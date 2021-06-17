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Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією

Президент США Джо Байден назвав тон своєї зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним позитивним.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Президент США уточнив, що не було ніяких різких дій і заяв.

"За цей останній тиждень, я вірю, я сподіваюся, Сполучені Штати показали світу, що ми знову підтримуємо наших союзників, ми згуртували наші братські демократії, щоб взяти на себе узгоджені зобов'язання щодо вирішення найсерйозніших проблем, з якими стикається наш світ, і тепер ми створили чітку основу для наших намірів щодо Росії і російсько-американських відносин", - продовжив Байден.

Він підкреслив, що обидва лідери розуміють, що жодній з країн не потрібна нова холодна війна, однак це не означає, що Путін "готовий скласти зброю". Зокрема, президент РФ як і раніше впевнений, що США хочуть його "скинути".

"У нього все ще є ці побоювання, але я не думаю, що вони є рушійною силою в тому, яких відносин він шукає зі Сполученими Штатами", - сказав Байден.

Він зазначив, що найближчі місяці стануть "перевіркою" того, чи зможе нинішня зустріч зблизити країни.

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"Є реальна перспектива значного поліпшення відносин між нашими двома країнами, без того, щоб ми відмовилися від єдиної речі, заснованої на наших принципах і цінностях", - сказав Байден.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін під час своєї пресконференції сказав, що про новий рівень довіри між Росією і США після зустрічі з Джо Байденом говорити важко, але "проблиски" він бачить.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав у відповідь на запитання Euronews про те, чи реальний вихід Росії і США на новий етап відносин, коли вони будуть зрозумілими і прозорими.

