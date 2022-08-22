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Байден: Я заявив Путіну про непохитну підтримку України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Байден: Я заявив Путіну про непохитну підтримку України
Фото: CNN

Джо Байден на зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що США продовжать незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це він сказав на пресконференції після саміту у Женеві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Я заявив про непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Ми домовилися продовжувати дипломатичні зусилля у рамках Мінських домовленостей", - заявив Джо Байден.

Щодо саміту в цілому Байден зазначив, що особиста зустріч з президентом РФ була важливою, щоб уникнути хибних інтерпретацій того, що саме він хотів донести до співрозмовника.

Нагадаємо, Володимир Путін на своїй пресконференції сказав, що питання України та її потенційного членства в НАТО на зустрічі порушувалося зовсім побічно і з цього приводу "нічого обговорювати".

При цьому Путін звинуватив США у підтримці "кривавого державного перевороту" в Україні. Також, за його словами, Російська Федерація не планує брати ніяких додаткових зобов'язань, що стосуються України, крім "допомоги" в реалізації мінських угод для врегулювання конфлікту на сході України.

Читайте також: Стягування Росією військ до кордону України: Путін заявив, що це США діють агресивно
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Топ коментарі
+33
А про трактування мінських домовленостей ви домовились? А будапештський меморандум згадували? А про міжнародно визнані кордони України натяки були? Ну і як цвях в труну: про законність кримського референдуму щось говорили? Хоч по якихось законах якихось країн?
Просто цікаво...
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16.06.2021 21:06
+10
Важное заявление , респект !
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16.06.2021 21:07
+10
А что же так петушков тамбовских это так беспокоит?
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16.06.2021 21:39
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появится обеспокоенность...что тут не понятного.))
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17.06.2021 10:43 Відповісти
А. Ну если обеспокоенность, да ещё и ГЛУБОКАЯ, то я спокоен. Буду спать крепко! Слава Байдену!
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17.06.2021 15:42 Відповісти
поддержу Украину...и добро пожаловать, посол антонов.
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17.06.2021 09:58 Відповісти



свічка

@svecha62


На зустріч з Обамою в 2009 Путін спізнився на 40, а в 2012 - на 45 хвилин
Трамп чекав ***** 45 хв, Янукович в 2012 - 4 години, Меркель в 2014 - 4год.15 хв.
До Папи Римського спізнився на 1,5 години
До Королеви - на12 хв
Сьогодні ***** прибуло вчасно і ВПЕРШЕ 12 хвилин ЧЕКАЛО Байдена!
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17.06.2021 10:11 Відповісти
Шут из Кремля: Байден поставил по стойке смирно шалопая Путина и обозначил его роль на мировой арене

https://youtu.be/qqnx3D2-V20
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17.06.2021 11:46 Відповісти
Товарищ Байден про Крым хоть намекал...
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17.06.2021 10:41 Відповісти
Байден и Путин охарактеризовали встречу как конструктивную,
но они не продемонстрировали никаких признаков прогресса в отношениях между США и Россией и дали понять, что между двумя странами мало доверия, чего и следовало ожидать !
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17.06.2021 11:13 Відповісти
Пієса без антракту
Зеленський (скаче, бризкає слиною):
- Чому ми досі не в НАТО?! Га?! Дайте чітку відповідь!

НАТО:
- Іди домашку зроби і двійки в табелі виправ, тоді поговоримо про ПДЧ. Іншого способу увійти в НАТО немає.

Прикормлені шашликом ЗМІ:
- ААААААААА!!!!! Нас згадали в резолюції!! Нам пообіцяли ПДЧ!!! Це однозначна перемога найвеличнішого з президентів!!

Блогери:
- Нє, ну і правда ж згадали, і про ПДЧ сказали. Хіба ж не перемога?

Західні ЗМІ:
- Володимир Зеленський вчергове потрапив у міжнародний скандал. Цього разу президент України поспішив перед пресконференцією Джо Байдена заявити у Twitter, нібито НАТО схвалило вступ України до Альянсу. На нашу думку у НАТО лише підтвердили зобов'язання 2008 року, що колись Україна стане членом Альянсу.
Байден: Я заявив Путіну про непохитну підтримку України - Цензор.НЕТ 8480
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17.06.2021 11:43 Відповісти
в администрацию президента путина поступил новый подарок "бидон дырявый" - 1шт.
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17.06.2021 12:47 Відповісти
СКОРІШ ЗА ВСЕ ТУТ ВСЕ ПРОСТО -
БАЙДЕН ЯК І БУШ СТАРШИЙ ВВАЖАЄ УКРАЇНУ ЧАСТИНОЮ МОСКОВІЇ.
Крапка.
Україна може допомогти тільки сама собі, а не мріяти що Захід ії визволить
як наркоман з Кривого Рогу згадував.
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17.06.2021 15:13 Відповісти
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