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Лукаш (277) Портнов (627) Шарий Анатолий (220)

Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать

В пророссийском лагере произошел крупный конфликт между кремлевским видеоблогером Анатолием Шарием, а также бывшими чиновниками администрации Виктора Януковича Еленой Лукаш и Андреем Портновым.

На прошлой неделе Шарий обвинил Портнова в том, что именно он стоит за уголовным преследованием пророссийского пропагандиста в Украине и у экс-замглавы АП якобы был план заманить Шария в страну, чтоб его здесь убили, а сам Портнов возглавит "Партию Шария", пишет dialog.ua, передает Цензор.НЕТ.

В эфире канала "Наш" обвинения прокомментировала Лукаш, которая является близким соратником Портнова с 2014 года. Обвинения со стороны Шария она назвала "бредом" и напомнила о слухах о педофилии блогера.

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"Елена Лукаш про педофилию Шария. Все, это уже шахта. Что за чушь несет Лукаш? Ну все, остановись. Ну это же стыдно слушать, все. Конечно, ответ будет", - заявил в ответ Шарий в своем телеграм-канале.

Пророссийский пропагандист считает, что Портнов послал на эфир свою соратницу вместо себя, устроив информационную атаку. Свой развернутый ответ оппонентам он опубликовал на именном YouTube-канале.

Позже заявление в адрес Шария сделал и сам Портнов, который призвал полностью игнорировать кремлевского блогера.

Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать 01
Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать 02
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Топ комментарии
+45
жЫвотное напало на жЫвотное... Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 5262 До слез... Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 7927
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16.06.2021 08:56
+36
Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 617
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16.06.2021 08:56
+31
Лучше бы заказали друг друга
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16.06.2021 09:00
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Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 617
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16.06.2021 08:56 Ответить
жЫвотное напало на жЫвотное... Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 5262 До слез... Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 7927
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16.06.2021 08:56 Ответить
Лучше бы заказали друг друга
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16.06.2021 09:00 Ответить
Их бы, да в одну камеру!
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16.06.2021 09:39 Ответить
Хз, вдруг размножаться начнут
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16.06.2021 12:36 Ответить
Игра была равна: играли два говна.
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16.06.2021 08:56 Ответить
как хорошо день начался
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16.06.2021 08:58 Ответить
В мірє ригоживотних
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16.06.2021 08:58 Ответить
Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 9046
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16.06.2021 08:58 Ответить
В групу мерзенных істот Шарія входять і Портянка , і Лукаш і представники партії ригів , разом із каналом ,, Наш" !
Приємно , коли ці пацюки гризуться 😀
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16.06.2021 08:59 Ответить
Всё! Минус Толя, отработан))
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16.06.2021 09:00 Ответить
Точнее - использован Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати - Цензор.НЕТ 9871
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16.06.2021 09:16 Ответить
дівчата не сваріться Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 835
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16.06.2021 09:02 Ответить
​​оригинал статьи.

🏛️Андрей Портнов отреагировал на видео-блоги испанского авантюриста Анатолия Шария. Шарий, напомним, называет Портнова организатором преследования «Партии Шария», приспешником Офиса президента и намекает, что к Москве Портнов никакого отношения не имеет. Вчера по Шарию мощно ударила в эфире телеканала «НАШ» старая приятельница и коллега Портнова, бывшая министр юстиции Елена Лукаш. А сегодня выступил и сам Портнов на своем Телеграме. Содержание - на скане.

💥Ситуация развивается стремительно. Шарий уже слил в сеть информацию о том, что канал «Александр Волков» это канал Портнова и Лукаш. При этом Шарий «подсветил» канал «Крокодил», теперь понятно что это канал Шария либо его окружения. Очевидно, дальше пойдет вытягивание с двух сторон грязного белья и обмен любезностями, в незабываемом портновско-шариевском стиле.

🤷🏻‍♂️Все это означает одно - не договорились. Мы уже писали, удар по Портнову Шарий нанес с целью, чтобы Портнов через своих старых товарищей Татарова и Смирнова повлиял на ход дел по Медведчуку и по самому Шарию. Однако случилось именно то, что бывает когда, добиваясь чтобы соседка не жалела тебе соли, называешь ее шлюхой. Не получаешь в результате ни соли, ни спокойствия.

🤦🏼Портнов первый «наезд» Шария просто проигнорировал, мол, не царское это дело бредни холопов-игроманов слушать. А на втором ролике он взбесился, и отправил на эфир Лукаш. А поскольку Шарий на выступление Лукаш ответил почти двухчасовым роликом, то великий блогер Портнов включился сам. И очевидно, его призывы игнорировать, это ни о чем. Он сам разорвал игнор.

