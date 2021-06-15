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Присяга Вирастюка и налоговая амнистия: повестка дня Верховной Рады

Присяга Вирастюка и налоговая амнистия: повестка дня Верховной Рады

Верховная Рада на заседании во вторник планирует рассмотреть пакет законопроектов о налоговой амнистии.

Заседание начнется с принятия присяги народным депутатом Украины Василием Вирастюком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Далее депутаты продолжат рассмотрение поправок ко второму чтению проекту закона №5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

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Также нардепы рассмотрят проект постановления 3450-П об отмене решения Верховной Рады от 01.06.2021 о принятии в целом с учетом предложений президента проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей".

Кроме того, будут вынесены на рассмотрение ряд законопроектов:

второе чтение

  • 5157 - проект закона о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" относительно отдельных аспектов действия переходных положений (второе чтение) (предоставлено таблицу 08.06.2021)

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повторное первое чтение

  • 3683 - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины (повторное первое чтение) (доработанный Комитетом проект предоставлено 25.03.2021)
  • 3356-д - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта (повторное первое чтение) (доработанный проект с представлением комитета предоставлен 06.11.2020)

первое чтение

  • 3508 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения урегулирования задолженности за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения (проект Е. Пивоварова предоставлен 22.05.2020, проект н. Д. С. Нагорняка – 11.06.2020)
  • 5305 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований (проект н. Д. Ю. Яцик предоставлен 31.03.2021)
  • 3715 - проект закона О внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок) (проект н. Д. Л. Билозир предоставлен 21.05.2021)

вопросы ратификации

  • проект закона о выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей (от 24.12.2020 № 42913/0/2-20 предоставлена 30.12.2020)
  • проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о воздушном сообщении (от 25.03.2021 № 9620/0/2-21 предоставлено 29.03.2021)
  • проект закона о ратификации Протокола о присоединении Европейского Сообщества к Международной Конвенции по сотрудничеству в области безопасности аэронавигации "ЕВРОКОНТРОЛЬ" от 13 декабря 1960 года, измененной и консолидированной Протоколом от 27 июня 1997 года (от 02.04.2021 № 01-01/335 предоставлено 06.04.2021)
  • проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве (ассигнования 2012-2019 лет) (от 16.04.2021 № 12561/0/2-21 предоставлено 21.04.2021)

Автор: 

амнистия (455) Вирастюк Василий (82) ВР (29228) налоги (3238) ратификация (413)


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Топ комментарии
+10
ну все. вася напишет много законофф.....
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15.06.2021 09:15
+4
Зелені праххвесіанали напхали у ВР різного непотребу і хочуть писати закони.
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15.06.2021 09:25
+3
У Васі є гарна практика у Дизель-шоу, його поява у ВР логічна. Він може писати гарні закони, наприклад для бабусь-пенсіонерок.
Присяга Вирастюка и налоговая амнистия: повестка дня Верховной Рады - Цензор.НЕТ 7031
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15.06.2021 09:20
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Правила форума Совет форумчан
ну все. вася напишет много законофф.....
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15.06.2021 09:15 Ответить
У Васі є гарна практика у Дизель-шоу, його поява у ВР логічна. Він може писати гарні закони, наприклад для бабусь-пенсіонерок.
Присяга Вирастюка и налоговая амнистия: повестка дня Верховной Рады - Цензор.НЕТ 7031
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15.06.2021 09:20 Ответить
Я все понимаю. Но не понимаю одного: он за трибуной поместится?
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15.06.2021 09:16 Ответить
Присяга Вірастюка та податкова амністія: порядок денний Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3691
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15.06.2021 09:23 Ответить
😂
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15.06.2021 09:28 Ответить
Зашквар Вирастюка.
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15.06.2021 09:24 Ответить
Отличное пополнение фракции СН в ВР. Успехов Вам, пан Вирастюк!
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15.06.2021 09:25 Ответить
Зелені праххвесіанали напхали у ВР різного непотребу і хочуть писати закони.
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15.06.2021 09:25 Ответить
Присяга Вірастюка та податкова амністія: порядок денний Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5757.
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15.06.2021 09:40 Ответить
Присяга Вірастюка та податкова амністія: порядок денний Верховної Ради - Цензор.НЕТ 2108.
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15.06.2021 09:43 Ответить
Есть еще Ира Билык. Можно попробовать Марка из Лиги смеха привлечь для поднятия зе- рейтинга, инородный театр абсурда Воробышек хорошо зайдет, выборци-то ипанутые. Алена-Алена тоже может пригодиться. Ель-Кравчук где-то еще пылится. Жаль, Моргенштерн не наш, а так бы хорошо украсил зе-стадо. Из Москвы можно попытаться выманить Королеву и Лободу. На врага работали? Какаяразница!
А вот Сердючка не дура, в такое говно не полезет.
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15.06.2021 09:44 Ответить
Верховная Рада 14-18 июня 2021 г. будет рассматривать в первом чтении законопроект №3508-д, который определяет механизмы урегулирования долгов теплокоммунэнерго и водопоставщиков за газ. Суммарная задолженность предприятий ТКЭ за газ составляет 55,5 млрд грн, из них за 2021 год - 21 млрд грн... Олигархам спишут долги, а у Нас заберут все что найдут.(с)
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15.06.2021 12:03 Ответить
 
 