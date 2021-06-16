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Новини Політика України
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Ахметов (788) Коломойський (1414) олігарх (688) Пінчук (162) ТБ (275) Фірташ (304) Антимонопольний комітет (335) провайдер (17) Загребельська (100)

Чотири медіагрупи олігархів достроково розірвали договори з провайдером "Ланет" за відмову виконувати їхні вимоги: Антимонопольний комітет відмовився розслідувати цей випадок, - Загребельська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чотири медіагрупи олігархів достроково розірвали договори з провайдером

Чотири медіагрупи (МГ) Коломойського, Ахметова, Пінчука і Фірташа одночасно достроково і безпідставно розірвали з провайдером "Ланет" договори за те, що він відмовився виконувати їхні вимоги. Антимонопольний комітет відмовився проводити розслідування цього випадку.

Про це у Facebook повідомила ексдержуповноважена АМКУ Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ

"АМКУ Зеленського пробив чергове дно. Здається нижче падати немає куди. Хіба що керівниця відомства, за сумісництвом рідна сестра довіреної особи родини Зеленських, може ще сфотографуватися з великою олігархічною четвіркою та подякувати їм за допомогу в демонополізації економіки. Наїлися президентської локшини про деолігархізацію на сьогоднішньому форумі? А тепер велкам у реальне життя та цинізм, з яким АМКУ продовжує покривати олігархів та віддано охороняти їхній вплив. Антимонопольний комітет повідомив Ліга антитрасту, що відмовляється починати розслідування проти монополії чотирьох олігархічних медіагруп на телеринку", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провайдер "Ланет" із 1 січня 2019 припинив трансляцію каналів NewsOne і "Наш" за популяризацію держави-агресора

"АМКУ залишив без розгляду заяву Гігабітна Мережа Ланет про те, що медіагрупи (МГ) Коломойського, Ахметова, Пінчука та Фірташа "доїдають" провайдера за те, що він відмовився:

⁃ виключати зі своїх пакетів телеканал "Сонце";

⁃ ставити ціну пакету для споживачів на рівні, не нижчому, ніж вказують МГ (від 99 грн.);

⁃ не хоче залишати в пакетах непопулярні канали МГ типу "Бігуді" та інше примусово...

І в цілому за те, що "Ланет" наважується говорити вголос про те, як МГ олігархів тиснуть на телеринок, щоб зберігати свої рейтинги.

Всі чотири МГ одночасно, достроково та безпідставно розірвали з "Ланетом" договори, підтвердивши фактично в усних розмовах зазначені вище причини. Але АМКУ заяви провайдера та долучених до неї скринів переписок виявилося недостатньо навіть для початку розслідування", - додала Загребельська.

Також читайте: Зеленський щодо закону про олігархів: Я зробив перший крок для усунення їхнього впливу. У питаннях деолігархізації ми приречені лише на успіх

"Простою мовою та коротко в листі АМКУ на "Ланет" відомство фактично вимагає від провайдера, щоб той надав письмову заяву від керівника кожної з МГ, а бажано взагалі від Ахметова, Коломойського, Фірташа та Пінчука, в якій вони зізнаються, що:

⁃ є монополістами;

⁃ зловживають монопольним становищем;

⁃ діють спільно та злагоджено на телеринку;

⁃ викидають з ринку "Ланет" за те, що він не виконує їхні незаконні вказівки, спрямовані на збереження монополії та олігархічного впливу.

І поки цього не буде, навіть починати розслідування (увага, мова не йде про покарання) АМКУ не збирається.

Ось і вся деолігархізація від Зеленського. Хайп, популізм, серіальні ролики. Він готовий вам обіцяти роками що завгодно. Казати те, що ви хочете чути. Подавати сотні фейкових законопроєктів. Все, аби не довелося завдати бодай незначної шкоди олігархічному укладу", - резюмувала вона.

Чотири медіагрупи олігархів достроково розірвали договори з провайдером Ланет за відмову виконувати їхні вимоги: Антимонопольний комітет відмовився розслідувати цей випадок, - Загребельська 01
Чотири медіагрупи олігархів достроково розірвали договори з провайдером Ланет за відмову виконувати їхні вимоги: Антимонопольний комітет відмовився розслідувати цей випадок, - Загребельська 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
АМКУ возглавляет сестра управляющей поместьями Зеленских в Италии.

