Присяга Вирастюка и налоговая амнистия: повестка дня Верховной Рады

Верховная Рада на заседании во вторник планирует рассмотреть пакет законопроектов о налоговой амнистии.

Заседание начнется с принятия присяги народным депутатом Украины Василием Вирастюком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Далее депутаты продолжат рассмотрение поправок ко второму чтению проекту закона №5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом

Также нардепы рассмотрят проект постановления 3450-П об отмене решения Верховной Рады от 01.06.2021 о принятии в целом с учетом предложений президента проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей".

Кроме того, будут вынесены на рассмотрение ряд законопроектов:

второе чтение

5157 - проект закона о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" относительно отдельных аспектов действия переходных положений (второе чтение) (предоставлено таблицу 08.06.2021)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налоговая амнистия является добровольной, - "слуга народа" Гетманцев

повторное первое чтение

3683 - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины (повторное первое чтение) (доработанный Комитетом проект предоставлено 25.03.2021)

3356-д - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта (повторное первое чтение) (доработанный проект с представлением комитета предоставлен 06.11.2020)

первое чтение

3508 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения урегулирования задолженности за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения (проект Е. Пивоварова предоставлен 22.05.2020, проект н. Д. С. Нагорняка – 11.06.2020)

5305 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований (проект н. Д. Ю. Яцик предоставлен 31.03.2021)

3715 - проект закона О внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок) (проект н. Д. Л. Билозир предоставлен 21.05.2021)

вопросы ратификации