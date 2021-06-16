Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати

У проросійському таборі стався великий конфлікт між кремлівським відеоблогером Анатолієм Шарієм, а також колишніми чиновниками адміністрації Віктора Януковича Оленою Лукаш та Андрієм Портновим.

Минулого тижня Шарій звинуватив Портнова в тому, що саме він стоїть за кримінальним переслідуванням проросійського пропагандиста в Україні та у ексзаступника голови АП нібито був план заманити Шарія в країну, щоб його тут убили, а сам Портнов очолить "Партію Шарія", пише dialog.ua, передає Цензор.НЕТ.

В ефірі каналу "Наш" звинувачення прокоментувала Лукаш, яка є близькою соратницею Портнова з 2014 року. Звинувачення з боку Шарія вона назвала "маячнею" і нагадала про чутки щодо педофілії блогера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії

"Олена Лукаш про педофілію Шарія. Все, це вже шахта. Що за нісенітницю несе Лукаш? Ну все, зупинись. Ну це ж соромно слухати, все. Звичайно, відповідь буде", - заявив у відповідь Шарій у своєму телеграм-каналі.

Проросійський пропагандист вважає, що Портнов послав на ефір свою соратницю замість себе, влаштувавши інформаційну атаку. Свою розгорнуту відповідь опонентам він опублікував на іменному YouTube-каналі.

Пізніше заяву на адресу Шарія зробив і сам Портнов, який закликав повністю ігнорувати кремлівського блогера.