"АМКУ Зеленского пробил очередное дно. Кажется ниже падать некуда.
Разве что руководитель ведомства, по совместительству родная сестра доверенного лица семьи Зеленских, может еще сфотографироваться с большой олигархической четверкой и поблагодарить их за помощь в демонополизации экономики.
Наелись президентской лапши о деолигархизацию на форуме?
А теперь велкам в реальную жизнь и цинизм, с которым АМКУ продолжает покрывать олигархов и преданно охранять их влияние.
Антимонопольный комитет сообщил Лига антитраст, что отказывается начинать расследование против монополии четырех олигархических медиагруппы на телерынке", - рассказала она.

Источник: https://censor.net/ru/n3271712
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16.06.2021 09:55
+16
В Украине существует СГОВОР между медиаолигархами - они координируют рекламные потоки, редакционную и информационную политику в Украине , неугодных разоряют
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16.06.2021 09:40
+15
"медіагрупи (МГ) Коломойського, Ахметова, Пінчука та Фірташа" - володіють 90% телепростору. 5% займають МГ Садового і Порошенка, все інше - регіональні телеканали.
Так що ознаки монополізму - очевидні. Але АМКУ - не чухається.
А ну-ка, хто тут олігарх?
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16.06.2021 09:54
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А якому олігарху належить цей "Ланет", що стільки галасу?
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16.06.2021 09:38 Відповісти
Вряд ли, это обычный провайдер, работающий на местном рынке - они олигархам не интересны для покупки/владения, с их помощью ни на что не повлияешь
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16.06.2021 10:01 Відповісти
Ланет принадлежит Виктору Мазуру.
В ТОП-100 самых богатых украинцев он не входит.
Соответственно - он не олигарх, если вы, конечно, не называете "олигархами" всех, у кого денег больше чем пол миллиона долларов.
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16.06.2021 10:04 Відповісти
Зебилы называют олигархами всех, у кого денег хватает больше чем на полвареника и пол бутылки водки. И тебя и меня они в олигархи уже записали и ждут раскулачивания.
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16.06.2021 10:19 Відповісти
Да, есть такое дело Немного утрировано, но смысл правильный, кто живет "богаче" их, например денег хватает на дом, машину, поездок за границу..., а если не дай бог свой бизнес есть, то точно олигарх!
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16.06.2021 10:26 Відповісти
Ніякому олігарху Ланет не належить, хоча охопив забагато аудиторії на погляд олігархів. Тому його і запресували саме напередодні ЧЄ з футболу, що забирає відчутну частку прибутків в медіахолдингів з їх власними ОТТ проектами. Ініціатором напевно був Ахметов, судячи з того, що інші три медіахолдинги у якійсь формі швиденько до сєвєродонецького (тільки там, в Києві нема) Ланету повернулися, хоча й неповноцінно - без розкладу передач в сервісі ОТТ, а "Україна" з футболом - ні. Через це більша частина м.Сєвєродонецьк, наприклад, не дивиться ЧЄ2020 бо сидить на кабелі провайдера Ланет. І звичайно, дехто з позбавлених можливості перегляду матчів змушений віддати додатково чималі гроші, аби підключити на футбольний місяць самі знаєте чий OLL.TV.
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16.06.2021 10:44 Відповісти
пресс начался еще в конце зимы
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16.06.2021 10:57 Відповісти
Так, але фаза практичного відрубання каналів відбулася з початку травня по 19 травня.
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16.06.2021 11:16 Відповісти
и какое это имеет отношение к чемпионату европы?
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16.06.2021 11:44 Відповісти
В тому числі, звичайно. Але в нас у місті не повернувся в ефір лише медіахолдинг Україна. Ніхто, окрім нього, чемпіонат не транслює і це ********* на безпосередні висновки про мотиви. І ще небачена річ - державний суспільний мовник не транслює найважливіші офіційні матчі національної збірної. Тобто, атакуючи непідконтрольних провайдерів і нейтралізуючи АМКУ, наші олігархи ще й НТКУ взяли під повний контроль. Найгірше в цій ситуації мовчання дезорієнтованих мас. Майже всі вважають за нормальне явище відсутність трансляцій матчів збірної на UA:Перший та повну монополізацію телевізійного футболу Ахметовим. Значна кількість абонентів Ланета звинувачують у відключенні каналів саме його, а не мидіахолдинги.
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16.06.2021 14:42 Відповісти
А для чого підключати OLL.TV, щоб дивитися суперматчі типу Турція - Уельс чи Росія -Фінляндія. Матчі збірної України та інші вирішальні поєдинки будуть показані на трк Україна.Так що олл тв зовсім не потрібне
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16.06.2021 19:00 Відповісти
Тому що Ахметов заборонив Ланету транслювати ТРК Україна.
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16.06.2021 20:40 Відповісти
АМКУ-некогда,занятые люди. Четыре медиагруппы олигархов досрочно расторгли договора с провайдером "Ланет" за отказ выполнять их требования: Антимонопольный комитет не стал расследовать этот случай, - Загребельская - Цензор.НЕТ 810
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16.06.2021 09:38 Відповісти
АМКУ возглавляет сестра управляющей поместьями Зеленских в Италии.

