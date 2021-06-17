Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден назвав тон своєї зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним позитивним.
Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Президент США уточнив, що не було ніяких різких дій і заяв.
"За цей останній тиждень, я вірю, я сподіваюся, Сполучені Штати показали світу, що ми знову підтримуємо наших союзників, ми згуртували наші братські демократії, щоб взяти на себе узгоджені зобов'язання щодо вирішення найсерйозніших проблем, з якими стикається наш світ, і тепер ми створили чітку основу для наших намірів щодо Росії і російсько-американських відносин", - продовжив Байден.
Він підкреслив, що обидва лідери розуміють, що жодній з країн не потрібна нова холодна війна, однак це не означає, що Путін "готовий скласти зброю". Зокрема, президент РФ як і раніше впевнений, що США хочуть його "скинути".
"У нього все ще є ці побоювання, але я не думаю, що вони є рушійною силою в тому, яких відносин він шукає зі Сполученими Штатами", - сказав Байден.
Він зазначив, що найближчі місяці стануть "перевіркою" того, чи зможе нинішня зустріч зблизити країни.
"Є реальна перспектива значного поліпшення відносин між нашими двома країнами, без того, щоб ми відмовилися від єдиної речі, заснованої на наших принципах і цінностях", - сказав Байден.
У свою чергу, президент РФ Володимир Путін під час своєї пресконференції сказав, що про новий рівень довіри між Росією і США після зустрічі з Джо Байденом говорити важко, але "проблиски" він бачить.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав у відповідь на запитання Euronews про те, чи реальний вихід Росії і США на новий етап відносин, коли вони будуть зрозумілими і прозорими.
"Лев Толстой якось сказав: у житті немає щастя, тільки зірниці його - дорожіть ними". Мені здається, в такій ситуації не може бути якоїсь сімейної довіри. Але зірниці його, мені здається, промайнули", - відповів Путін.
Будь ласка, зачекайте...
Путин подарил Байдену письменный набор хохломы "Москва", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
А Байден Путину - солнечные очки модели "Авиатор", сделанные по спецзаказу.
Байден фанат этих очков и много раз попадал в кадр в таких очках разных оттенков.
Но...
На этом подарки не закончились. Путину досталась еще и хрустальная статуэтка американского бизона - "одного из самых величественных млекопитающих нашей страны и представителя силы, единства и стойкости", отметили в Белом доме.
в очковглаз.
Вот это ближе всего. Не договорились!
Мені абсолютно не приємно було дивитися його першу прес-конференцію (таку довгоочікувану), також ось подавали відео з його виступу на G-7.
Американці в шоці від початку, що він - літня хвора людина. І саме таке враження, коли дивишся його і слухаєш.
Я почитаю, як вони висвітлюють цю зустріч, але вже бачила, що писали, як =козак байда= (такий енергійний і бадьорий, як тут всіх переконували - а найперше, себе - його фанати) знову використовував шпаргалки - cheat sheet. І то зафільмували.
"Президент Украины Владимир Зеленский по-русски ответил на вопрос о российском лидере Владимире Путине во время интервью иностранным СМИ, которое опубликовано на сайте украинского лидера.
Комментируя слова Путина о возможной встрече с Украиной, Зеленский перешел с украинского на русский язык. «У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой (порядок действий - прим. «Ленты.ру»), давай встретимся, давай, поехали», - сказал он.
По мнению Зеленского, российская сторона намеренно откладывает начало переговоров. При этом он подчеркнул, что россияне не хотят войны, так как у обеих стран общая история. «У нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи», - добавил украинский лидер. Он также напомнил, что раньше украинцы и россияне ездили друг к другу, однако в настоящее время этого не происходит.
Бавовняне бінго!
Так он не профессиональный политик , а так - всего лишь актеришка ...
В переводе на общедоступный это означает, что если вы Штатам гадить не будете, то и мы и дальше не будем вас тревожить. А если ещё будете и Китай в экономике динамить, то получите преференции и плюшки. Тогда мы сплотили наши братские демократии, остальное - мелкие детали.
В Америке есть демократы и республиканцы, первые - глобалисты и за мир во всем мире , вторые - сильная Америка а уж потом все что за ее пределами ....