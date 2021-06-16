Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать
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В пророссийском лагере произошел крупный конфликт между кремлевским видеоблогером Анатолием Шарием, а также бывшими чиновниками администрации Виктора Януковича Еленой Лукаш и Андреем Портновым.
На прошлой неделе Шарий обвинил Портнова в том, что именно он стоит за уголовным преследованием пророссийского пропагандиста в Украине и у экс-замглавы АП якобы был план заманить Шария в страну, чтоб его здесь убили, а сам Портнов возглавит "Партию Шария", пишет dialog.ua, передает Цензор.НЕТ.
В эфире канала "Наш" обвинения прокомментировала Лукаш, которая является близким соратником Портнова с 2014 года. Обвинения со стороны Шария она назвала "бредом" и напомнила о слухах о педофилии блогера.
"Елена Лукаш про педофилию Шария. Все, это уже шахта. Что за чушь несет Лукаш? Ну все, остановись. Ну это же стыдно слушать, все. Конечно, ответ будет", - заявил в ответ Шарий в своем телеграм-канале.
Пророссийский пропагандист считает, что Портнов послал на эфир свою соратницу вместо себя, устроив информационную атаку. Свой развернутый ответ оппонентам он опубликовал на именном YouTube-канале.
Позже заявление в адрес Шария сделал и сам Портнов, который призвал полностью игнорировать кремлевского блогера.
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Приємно , коли ці пацюки гризуться 😀
🏛️Андрей Портнов отреагировал на видео-блоги испанского авантюриста Анатолия Шария. Шарий, напомним, называет Портнова организатором преследования «Партии Шария», приспешником Офиса президента и намекает, что к Москве Портнов никакого отношения не имеет. Вчера по Шарию мощно ударила в эфире телеканала «НАШ» старая приятельница и коллега Портнова, бывшая министр юстиции Елена Лукаш. А сегодня выступил и сам Портнов на своем Телеграме. Содержание - на скане.
💥Ситуация развивается стремительно. Шарий уже слил в сеть информацию о том, что канал «Александр Волков» это канал Портнова и Лукаш. При этом Шарий «подсветил» канал «Крокодил», теперь понятно что это канал Шария либо его окружения. Очевидно, дальше пойдет вытягивание с двух сторон грязного белья и обмен любезностями, в незабываемом портновско-шариевском стиле.
🤷🏻♂️Все это означает одно - не договорились. Мы уже писали, удар по Портнову Шарий нанес с целью, чтобы Портнов через своих старых товарищей Татарова и Смирнова повлиял на ход дел по Медведчуку и по самому Шарию. Однако случилось именно то, что бывает когда, добиваясь чтобы соседка не жалела тебе соли, называешь ее шлюхой. Не получаешь в результате ни соли, ни спокойствия.
🤦🏼Портнов первый «наезд» Шария просто проигнорировал, мол, не царское это дело бредни холопов-игроманов слушать. А на втором ролике он взбесился, и отправил на эфир Лукаш. А поскольку Шарий на выступление Лукаш ответил почти двухчасовым роликом, то великий блогер Портнов включился сам. И очевидно, его призывы игнорировать, это ни о чем. Он сам разорвал игнор.
🤬Впереди нас ждет классика, типичный «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», если только можно представить произведение Гоголя, ударно разбавленное матом, неповторимым *************** юмором и обвинениями друг друга во всех возможных преступлениях, подлостях и извращениях.
🤭Ничего не поделать. Портнов и Шарий стоят друг друга.
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