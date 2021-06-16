Чотири медіагрупи олігархів достроково розірвали договори з провайдером "Ланет" за відмову виконувати їхні вимоги: Антимонопольний комітет відмовився розслідувати цей випадок, - Загребельська

Чотири медіагрупи (МГ) Коломойського, Ахметова, Пінчука і Фірташа одночасно достроково і безпідставно розірвали з провайдером "Ланет" договори за те, що він відмовився виконувати їхні вимоги. Антимонопольний комітет відмовився проводити розслідування цього випадку.

Про це у Facebook повідомила ексдержуповноважена АМКУ Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ

"АМКУ Зеленського пробив чергове дно. Здається нижче падати немає куди. Хіба що керівниця відомства, за сумісництвом рідна сестра довіреної особи родини Зеленських, може ще сфотографуватися з великою олігархічною четвіркою та подякувати їм за допомогу в демонополізації економіки. Наїлися президентської локшини про деолігархізацію на сьогоднішньому форумі? А тепер велкам у реальне життя та цинізм, з яким АМКУ продовжує покривати олігархів та віддано охороняти їхній вплив. Антимонопольний комітет повідомив Ліга антитрасту, що відмовляється починати розслідування проти монополії чотирьох олігархічних медіагруп на телеринку", - розповіла вона.

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"АМКУ залишив без розгляду заяву Гігабітна Мережа Ланет про те, що медіагрупи (МГ) Коломойського, Ахметова, Пінчука та Фірташа "доїдають" провайдера за те, що він відмовився:

⁃ виключати зі своїх пакетів телеканал "Сонце";

⁃ ставити ціну пакету для споживачів на рівні, не нижчому, ніж вказують МГ (від 99 грн.);

⁃ не хоче залишати в пакетах непопулярні канали МГ типу "Бігуді" та інше примусово...

І в цілому за те, що "Ланет" наважується говорити вголос про те, як МГ олігархів тиснуть на телеринок, щоб зберігати свої рейтинги.

Всі чотири МГ одночасно, достроково та безпідставно розірвали з "Ланетом" договори, підтвердивши фактично в усних розмовах зазначені вище причини. Але АМКУ заяви провайдера та долучених до неї скринів переписок виявилося недостатньо навіть для початку розслідування", - додала Загребельська.

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"Простою мовою та коротко в листі АМКУ на "Ланет" відомство фактично вимагає від провайдера, щоб той надав письмову заяву від керівника кожної з МГ, а бажано взагалі від Ахметова, Коломойського, Фірташа та Пінчука, в якій вони зізнаються, що:

⁃ є монополістами;

⁃ зловживають монопольним становищем;

⁃ діють спільно та злагоджено на телеринку;

⁃ викидають з ринку "Ланет" за те, що він не виконує їхні незаконні вказівки, спрямовані на збереження монополії та олігархічного впливу.

І поки цього не буде, навіть починати розслідування (увага, мова не йде про покарання) АМКУ не збирається.

Ось і вся деолігархізація від Зеленського. Хайп, популізм, серіальні ролики. Він готовий вам обіцяти роками що завгодно. Казати те, що ви хочете чути. Подавати сотні фейкових законопроєктів. Все, аби не довелося завдати бодай незначної шкоди олігархічному укладу", - резюмувала вона.