"АМКУ Зеленского пробил очередное дно. Кажется ниже падать некуда.
Разве что руководитель ведомства, по совместительству родная сестра доверенного лица семьи Зеленских, может еще сфотографироваться с большой олигархической четверкой и поблагодарить их за помощь в демонополизации экономики.
Наелись президентской лапши о деолигархизацию на форуме?
А теперь велкам в реальную жизнь и цинизм, с которым АМКУ продолжает покрывать олигархов и преданно охранять их влияние.
Антимонопольный комитет сообщил Лига антитраст, что отказывается начинать расследование против монополии четырех олигархических медиагруппы на телерынке", - рассказала она.

Источник: https://censor.net/ru/n3271712
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16.06.2021 09:55 Відповісти
Ну и хорошо. Меньше будут смотреть гамна вумный нарид. Может зетипиллов поубавится. Хотя...
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16.06.2021 09:40 Відповісти
Ваші б слова -та до Бога...
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16.06.2021 09:53 Відповісти
ні, будуть; бо на місце розореного Ланету прийде більш зговірливий провайдер. Більше того, зговірливих підгодовуватимуть оті ж самі згадані МГ олігархів.
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16.06.2021 10:10 Відповісти
Зговірливі не потрібні, в них власні є. Решта має піти під ніж за потурання керованого АМКУ.
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16.06.2021 10:46 Відповісти
В Украине существует СГОВОР между медиаолигархами - они координируют рекламные потоки, редакционную и информационную политику в Украине , неугодных разоряют
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16.06.2021 09:40 Відповісти
Сговор междку нашими олигархами - ето собственно и есть перманентное состояние нашей политики.
Ето с одной сороны хреново, потому шо никаких реформ никогда не будет.
А с другой стороны хорошо, потому шо реальную парламентскую демократию кацапы бы купили с потрохами вообще без всяких проблем.
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16.06.2021 10:07 Відповісти
Це хрєново до такої межі, що далі виживати стає реально неможливо. Зростання цін і тарифів вкупі з шаленим наростанням заборгованостей населення і підприємств свідчать про неможливість зводити в державі кінці з кінцями. Вони штовхають діджиталізаторів на злочинний розпродаж усього сущого та подальше обкладення населення новими поборами.
Так що перманентність наша нарешті входить в фазу краху. І, як зазвичай, у критичні для нас періоди наш головний ворог у кремлі знов відновлюється і борзіє через стрімкий і тривалий злет цін на енергоносії.
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16.06.2021 15:05 Відповісти
Немає ніяких медіаолігархів - є лише злочинці які в нас називають евфемізмом "олігархи". Вони вкладають в медіа для того аби мати вплив, і далі грабувати Україну.
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16.06.2021 11:06 Відповісти
"медіагрупи (МГ) Коломойського, Ахметова, Пінчука та Фірташа" - володіють 90% телепростору. 5% займають МГ Садового і Порошенка, все інше - регіональні телеканали.
Так що ознаки монополізму - очевидні. Але АМКУ - не чухається.
А ну-ка, хто тут олігарх?
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16.06.2021 09:54 Відповісти
Олігархами є усі перелічені.
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16.06.2021 10:47 Відповісти
Але всі російські, проросійські, "патріотичні" - (Свобода, Нацсуки),, ліві, праві, верхні, нижні,... боролися з Порошенко, кричали, що він олігарх, а цих пухлин на тілі України не бачили і не бачать. І сьогодні ці олігархи розвивають Україну через свого слугу Зеленського, а нарід спокійно наблюдає, думає, що воно якось саме пройде. Та не пройде, вас заганяють в баранячу кошару, яка пофарбована в зеленій колір, але там для баранів трави немає - там обіцянки і колір під траву. Зробили себе разом?
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16.06.2021 10:05 Відповісти
То так. Як казав класик -" Якби барани не були баранами"(с) ...
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16.06.2021 11:52 Відповісти
