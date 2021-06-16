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Новини Політика України
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Лукаш (61) Портнов (303) Шарій Анатолій (214)

Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати

У проросійському таборі стався великий конфлікт між кремлівським відеоблогером Анатолієм Шарієм, а також колишніми чиновниками адміністрації Віктора Януковича Оленою Лукаш та Андрієм Портновим.

Минулого тижня Шарій звинуватив Портнова в тому, що саме він стоїть за кримінальним переслідуванням проросійського пропагандиста в Україні та у ексзаступника голови АП нібито був план заманити Шарія в країну, щоб його тут убили, а сам Портнов очолить "Партію Шарія", пише dialog.ua, передає Цензор.НЕТ.

В ефірі каналу "Наш" звинувачення прокоментувала Лукаш, яка є близькою соратницею Портнова з 2014 року. Звинувачення з боку Шарія вона назвала "маячнею" і нагадала про чутки щодо педофілії блогера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії

"Олена Лукаш про педофілію Шарія. Все, це вже шахта. Що за нісенітницю несе Лукаш? Ну все, зупинись. Ну це ж соромно слухати, все. Звичайно, відповідь буде", - заявив у відповідь Шарій у своєму телеграм-каналі.

Проросійський пропагандист вважає, що Портнов послав на ефір свою соратницю замість себе, влаштувавши інформаційну атаку. Свою розгорнуту відповідь опонентам він опублікував на іменному YouTube-каналі.

Пізніше заяву на адресу Шарія зробив і сам Портнов, який закликав повністю ігнорувати кремлівського блогера.

Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати 01
Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+45
жЫвотное напало на жЫвотное... Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 5262 До слез... Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 7927
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16.06.2021 08:56
+36
Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 617
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16.06.2021 08:56
+31
Лучше бы заказали друг друга
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16.06.2021 09:00
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Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 617
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16.06.2021 08:56 Відповісти
жЫвотное напало на жЫвотное... Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 5262 До слез... Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 7927
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16.06.2021 08:56 Відповісти
Лучше бы заказали друг друга
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16.06.2021 09:00 Відповісти
Их бы, да в одну камеру!
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16.06.2021 09:39 Відповісти
Хз, вдруг размножаться начнут
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16.06.2021 12:36 Відповісти
Игра была равна: играли два говна.
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16.06.2021 08:56 Відповісти
как хорошо день начался
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16.06.2021 08:58 Відповісти
В мірє ригоживотних
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16.06.2021 08:58 Відповісти
Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 9046
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16.06.2021 08:58 Відповісти
В групу мерзенных істот Шарія входять і Портянка , і Лукаш і представники партії ригів , разом із каналом ,, Наш" !
Приємно , коли ці пацюки гризуться 😀
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16.06.2021 08:59 Відповісти
Всё! Минус Толя, отработан))
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16.06.2021 09:00 Відповісти
Точнее - использован Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати - Цензор.НЕТ 9871
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16.06.2021 09:16 Відповісти
дівчата не сваріться Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 835
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16.06.2021 09:02 Відповісти
​​оригинал статьи.

🏛️Андрей Портнов отреагировал на видео-блоги испанского авантюриста Анатолия Шария. Шарий, напомним, называет Портнова организатором преследования «Партии Шария», приспешником Офиса президента и намекает, что к Москве Портнов никакого отношения не имеет. Вчера по Шарию мощно ударила в эфире телеканала «НАШ» старая приятельница и коллега Портнова, бывшая министр юстиции Елена Лукаш. А сегодня выступил и сам Портнов на своем Телеграме. Содержание - на скане.

💥Ситуация развивается стремительно. Шарий уже слил в сеть информацию о том, что канал «Александр Волков» это канал Портнова и Лукаш. При этом Шарий «подсветил» канал «Крокодил», теперь понятно что это канал Шария либо его окружения. Очевидно, дальше пойдет вытягивание с двух сторон грязного белья и обмен любезностями, в незабываемом портновско-шариевском стиле.

🤷🏻‍♂️Все это означает одно - не договорились. Мы уже писали, удар по Портнову Шарий нанес с целью, чтобы Портнов через своих старых товарищей Татарова и Смирнова повлиял на ход дел по Медведчуку и по самому Шарию. Однако случилось именно то, что бывает когда, добиваясь чтобы соседка не жалела тебе соли, называешь ее шлюхой. Не получаешь в результате ни соли, ни спокойствия.

🤦🏼Портнов первый «наезд» Шария просто проигнорировал, мол, не царское это дело бредни холопов-игроманов слушать. А на втором ролике он взбесился, и отправил на эфир Лукаш. А поскольку Шарий на выступление Лукаш ответил почти двухчасовым роликом, то великий блогер Портнов включился сам. И очевидно, его призывы игнорировать, это ни о чем. Он сам разорвал игнор.

