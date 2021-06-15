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Сейм Польщі закликає НАТО і ЄС зупинити "Північний потік 2"

Сейм Польщі закликає НАТО і ЄС зупинити

Сейм Польщі ухвалив резолюцію із закликом до держав ЄС і НАТО вжити кроки для зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

За резолюцію проголосували 452 депутати, проти був лише один.

"Сейм у вияві солідарності з нашими центральноєвропейськими сусідами, які опинилися перед загрозою російського експансіонізму, зокрема, з Україною, закликає ЄС і його держави-члени, передусім Німеччину як нашого союзника по НАТО і партнера по ЄС, до відмови у сприянні реалізації проєкту газопроводу "Північний потік-2" і до вжиття кроків, спрямованих на негайне і ефективне припинення його будівництва" - сказано в резолюції.

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"Ми закликаємо до цього в ім'я поваги до цінностей, на яких спирається ЄС, в ім'я солідарності з Україною і турботи про стабільність і безпеку в Європі, а також заради збільшення сили опору Євросоюзу на тиск з боку Росії" - додали польські депутати.

У резолюції також міститься заклик до США запровадити санкції проти тих, хто бере участь у будівництві газопроводу.

У резолюції також згадано про військовий тиск Росії на Україні у загрозу вибуху збройного кофлікту біля кордонів ЄС.

"Північний потік-2", уможливлюючи відмову від транзиту газу через Україну, відкриє Росії дорогу до широкомасштабного військового наступу на Україну без ризику переривання транзиту внаслідок військових дій" - зазначається у документі.

Автор: 

Німеччина (7326) Польща (8484) США (22545) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+7
С кацапами дешевле может быть тока в мышеловке.
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15.06.2021 19:26
+5
Скоро (по осени) сама фрау пойдет.
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15.06.2021 19:22
+4
Куда уж проще - там куча боеприпасов по дну разбросано. "Поток" может случайно взорваться в нескольких местах и потребуется очень много лет на изучение дна, обезвреживание и т.п.
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15.06.2021 19:12
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Один против. Его походу посадят как российского шпиона.)
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15.06.2021 19:12 Відповісти
Его можно отправить дипломатом в ДНР.
Пусть поживёт там пару-тройку месяцев.
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15.06.2021 19:58 Відповісти
Их никто не услышит .Это глас вопиющего в пустыне
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15.06.2021 21:27 Відповісти
Куда уж проще - там куча боеприпасов по дну разбросано. "Поток" может случайно взорваться в нескольких местах и потребуется очень много лет на изучение дна, обезвреживание и т.п.
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15.06.2021 19:12 Відповісти
Если случится диверсия против СП2, то злые бюргеры, вложившие в него миллиарды за пару недель разберутся и повесят тех, кто это сделал.
Это вам не какой-то там самолёт с мирняком сбивать.
Тут 7 лет по судам никто бегать не будет. Это бабло, и кара будет оч.быстрой.
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15.06.2021 20:21 Відповісти
Так в том и прикол, что "оно само". Пусть подают в суд на тех, кто там после WW2 боеприпасы "утилизировал".
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15.06.2021 20:41 Відповісти
в случае ущерба немецким интересам "оно само" не прокатит.
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15.06.2021 21:17 Відповісти
Это как потерпевший вiслюк ишачит на кацапов, но периодически до него долетает бодрящая п-зд-ля из Вашингтона и у него случаются внезапные ночные приступы патриотизма. Так и этим может прилететь интерес более сильный...
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15.06.2021 21:37 Відповісти
Да, только Вашингтон устами Байдена уже сказал на той неделе, что количество п-зд-лин исчерпано и ныне стоит пойти навстречу интересам Германии и путена.
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15.06.2021 21:58 Відповісти
Месторождение п-зд-лин в США неисчерпаемо. Так что не надейтесь.
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15.06.2021 22:00 Відповісти
ну да, посмотрим, что Байден расскажет путену. И какие там будут п-зд-лины по результатам.
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15.06.2021 22:24 Відповісти
Не посмотрим. Байден сказал, что не собирается чесать языком на брифинге, а поедет дела делать. А что там начешет языком х-йло, никому не интересно.
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15.06.2021 22:28 Відповісти
Байден в отличие от путена крайне стеснён в действиях.
Каких-то новых санкций уже не придумать. Те, что введены - РФ до лампочки.
Отключать свифт - абсолютно пофиг, уже 1000 раз тут обсуждали.
Блокада торговли ресурсами - даже обсждать смешно после поражения Байдена в вопросе с СП2.
Права и свободы человека - путен и его ребята уже 1000 раз сказали, что внутренние дела РФ не являются предметом для обсуждения с Байденом и кем бы то ни было ещё.
Крым - аналогично.
ОБсуждать будут многое, но реально:
1. ограничение вооружений
2. Безопасность в Европе
3. Украину
4. Ближний Восток
5. Африка
6. Китай