🤬Впереди нас ждет классика, типичный «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», если только можно представить произведение Гоголя, ударно разбавленное матом, неповторимым *************** юмором и обвинениями друг друга во всех возможных преступлениях, подлостях и извращениях.

🤭Ничего не поделать. Портнов и Шарий стоят друг друга.
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16.06.2021 09:03 Ответить
Что за бред вы постите ? Шарий нанёс удар по Портнову, чтобы тот помог ему и Медведчуку ? Ну это же за гранью здравого смысла. Всё гораздо проще : Хитрожопый Портнов спелся с ОП и помогает им гасить Медведчука с Шариём в обмен на лояльность власти к себе или ещё какие-то преференции. Шарий про это узнал, охерел и начал мочить Портнова. Вот такие высокие отношения...
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16.06.2021 09:34 Ответить
Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать - Цензор.НЕТ 5823
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16.06.2021 09:03 Ответить
Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати - Цензор.НЕТ 6595 Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати - Цензор.НЕТ 3249
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16.06.2021 09:11 Ответить
*Два чоботи пара * ..
..
.
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16.06.2021 09:12 Ответить
Обожаю смотреть, как две гниды дерутся! =)
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16.06.2021 09:13 Ответить
Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати - Цензор.НЕТ 1696
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16.06.2021 09:16 Ответить
Всё в точку:сверху петушарий,портняга посредине,а внизу лукашенция!
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16.06.2021 09:30 Ответить
Два отъявленных подонка поссорились. Как это мило. Бугага.))
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16.06.2021 09:18 Ответить
Удивляюсь, насколько чотко человек дал себе характеристику.
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16.06.2021 09:22 Ответить
гидотно-смішно дивитись як гівно гівном розводять, особливо коли цим займаються "единомышленики"
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16.06.2021 09:22 Ответить
Цих двох давно чекає анімал пленет...
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16.06.2021 09:25 Ответить
в цій грі переможців не буде. Тільки генеральний прокурор держави Бенін "репутаційно" програє А з сорокою із Сорок вони дружать з "піонерів". Слід побажати міністру освіти все ж таки перевірити дипломи двох "видатних юристів **********".
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16.06.2021 09:29 Ответить
Не останавливайтесь ребята. Бейтесь до полного уничтожения друг друга.
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16.06.2021 09:33 Ответить
А ПОРТНОВ --ПРАВ !!!!
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16.06.2021 09:34 Ответить
Ну если портянка права,то и петушарий тоже)))))нехрен было кому то вопить,что посадит Порошенко-теперь самоубиваются ублюдки...и так будет с каждой марзотой.
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16.06.2021 10:08 Ответить
обое покидьки ...
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16.06.2021 10:16 Ответить
Про жабу и гадюку с пауками уже было. Мне добавить нечего))
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16.06.2021 09:37 Ответить
И напал тогда немец на германца... Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати - Цензор.НЕТ 4957
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16.06.2021 09:39 Ответить
Если бы вся эта мерзость живя в Мордоре обсирала его так же, как они, живя в Украине обсирают тут патриотов, то их бы уже давно утопили в выгребной яме! А здесь распи..елись от безнаказанности.
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16.06.2021 09:41 Ответить
))))так началось с того,что петушарий напал на портянку,шо оно обещало Пороха посадить и обосралось -теперь наблюдаем мочилово кретинов)))))
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16.06.2021 10:04 Ответить
Битва кацапских говен.
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16.06.2021 10:16 Ответить
А шо Лєнке портнова скаже у відповідь Лєнка шаріка та яка бондаренка.. Не хілий батл вимальовується.. А взагалі то це не така вже і дивна картина : коли ненависть до тих хто пасеться з тобою на одному електоральному полі більша ніж до твоїх ідеологічних ворогів. Скажімо, більше ніж Свобода Порошенка і його партію ненавидить хіба що ****...
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16.06.2021 10:56 Ответить
Шарий, а ну дай Портнову в отмазку! И не останавливаться суки!!!!
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16.06.2021 11:15 Ответить
Беда, ой беда, не поделили деньги ********* и рыгоаналоа) 😁😭😁
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16.06.2021 11:17 Ответить
эх , двух бы этих ******** в октагон засунуть Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати - Цензор.НЕТ 9200
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16.06.2021 11:38 Ответить
Бой петушария с гадюкой.
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16.06.2021 13:14 Ответить
а при Порошенко такого не було!
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16.06.2021 13:40 Ответить
Поставил лайк под новостью Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати - Цензор.НЕТ 5811
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16.06.2021 14:14 Ответить
 
 