.06.2021)

повторне перше читання

  • 3683 - проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України (повторне перше читання) (доопрацьований Комітетом проєкт надано 25.03.2021)
  • 3356-д - проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту (повторне перше читання) (доопрацьований проєкт з поданням Комітету надано 06.11.2020)

Читайте також: ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом

перше читання

  • 3508 - проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення (проєкт Є.Пивоварова надано 22.05.2020, проєкт н.д. С.Нагорняка – 11.06.2020)
  • 5305 - проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань (проєкт н.д. Ю.Яцик надано 31.03.2021)
  • 3715 - проєкт закону про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель) (проєкт н.д. Л.Білозір надано 21.05.2021)

питання ратифікації

  • проєкт закону про вихід з Угоди про основні напрями співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів (вiд 24.12.2020 № 42913/0/2-20 надано 30.12.2020)
  • проєкт закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про повітряне сполучення (вiд 25.03.2021 № 9620/0/2-21 надано 29.03.2021)
  • проєкт закону про ратифікацію Протоколу про приєднання Європейського Співтовариства до Міжнародної Конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ" від 13 грудня 1960 року, зміненої і консолідованої Протоколом від 27 червня 1997 року (вiд 02.04.2021 № 01-01/335 надано 06.04.2021)
  • проєкт закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2012-2019 років) (вiд 16.04.2021 № 12561/0/2-21 надано 21.04.2021).
  •  

Автор: 

амністія (195) Вірастюк Василь (75) ВР (14942) податки (3808) ратифікація (262)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
ну все. вася напишет много законофф.....
показати весь коментар
15.06.2021 09:15
+4
Зелені праххвесіанали напхали у ВР різного непотребу і хочуть писати закони.
показати весь коментар
15.06.2021 09:25
+3
У Васі є гарна практика у Дизель-шоу, його поява у ВР логічна. Він може писати гарні закони, наприклад для бабусь-пенсіонерок.
Присяга Вирастюка и налоговая амнистия: повестка дня Верховной Рады - Цензор.НЕТ 7031
показати весь коментар
15.06.2021 09:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну все. вася напишет много законофф.....
показати весь коментар
15.06.2021 09:15 Відповісти
У Васі є гарна практика у Дизель-шоу, його поява у ВР логічна. Він може писати гарні закони, наприклад для бабусь-пенсіонерок.
Присяга Вирастюка и налоговая амнистия: повестка дня Верховной Рады - Цензор.НЕТ 7031
показати весь коментар
15.06.2021 09:20 Відповісти
Я все понимаю. Но не понимаю одного: он за трибуной поместится?
показати весь коментар
15.06.2021 09:16 Відповісти
Присяга Вірастюка та податкова амністія: порядок денний Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3691
показати весь коментар
15.06.2021 09:23 Відповісти
😂
показати весь коментар
15.06.2021 09:28 Відповісти
Зашквар Вирастюка.
показати весь коментар
15.06.2021 09:24 Відповісти
Отличное пополнение фракции СН в ВР. Успехов Вам, пан Вирастюк!
показати весь коментар
15.06.2021 09:25 Відповісти
Зелені праххвесіанали напхали у ВР різного непотребу і хочуть писати закони.
показати весь коментар
15.06.2021 09:25 Відповісти
Присяга Вірастюка та податкова амністія: порядок денний Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5757.
показати весь коментар
15.06.2021 09:40 Відповісти
Присяга Вірастюка та податкова амністія: порядок денний Верховної Ради - Цензор.НЕТ 2108.
показати весь коментар
15.06.2021 09:43 Відповісти
Есть еще Ира Билык. Можно попробовать Марка из Лиги смеха привлечь для поднятия зе- рейтинга, инородный театр абсурда Воробышек хорошо зайдет, выборци-то ипанутые. Алена-Алена тоже может пригодиться. Ель-Кравчук где-то еще пылится. Жаль, Моргенштерн не наш, а так бы хорошо украсил зе-стадо. Из Москвы можно попытаться выманить Королеву и Лободу. На врага работали? Какаяразница!
А вот Сердючка не дура, в такое говно не полезет.
показати весь коментар
15.06.2021 09:44 Відповісти
Верховная Рада 14-18 июня 2021 г. будет рассматривать в первом чтении законопроект №3508-д, который определяет механизмы урегулирования долгов теплокоммунэнерго и водопоставщиков за газ. Суммарная задолженность предприятий ТКЭ за газ составляет 55,5 млрд грн, из них за 2021 год - 21 млрд грн... Олигархам спишут долги, а у Нас заберут все что найдут.(с)
показати весь коментар
15.06.2021 12:03 Відповісти
 
 