Причём думается, что для США самое важное это Китай и для его сдерживания они готовы что-то предложить РФ.
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16.06.2021 07:53 Відповісти
У Байдена, в отличие от вашего х-йла, есть самое главное в любой войне - РЕСУРСЫ. В войне побеждают не солдаты, а экономики. Так было во Вторую Мировую, так было и в Первую Холодную. Так же закончится и Вторая Холодная.
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16.06.2021 08:04 Відповісти
В войне побеждают солдаты + экономика. А не только солдаты или только экономика.
Не путайте
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16.06.2021 17:59 Відповісти
Даже во Второй Мировой на фронте никогда не было 100% личного состава, и, даже, 50% не было. А экономика работала вся.
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16.06.2021 19:38 Відповісти
Никто не остановит. Я думаю против фрау Мюркель никто не пойдет
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15.06.2021 19:18 Відповісти
Скоро (по осени) сама фрау пойдет.
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15.06.2021 19:22 Відповісти
Тут есть два варианта или он будет работать или его законсервируют. Германии проще запустить потому что ветка газопровода проложена на прямую и будет дешевле газ
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15.06.2021 19:25 Відповісти
С кацапами дешевле может быть тока в мышеловке.
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15.06.2021 19:26 Відповісти
Это для нас так. Но в тоже время Германия это не Украина.
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15.06.2021 19:29 Відповісти
Всё тоже самое.
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15.06.2021 19:35 Відповісти
Німеччина про це не знає. Через 10 років будуть кацапам платити неподитячи.
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15.06.2021 19:35 Відповісти
Знают. Но те, кто сейчас принимает решение, надеются участвовать в прибыли.
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15.06.2021 19:36 Відповісти
Влада звісно знає. Не здивуюсь якщо меркель стане членом правління газпрому.
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15.06.2021 20:04 Відповісти
Бачите, у німців останні років 500 така традиція. Кожного сторіччя десь 2-3 рази німець мусить вигрібати триндюлєй кацапських, а фрау їхні і багато хто з герів під згвалтування кацапами в усі дірки обов'язково потрапити. Перед цим у німців з кацапами завжди період цілування в ясна. От зараз якраз той період попередніх сексуальних ласк. А першою завжди страждала Польща...
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15.06.2021 21:34 Відповісти
Осенью фрау отойдёт на покой, а вместо нее большие шансы у "зелёных" (не путать с зэбилами). А их зеленые не сильно настроены любить х-йла, скорее наоборот.
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15.06.2021 21:40 Відповісти
Генсек НАТо Йенс Столтенберг подтвердил : Украина получит ПДЧ несмотря на острую ситацаию на Донбассе,единственное требования БОРЬБА с коррупцией в Украине....,Байден в интервью также подтвердил...срать я хотел на Путлерские "красные линии"...украина получит ПДЧ когда мы захотим...
Мавзолейные хмыри ФАС...
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15.06.2021 19:20 Відповісти
Евросоюз поділиться на цивілізованих людей і ************** для яких гроші не пахнуть ! а в Німеччині згодом пройде демеркелізація
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15.06.2021 19:21 Відповісти
На Турецкий поток Эрдоган уже посрал...Мавзолейное быдло.5 дней назад Эрдоган и президент Польши Дуда сказали Канкретна...ОБОСРЕМ РАБссию... па самые РТЫ прожорливые..
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15.06.2021 19:24 Відповісти
Да, Эрдоганушка-то конечно, готов обсирать кого угодно. Только вот пока он обсирает словами. А вот с делами-то по-другому всё. В Сирии с русскими сотрудничает. Турецкий поток построен и, пусть не полностью, но работает, даёт путену бабло на танчики и самолётики.
Недавно даже украинский министр жаловался, мол, Украина теряет бабло уже сейчас от отказа части транзита по ГТС.
А впереди ещё большее веселье, в котором ГЛАВНУЮ роль играет как раз Эрдоган, который сейчас за спиной Украины добазаривается с Венгрией о переходе на газ из Турецкого потока.

