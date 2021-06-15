Сейм Польщі закликає НАТО і ЄС зупинити "Північний потік 2"
Сейм Польщі ухвалив резолюцію із закликом до держав ЄС і НАТО вжити кроки для зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
За резолюцію проголосували 452 депутати, проти був лише один.
"Сейм у вияві солідарності з нашими центральноєвропейськими сусідами, які опинилися перед загрозою російського експансіонізму, зокрема, з Україною, закликає ЄС і його держави-члени, передусім Німеччину як нашого союзника по НАТО і партнера по ЄС, до відмови у сприянні реалізації проєкту газопроводу "Північний потік-2" і до вжиття кроків, спрямованих на негайне і ефективне припинення його будівництва" - сказано в резолюції.
"Ми закликаємо до цього в ім'я поваги до цінностей, на яких спирається ЄС, в ім'я солідарності з Україною і турботи про стабільність і безпеку в Європі, а також заради збільшення сили опору Євросоюзу на тиск з боку Росії" - додали польські депутати.
У резолюції також міститься заклик до США запровадити санкції проти тих, хто бере участь у будівництві газопроводу.
У резолюції також згадано про військовий тиск Росії на Україні у загрозу вибуху збройного кофлікту біля кордонів ЄС.
"Північний потік-2", уможливлюючи відмову від транзиту газу через Україну, відкриє Росії дорогу до широкомасштабного військового наступу на Україну без ризику переривання транзиту внаслідок військових дій" - зазначається у документі.
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Пусть поживёт там пару-тройку месяцев.
Это вам не какой-то там самолёт с мирняком сбивать.
Тут 7 лет по судам никто бегать не будет. Это бабло, и кара будет оч.быстрой.
Каких-то новых санкций уже не придумать. Те, что введены - РФ до лампочки.
Отключать свифт - абсолютно пофиг, уже 1000 раз тут обсуждали.
Блокада торговли ресурсами - даже обсждать смешно после поражения Байдена в вопросе с СП2.
Права и свободы человека - путен и его ребята уже 1000 раз сказали, что внутренние дела РФ не являются предметом для обсуждения с Байденом и кем бы то ни было ещё.
Крым - аналогично.
ОБсуждать будут многое, но реально:
1. ограничение вооружений
2. Безопасность в Европе
3. Украину
4. Ближний Восток
5. Африка
6. Китай
Причём думается, что для США самое важное это Китай и для его сдерживания они готовы что-то предложить РФ.
Не путайте
Мавзолейные хмыри ФАС...
Недавно даже украинский министр жаловался, мол, Украина теряет бабло уже сейчас от отказа части транзита по ГТС.
А впереди ещё большее веселье, в котором ГЛАВНУЮ роль играет как раз Эрдоган, который сейчас за спиной Украины добазаривается с Венгрией о переходе на газ из Турецкого потока.
Так что вы там, конечно, можете слушать, что Эрдоганушка по ящику балакает, только лучше сравнивайте с его РЕАЛЬНЫМИ делами.
А дела его таковы, что при всей его якобы союзной роли с НАТО и дружескими словами в адрес Украины, работает он против Украины.
Смотрите на реальные дела.
Получится или нет, я сейчас не знаю, но знаю, что зимой кацапы продают не свой газ, а перекупленный!
СП2 заработает, когда Уйлостан уберется из Украины, выплатит все контрибуции и тогда нет никаких проблем. Иначе, ЕС получается финансирует и поддерживает агрессора.