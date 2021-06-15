Сейм Польши призывает НАТО и ЕС остановить "Северный поток 2"
Сейм Польши принял резолюцию с призывом к государствам ЕС и НАТО принять шаги для остановки строительства газопровода "Северный поток-2".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
За резолюцию проголосовали 452 депутата, против был только один.
"Сейм в проявлении солидарности с нашими центральноевропейскими соседями, которые оказались перед угрозой российского экспансионизма, в частности, Украиной, призывает ЕС и его государства-члены, прежде всего Германию как нашего союзника по НАТО и партнера по ЕС, к отказу в содействии реализации проекта газопровода "Северный поток-2" и к принятию шагов, направленных на немедленное и эффективное прекращение его строительства", - говорится в резолюции.
"Мы призываем к этому во имя уважения к ценностям, на которых опирается ЕС, во имя солидарности с Украиной и заботы о стабильности и безопасности в Европе, а также ради увеличения силы сопротивления Евросоюза на давление со стороны России" - добавили польские депутаты.
В резолюции также содержится призыв к США ввести санкции против тех, кто участвует в строительстве газопровода.
В резолюции также упоминается о военном давление России на Украину в угрозу взрыва вооруженного кофликта у границ ЕС.
"Северный поток-2", делая возможным отказ от транзита газа через Украину, откроет России путь к широкомасштабному военному наступлению на Украину без риска прерывания транзита вследствие военных действий" - отмечается в документе.
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Пусть поживёт там пару-тройку месяцев.
Это вам не какой-то там самолёт с мирняком сбивать.
Тут 7 лет по судам никто бегать не будет. Это бабло, и кара будет оч.быстрой.
Каких-то новых санкций уже не придумать. Те, что введены - РФ до лампочки.
Отключать свифт - абсолютно пофиг, уже 1000 раз тут обсуждали.
Блокада торговли ресурсами - даже обсждать смешно после поражения Байдена в вопросе с СП2.
Права и свободы человека - путен и его ребята уже 1000 раз сказали, что внутренние дела РФ не являются предметом для обсуждения с Байденом и кем бы то ни было ещё.
Крым - аналогично.
ОБсуждать будут многое, но реально:
1. ограничение вооружений
2. Безопасность в Европе
3. Украину
4. Ближний Восток
5. Африка
6. Китай
Причём думается, что для США самое важное это Китай и для его сдерживания они готовы что-то предложить РФ.
Не путайте
Мавзолейные хмыри ФАС...
Недавно даже украинский министр жаловался, мол, Украина теряет бабло уже сейчас от отказа части транзита по ГТС.
А впереди ещё большее веселье, в котором ГЛАВНУЮ роль играет как раз Эрдоган, который сейчас за спиной Украины добазаривается с Венгрией о переходе на газ из Турецкого потока.
Так что вы там, конечно, можете слушать, что Эрдоганушка по ящику балакает, только лучше сравнивайте с его РЕАЛЬНЫМИ делами.
А дела его таковы, что при всей его якобы союзной роли с НАТО и дружескими словами в адрес Украины, работает он против Украины.
Смотрите на реальные дела.
Получится или нет, я сейчас не знаю, но знаю, что зимой кацапы продают не свой газ, а перекупленный!
СП2 заработает, когда Уйлостан уберется из Украины, выплатит все контрибуции и тогда нет никаких проблем. Иначе, ЕС получается финансирует и поддерживает агрессора.