зато ані(мг) нє баригі, а знач всьо можна. і амку нєчєго на такумишину(пардон крисину возню) свою ценну увагу звертати
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16.06.2021 10:06 Відповісти
Разве это не вопрос прокуратуры и полиции? Препятствовать или вымогать у субъекта действия...
О прокуратуре начинаем забывать... Что они вообще делают?
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16.06.2021 10:22 Відповісти
Этот пост не правильный...
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16.06.2021 10:34 Відповісти
у меня ланет
за 250 каналов я платил 150 грн/месяц
тогда как остальные операторы iptv - от 200
украинские медиахолдинги требовали чтобы ланет поднял цену. Ланет отказался, тогда медиахолдинги просто разорвали договора. в результате из украинских телеканалов остались только региональные и "оппозиционные"
цель - убить провайдера.
козлы
а то что государство не обращает внимания на картельный сговор говорит только об одном - эта зеленая шушара поклала на законы и правила. ничего. время все расставит на свои места
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16.06.2021 10:34 Відповісти
лично мне жаль только двух телеканалов которые пропали - ICTV и "Новый"
все остальное что ушло - шлак
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16.06.2021 10:48 Відповісти
этот пост неправильный. признаю...
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16.06.2021 10:34 Відповісти
Я є клієнтом Ланет. В цілому - нормальний постачальник послуг Мережі та IPTV. Все, що написано в новині вище - правда. Плюс, якщо не помиляюсь, гранату в двір власнику мережі кидали. І клав би я на 1+1 в пакеті, але з ним пропали і деякі не погані канали, і спортивні також...
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16.06.2021 10:34 Відповісти
Пам'ятаю: її посунули від годівниці. Абыдна, да!
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16.06.2021 10:36 Відповісти
По суті можна? В чому вона не права?
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16.06.2021 10:39 Відповісти
я давно кажу що Україна це тоталітарна олігархократія. Всі базові галузі знаходяться в руках чотирьох кланів, всеукраїнські канали належать їм же. В тих "змі" тотальна цензура щодо ролі тих самих олігархів і на них же розповідають як це добре що в нас саме такий устрій.
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16.06.2021 10:54 Відповісти
Навіть непідконтрольні їм напряму інші телеканали теж виконують спільний план. Тепер і пріснопам'ятні темники не потрібні - ніхто синхронно не показує події, що не подобаються неформальному, але незмінному і реально справжньому керівництву державою - олігархічному консенсусу.
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16.06.2021 11:23 Відповісти
саме так, інші підігрують, аби не стати об'єктом переслідування в той чи інший спосіб. Це нова, ******* форма диктатури.
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16.06.2021 12:15 Відповісти
В Україні хіба є антимонопольний комітет ?
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16.06.2021 11:02 Відповісти
ніхто його не бачить але він існує Чотири медіагрупи олігархів достроково розірвали договори з провайдером "Ланет" за відмову виконувати їхні вимоги: Антимонопольний комітет відмовився розслідувати цей випадок, - Загребельська - Цензор.НЕТ 5442
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16.06.2021 12:13 Відповісти
Олігархи будуть каламутити воду в країні доти , доки вони будуть контролювати телевізор .

З екрана телевізора можна легко управляти країною ( свідомістю глядачів ) ,міняти владу - на потрібну , призначати-прибирати президентів - яких потрібно , депутатів , тощо .
Телевізор - наймогутніша , на сьогодні , зброя ,, і олігархи це швиденько усвідомили , прибравши до рук майже всі телеканали ..
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16.06.2021 11:18 Відповісти
і це порочне коло невідомо як перервати.
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16.06.2021 12:18 Відповісти
Вот про "Бигуди" вообще обидно. Они крутят сериалы для домохозяек с хорошим украинским переводом. Зачем же их убирать из пакетов?
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16.06.2021 20:45 Відповісти
 
 