"Лев Толстой якось сказав: у житті немає щастя, тільки зірниці його - дорожіть ними". Мені здається, в такій ситуації не може бути якоїсь сімейної довіри. Але зірниці його, мені здається, промайнули", - відповів Путін.
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Топ коментарі
+12
Гребаный чемберлен "привёз ва мир"...
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16.06.2021 22:40
+12
"увидели перспективу улучшения отношений" и закончили встречу раньше, чем положено по регламенту. Потому, что говорить не о чем-с кремлёвской бандой нельзя договориться. Правда зеленский, похоже, до сих пор считает по другому
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16.06.2021 22:50
+10
ПУТИН *****
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16.06.2021 22:42
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Путин подарил Байдену письменный набор хохломы "Москва", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
А Байден Путину - солнечные очки модели "Авиатор", сделанные по спецзаказу.
Байден фанат этих очков и много раз попадал в кадр в таких очках разных оттенков.
Но...
На этом подарки не закончились. Путину досталась еще и хрустальная статуэтка американского бизона - "одного из самых величественных млекопитающих нашей страны и представителя силы, единства и стойкости", отметили в Белом доме.
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16.06.2021 22:39 Відповісти
Наш зебобик тоже видел...
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16.06.2021 22:40 Відповісти
Байден бизонами затопчит рф? Убийца убийцем, а подарок приподнесли. Политика извращенцев.
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16.06.2021 22:43 Відповісти
У вас нема сечі прочитати прозорий і жорсткий натяк у форматі дипломатичного протоколу? Якось зуйово із асоціативним мисленням...
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16.06.2021 22:52 Відповісти
Откуда ассоциативное у рашомирцев. Они же думали что будет кулачный бой. А хрустальную статуэтку бизона путя пусть примеряет к тому месту, куда зеля упорно заглянуть пытается.
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16.06.2021 23:18 Відповісти
Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 9526
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17.06.2021 00:05 Відповісти
Я вибачаюся за "деталізацію - я так розумію що анальні пробки застосовуються як засіб для людей з ослабленим сфінктерним м"язом анального отвору? Тоді для Росії така пробка - саме те Лише Путін і пробує "затикать задницю Росії" щоб тримать все її лайно всередині що там "бурляє і рветься назовні" А він викладає його "порціями" в конкретних місцях Однак з часом "сфінктер" ослаблюється все більше і більше і виникає необхідність у "потовщенні" пробки чи заміні її на більший розмір Бо все більше і більше "неконтрольованого лайна" починає прориваться мимо неї І в кінці-кінців той тиск вирве "пробку" От тільки тоді лайном півсвіту заллє Саме цього і бояться американці і Європа І саме тому "васькаються" з Путіним!
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17.06.2021 06:35 Відповісти
Усе вірно )) "пікантне" уточнення - користуються цими пробками переважно пацієнти, у яких сфінктер ослаблений внаслідок пасивної **********... Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 7890
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17.06.2021 11:18 Відповісти
Та я "в курсі"! Саме на це і натякав! Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 7719
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17.06.2021 12:59 Відповісти
Байден и Путин заглянув друг другу в очко,увидели перспективу улучшения отношений.
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16.06.2021 23:05 Відповісти
Та да. Напомнило анекдот про 2 свиней, Щарика и перспективу...
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16.06.2021 22:39 Відповісти
Байден то же не прочь позвенеть.
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16.06.2021 22:39 Відповісти
Гребаный чемберлен "привёз ва мир"...
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16.06.2021 22:40 Відповісти
Цілком очікувано,загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма прогресує !!!! Росія ,як завжди у ворожій облозі і )(уйло під прицілом !!!)))
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16.06.2021 22:41 Відповісти
ПУТИН *****
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16.06.2021 22:42 Відповісти
опять перезагрузка? так це ж було вже (с) - в 2008
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16.06.2021 22:43 Відповісти
Власне...Де там ті довбоящери,увірувавші у світового жандарма?
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16.06.2021 22:44 Відповісти
"увидели перспективу улучшения отношений" и закончили встречу раньше, чем положено по регламенту. Потому, что говорить не о чем-с кремлёвской бандой нельзя договориться. Правда зеленский, похоже, до сих пор считает по другому
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16.06.2021 22:50 Відповісти
Він все ще намагається зазирнути ***** в очко вглаз.
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16.06.2021 22:56 Відповісти
А почему Зеленский до сих пор считает по другому? Из чего это видно?
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16.06.2021 22:57 Відповісти
Из того, что по прежнему ищет возможность встретиться с окурком московским, но безуспешно
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16.06.2021 23:22 Відповісти
Что предлагаете? Начать полномасштабную войну?
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16.06.2021 23:28 Відповісти
Молодець. Можеш і далі пропонувати.
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17.06.2021 00:04 Відповісти
Байден виступав на прес конференції як справжній лікар ,не лякаючи хворого кремлівського щура, бо наслідки лікування по рецепту від США ,світ побачить скоро ! )))
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16.06.2021 22:51 Відповісти
Провели ППР. Про Україну Байден сказав кілька слів. На цьому все, розходьтесь по домам.
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16.06.2021 22:53 Відповісти
Тобто, кацапську жабу будуть варити не в кропі, а нагріваючи воду поступово, я правильно зрозумів, ні ??? Байден и Путин увидели перспективу улучшения отношений между США и Россией - Цензор.НЕТ 7356
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16.06.2021 22:54 Відповісти
Ага... Прямо на газе из СП-2.
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16.06.2021 22:57 Відповісти
Не кажи "гоп" поки не перестрибнеш... І навіть коли перестрибнеш не кажи... Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 8513
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16.06.2021 23:46 Відповісти
Подібні казки я тут читаю з 2014 року. Не набридло?
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16.06.2021 22:58 Відповісти
А що небудь більш серйозніше казок не читав, нє ??? Почни с папіруса...
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16.06.2021 23:48 Відповісти
Що там ще в твоїх папірусах написано? От-от, скоро, вже невдовзі жабу зварять? Треба лише так років з п'ятдесят зачекати?
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17.06.2021 00:06 Відповісти
Не смикай ногами... Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 2648
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17.06.2021 10:19 Відповісти
Ще не було прес-конференціі Байдена, якщо я вірно зрозумів. А, можливо, вона лише почалася. Зачекайте, до ранку тут буде все Байденом засипано.
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16.06.2021 22:59 Відповісти
Про Україну сказав кілька слів. Все інше не цікаво.
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16.06.2021 23:08 Відповісти
Туфта всё это. О чём на самом деле тёрли - останется для избранных
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16.06.2021 23:00 Відповісти
Песков: исключать США из списка "недружественных стран" пока рано - МК (mk.ru)