🤬Впереди нас ждет классика, типичный «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», если только можно представить произведение Гоголя, ударно разбавленное матом, неповторимым *************** юмором и обвинениями друг друга во всех возможных преступлениях, подлостях и извращениях.

🤭Ничего не поделать. Портнов и Шарий стоят друг друга.
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16.06.2021 09:03 Відповісти
Что за бред вы постите ? Шарий нанёс удар по Портнову, чтобы тот помог ему и Медведчуку ? Ну это же за гранью здравого смысла. Всё гораздо проще : Хитрожопый Портнов спелся с ОП и помогает им гасить Медведчука с Шариём в обмен на лояльность власти к себе или ещё какие-то преференции. Шарий про это узнал, охерел и начал мочить Портнова. Вот такие высокие отношения...
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16.06.2021 09:34 Відповісти
Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 5823
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16.06.2021 09:03 Відповісти
Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати - Цензор.НЕТ 6595 Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати - Цензор.НЕТ 3249
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16.06.2021 09:11 Відповісти
*Два чоботи пара * ..
..
.
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16.06.2021 09:12 Відповісти
Обожаю смотреть, как две гниды дерутся! =)
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16.06.2021 09:13 Відповісти
Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати - Цензор.НЕТ 1696
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16.06.2021 09:16 Відповісти
Всё в точку:сверху петушарий,портняга посредине,а внизу лукашенция!
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16.06.2021 09:30 Відповісти
Два отъявленных подонка поссорились. Как это мило. Бугага.))
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16.06.2021 09:18 Відповісти
Удивляюсь, насколько чотко человек дал себе характеристику.
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16.06.2021 09:22 Відповісти
гидотно-смішно дивитись як гівно гівном розводять, особливо коли цим займаються "единомышленики"
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16.06.2021 09:22 Відповісти
Цих двох давно чекає анімал пленет...
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16.06.2021 09:25 Відповісти
в цій грі переможців не буде. Тільки генеральний прокурор держави Бенін "репутаційно" програє А з сорокою із Сорок вони дружать з "піонерів". Слід побажати міністру освіти все ж таки перевірити дипломи двох "видатних юристів **********".
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16.06.2021 09:29 Відповісти
Не останавливайтесь ребята. Бейтесь до полного уничтожения друг друга.
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16.06.2021 09:33 Відповісти
А ПОРТНОВ --ПРАВ !!!!
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16.06.2021 09:34 Відповісти
Ну если портянка права,то и петушарий тоже)))))нехрен было кому то вопить,что посадит Порошенко-теперь самоубиваются ублюдки...и так будет с каждой марзотой.
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16.06.2021 10:08 Відповісти
обое покидьки ...
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16.06.2021 10:16 Відповісти
Про жабу и гадюку с пауками уже было. Мне добавить нечего))
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16.06.2021 09:37 Відповісти
И напал тогда немец на германца... Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати - Цензор.НЕТ 4957
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16.06.2021 09:39 Відповісти
Если бы вся эта мерзость живя в Мордоре обсирала его так же, как они, живя в Украине обсирают тут патриотов, то их бы уже давно утопили в выгребной яме! А здесь распи..елись от безнаказанности.
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16.06.2021 09:41 Відповісти
))))так началось с того,что петушарий напал на портянку,шо оно обещало Пороха посадить и обосралось -теперь наблюдаем мочилово кретинов)))))
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16.06.2021 10:04 Відповісти
Битва кацапских говен.
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16.06.2021 10:16 Відповісти
А шо Лєнке портнова скаже у відповідь Лєнка шаріка та яка бондаренка.. Не хілий батл вимальовується.. А взагалі то це не така вже і дивна картина : коли ненависть до тих хто пасеться з тобою на одному електоральному полі більша ніж до твоїх ідеологічних ворогів. Скажімо, більше ніж Свобода Порошенка і його партію ненавидить хіба що ****...
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16.06.2021 10:56 Відповісти
Шарий, а ну дай Портнову в отмазку! И не останавливаться суки!!!!
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16.06.2021 11:15 Відповісти
Беда, ой беда, не поделили деньги ********* и рыгоаналоа) 😁😭😁
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16.06.2021 11:17 Відповісти
эх , двух бы этих ******** в октагон засунуть Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати - Цензор.НЕТ 9200
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16.06.2021 11:38 Відповісти
Бой петушария с гадюкой.
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16.06.2021 13:14 Відповісти
а при Порошенко такого не було!
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16.06.2021 13:40 Відповісти
Поставил лайк под новостью Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати - Цензор.НЕТ 5811
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16.06.2021 14:14 Відповісти
 
 