Так что вы там, конечно, можете слушать, что Эрдоганушка по ящику балакает, только лучше сравнивайте с его РЕАЛЬНЫМИ делами.
А дела его таковы, что при всей его якобы союзной роли с НАТО и дружескими словами в адрес Украины, работает он против Украины.
Смотрите на реальные дела.
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15.06.2021 20:30 Відповісти
Смешно ей Богу,туркам верить,себя не уважать,вы хоть раз были в Турции?Вы просто историю почитайте и вспомните что творили турки в Украине,кацапы это детский лепет по сравнению с османами.
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16.06.2021 04:26 Відповісти
Байден отменил совместный брифинг после встречи с убийцей....,НО рабSSiя настаивает на прес-конференции...Байден каже / мне Порошенко вчера запретил....
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15.06.2021 19:41 Відповісти
_Падло уже продал людоедам Украину, Польшу, страны Балтии - Восточную Европу. Не пойми на что в обмен. На ничто! Всё равно путлер этого урода кинет, это ясно. Неясно это только самому умственно отсталому байдену. А может и ясно и мерзавец сознательно на стороне путлера - делами, а на его слова плевать.
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15.06.2021 20:02 Відповісти
Хочет чтобы путин поддержал противостояние США в Европе против Китая .
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15.06.2021 20:30 Відповісти
Respect - Polska !
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15.06.2021 20:06 Відповісти
в чём респект ? даже их кинули с Baltic Pipe
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15.06.2021 21:16 Відповісти
Поздно . Меркель потирает потные ладошки .
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15.06.2021 20:29 Відповісти
просто після цього можно буде продавати пацанам з іділ чи аль каїди зброю і казати це тільки бізнес ні якої політики нам просто це вигідно !
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15.06.2021 21:39 Відповісти
И тем более на нас им плевать .А поляки хотя бы правду в своей резолюции написали , а не ту мутню что на дипломатическом уровне втирают нам немцы ....
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15.06.2021 21:29 Відповісти
А вот кстати. Надо вести переговоры с другими странами ЕС, не с ФРГ. Надо пояснять им, что они могут заключить ПРЯМЫЕ договора закупки газа у Туркмении и Казахстана, потом транспортировка кацапскою ГТС в украинскую ГТС и в ЕС НЕ ЧЕРЕЗ ФРИЦЕВ.

Получится или нет, я сейчас не знаю, но знаю, что зимой кацапы продают не свой газ, а перекупленный!
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16.06.2021 21:00 Відповісти
Теперь уж из самых действенных мер,осталось выбрать самый большой из существующих диаметр сверла и,не знаю с какой частотой(сами расчитаете) сверлить периодически дырки в этом трубопроводе😬.И начать лучше с такой экологически чистой сельскохозяйственной "несговорчивой"(но не долго) территории,как Дания,пусть у каждой ихней коровы будет именной противогаз 😆.
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15.06.2021 22:02 Відповісти
Это было бы красиво и по европейски в моем понимании.
СП2 заработает, когда Уйлостан уберется из Украины, выплатит все контрибуции и тогда нет никаких проблем. Иначе, ЕС получается финансирует и поддерживает агрессора.
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15.06.2021 23:21 Відповісти
а ты приколист, мы берем электричество, нефтепродукты и еще кучу всего у агрессора,примерно на 5 млрд в год и продаем им товаров примерно на 3 миллиарда,а германия будет сидеть и думать как бы агрессора не спонсировать.
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16.06.2021 00:06 Відповісти
Чому не пропонують виключити Німеччину з ЄС і СОТ? Нехай кооперується собі з московією в тайожний союз.
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16.06.2021 11:03 Відповісти
Можно и по другому, чтобы страны ЕС не покупали газ у ФРГ.
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16.06.2021 21:01 Відповісти
 
 