Присяга Вирастюка и налоговая амнистия: повестка дня Верховной Рады
Верховная Рада на заседании во вторник планирует рассмотреть пакет законопроектов о налоговой амнистии.
Заседание начнется с принятия присяги народным депутатом Украины Василием Вирастюком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Далее депутаты продолжат рассмотрение поправок ко второму чтению проекту закона №5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.
Также нардепы рассмотрят проект постановления 3450-П об отмене решения Верховной Рады от 01.06.2021 о принятии в целом с учетом предложений президента проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей".
Кроме того, будут вынесены на рассмотрение ряд законопроектов:
второе чтение
- 5157 - проект закона о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" относительно отдельных аспектов действия переходных положений (второе чтение) (предоставлено таблицу 08.06.2021)
повторное первое чтение
- 3683 - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины (повторное первое чтение) (доработанный Комитетом проект предоставлено 25.03.2021)
- 3356-д - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта (повторное первое чтение) (доработанный проект с представлением комитета предоставлен 06.11.2020)
первое чтение
- 3508 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения урегулирования задолженности за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения (проект Е. Пивоварова предоставлен 22.05.2020, проект н. Д. С. Нагорняка – 11.06.2020)
- 5305 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований (проект н. Д. Ю. Яцик предоставлен 31.03.2021)
- 3715 - проект закона О внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок) (проект н. Д. Л. Билозир предоставлен 21.05.2021)
вопросы ратификации
- проект закона о выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей (от 24.12.2020 № 42913/0/2-20 предоставлена 30.12.2020)
- проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о воздушном сообщении (от 25.03.2021 № 9620/0/2-21 предоставлено 29.03.2021)
- проект закона о ратификации Протокола о присоединении Европейского Сообщества к Международной Конвенции по сотрудничеству в области безопасности аэронавигации "ЕВРОКОНТРОЛЬ" от 13 декабря 1960 года, измененной и консолидированной Протоколом от 27 июня 1997 года (от 02.04.2021 № 01-01/335 предоставлено 06.04.2021)
- проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве (ассигнования 2012-2019 лет) (от 16.04.2021 № 12561/0/2-21 предоставлено 21.04.2021)
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