Вот это ближе всего. Не договорились!
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16.06.2021 23:02 Відповісти
Зря немощного дедушку показали х-лу, тот теперь тихо идёт в своем бункере. Бедняга Блинкен был просто подавлен позором сегодня от того как выглядел его босс, это немощный человек, а поставить его на эту должность в таком состоянии - вершина подлости.
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16.06.2021 23:00 Відповісти
Хіба тільки сьогодні ?
Мені абсолютно не приємно було дивитися його першу прес-конференцію (таку довгоочікувану), також ось подавали відео з його виступу на G-7.
Американці в шоці від початку, що він - літня хвора людина. І саме таке враження, коли дивишся його і слухаєш.
Я почитаю, як вони висвітлюють цю зустріч, але вже бачила, що писали, як =козак байда= (такий енергійний і бадьорий, як тут всіх переконували - а найперше, себе - його фанати) знову використовував шпаргалки - cheat sheet. І то зафільмували.
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17.06.2021 01:43 Відповісти
Уже и не слышно тех его "фанатов", только упоротые остались, которые хоть и видят ситуацию, но никак не не могут принять, продолжая бездумно топить своё.
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17.06.2021 08:18 Відповісти
*уйло летить до дому
Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 1878
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16.06.2021 23:03 Відповісти
Наш Зебил также хочет улучшений отношений-его цитируют пропагандоны-
"Президент Украины Владимир Зеленский по-русски ответил на вопрос о российском лидере Владимире Путине во время интервью иностранным СМИ, которое опубликовано на сайте украинского лидера.
Комментируя слова Путина о возможной встрече с Украиной, Зеленский перешел с украинского на русский язык. «У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой (порядок действий - прим. «Ленты.ру»), давай встретимся, давай, поехали», - сказал он.
По мнению Зеленского, российская сторона намеренно откладывает начало переговоров. При этом он подчеркнул, что россияне не хотят войны, так как у обеих стран общая история. «У нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи», - добавил украинский лидер. Он также напомнил, что раньше украинцы и россияне ездили друг к другу, однако в настоящее время этого не происходит.
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16.06.2021 23:11 Відповісти
У-у-ууу... "Общая история", "мыши братья", і особливо сакральна зкріпа "дилды воевали".
Бавовняне бінго!
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17.06.2021 00:29 Відповісти
Да, байден - жалкое зрелище и позор для США.
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16.06.2021 23:24 Відповісти
Давайте воскрешайте Рейгана. Тогда будет совсем другой разговор.
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16.06.2021 23:31 Відповісти
Рейган ?
Так он не профессиональный политик , а так - всего лишь актеришка ...
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17.06.2021 07:10 Відповісти
Соси пу#ина у *****!!! =)
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16.06.2021 23:31 Відповісти
Шо, совкодрочер, абидна тебе за *****, да ??? Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 9579 Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 1320
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16.06.2021 23:50 Відповісти
Путлер конечно чувствует, что на него смотрят как на главаря террористической банды, и ему надо, как и всем преступникам легализовать себя, как порядочного члена общества, законника, если бы Байден пообещал серийному убийце забыть вчерашние преступления и начать все с чистого листа, то путлера можно брать голыми руками, но Байден не пойдет на это, чтобы не замарать звание Президента США.
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16.06.2021 23:25 Відповісти
Ни о чём. путлер недоговороспособен.
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16.06.2021 23:34 Відповісти
я ж казав, що зустріч ні до чого не приведе і все закінчиться загальними заявами "за все хороше і проти всього поганого"!
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16.06.2021 23:40 Відповісти
"Есть реальная перспектива значительного улучшения отношений между нашими двумя странами, без того, чтобы мы отказались от единственной вещи, основанной на наших принципах и ценностях", - сказал Байден.

В переводе на общедоступный это означает, что если вы Штатам гадить не будете, то и мы и дальше не будем вас тревожить. А если ещё будете и Китай в экономике динамить, то получите преференции и плюшки. Тогда мы сплотили наши братские демократии, остальное - мелкие детали.
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16.06.2021 23:42 Відповісти
Ну это приблизительно, как Трамп говорил после встречи с корейским паханом, что все прошло великолепно, чудесно. )
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16.06.2021 23:44 Відповісти
ну вот и весь ястреб в виде деда Байдена. А сколько восторга было недавно- наконец то при власти настоящий друг Украины. И оружие даст, и санкции разрушительные против раисии введет, и в НАТО позовет, и Сев поток похоронит
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16.06.2021 23:44 Відповісти
Ооо, цитує Толстого.Можна подумати що це лисе, карликове сотворіння тримало в руках томики цього письменника. Напевне довго тренувався в бункері.
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17.06.2021 00:00 Відповісти
Ну что, не нравился вам Трамп? А при нем и СП-2 стоял и пошелнаху ясно давали понять: "Сунешься на Украину - растопчем санкциями". А тут, миролюбец хренов, "договариваться" решил. Жаль, что парни, штурмовавшие Капитолий, не победили.
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17.06.2021 00:14 Відповісти
Если они увидели перспективу, значит не видать нам нато. Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 4160
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17.06.2021 01:25 Відповісти
Не треба приймати ці заяви на віру, ніхто з них правди не скаже, а заяви лише на публіку. Далі кожний з них буде "гнути" свою лінію.
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17.06.2021 07:08 Відповісти
Ждать от Байдена помощи было бы наивно - одеяла - да , будут...
В Америке есть демократы и республиканцы, первые - глобалисты и за мир во всем мире , вторые - сильная Америка а уж потом все что за ее пределами ....
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17.06.2021 07:12 Відповісти
он что обама.
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17.06.2021 07:21 Відповісти
 
 