Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати
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У проросійському таборі стався великий конфлікт між кремлівським відеоблогером Анатолієм Шарієм, а також колишніми чиновниками адміністрації Віктора Януковича Оленою Лукаш та Андрієм Портновим.
Минулого тижня Шарій звинуватив Портнова в тому, що саме він стоїть за кримінальним переслідуванням проросійського пропагандиста в Україні та у ексзаступника голови АП нібито був план заманити Шарія в країну, щоб його тут убили, а сам Портнов очолить "Партію Шарія", пише dialog.ua, передає Цензор.НЕТ.
В ефірі каналу "Наш" звинувачення прокоментувала Лукаш, яка є близькою соратницею Портнова з 2014 року. Звинувачення з боку Шарія вона назвала "маячнею" і нагадала про чутки щодо педофілії блогера.
"Олена Лукаш про педофілію Шарія. Все, це вже шахта. Що за нісенітницю несе Лукаш? Ну все, зупинись. Ну це ж соромно слухати, все. Звичайно, відповідь буде", - заявив у відповідь Шарій у своєму телеграм-каналі.
Проросійський пропагандист вважає, що Портнов послав на ефір свою соратницю замість себе, влаштувавши інформаційну атаку. Свою розгорнуту відповідь опонентам він опублікував на іменному YouTube-каналі.
Пізніше заяву на адресу Шарія зробив і сам Портнов, який закликав повністю ігнорувати кремлівського блогера.
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Приємно , коли ці пацюки гризуться 😀
🏛️Андрей Портнов отреагировал на видео-блоги испанского авантюриста Анатолия Шария. Шарий, напомним, называет Портнова организатором преследования «Партии Шария», приспешником Офиса президента и намекает, что к Москве Портнов никакого отношения не имеет. Вчера по Шарию мощно ударила в эфире телеканала «НАШ» старая приятельница и коллега Портнова, бывшая министр юстиции Елена Лукаш. А сегодня выступил и сам Портнов на своем Телеграме. Содержание - на скане.
💥Ситуация развивается стремительно. Шарий уже слил в сеть информацию о том, что канал «Александр Волков» это канал Портнова и Лукаш. При этом Шарий «подсветил» канал «Крокодил», теперь понятно что это канал Шария либо его окружения. Очевидно, дальше пойдет вытягивание с двух сторон грязного белья и обмен любезностями, в незабываемом портновско-шариевском стиле.
🤷🏻♂️Все это означает одно - не договорились. Мы уже писали, удар по Портнову Шарий нанес с целью, чтобы Портнов через своих старых товарищей Татарова и Смирнова повлиял на ход дел по Медведчуку и по самому Шарию. Однако случилось именно то, что бывает когда, добиваясь чтобы соседка не жалела тебе соли, называешь ее шлюхой. Не получаешь в результате ни соли, ни спокойствия.
🤦🏼Портнов первый «наезд» Шария просто проигнорировал, мол, не царское это дело бредни холопов-игроманов слушать. А на втором ролике он взбесился, и отправил на эфир Лукаш. А поскольку Шарий на выступление Лукаш ответил почти двухчасовым роликом, то великий блогер Портнов включился сам. И очевидно, его призывы игнорировать, это ни о чем. Он сам разорвал игнор.
🤬Впереди нас ждет классика, типичный «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», если только можно представить произведение Гоголя, ударно разбавленное матом, неповторимым *************** юмором и обвинениями друг друга во всех возможных преступлениях, подлостях и извращениях.
🤭Ничего не поделать. Портнов и Шарий стоят друг друга.
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