Байден: Я заявив Путіну про непохитну підтримку України
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Джо Байден на зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що США продовжать незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Про це він сказав на пресконференції після саміту у Женеві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Я заявив про непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Ми домовилися продовжувати дипломатичні зусилля у рамках Мінських домовленостей", - заявив Джо Байден.
Щодо саміту в цілому Байден зазначив, що особиста зустріч з президентом РФ була важливою, щоб уникнути хибних інтерпретацій того, що саме він хотів донести до співрозмовника.
Нагадаємо, Володимир Путін на своїй пресконференції сказав, що питання України та її потенційного членства в НАТО на зустрічі порушувалося зовсім побічно і з цього приводу "нічого обговорювати".
При цьому Путін звинуватив США у підтримці "кривавого державного перевороту" в Україні. Також, за його словами, Російська Федерація не планує брати ніяких додаткових зобов'язань, що стосуються України, крім "допомоги" в реалізації мінських угод для врегулювання конфлікту на сході України.
Будь ласка, зачекайте...
свічка
@svecha62
На зустріч з Обамою в 2009 Путін спізнився на 40, а в 2012 - на 45 хвилин
Трамп чекав ***** 45 хв, Янукович в 2012 - 4 години, Меркель в 2014 - 4год.15 хв.
До Папи Римського спізнився на 1,5 години
До Королеви - на12 хв
Сьогодні ***** прибуло вчасно і ВПЕРШЕ 12 хвилин ЧЕКАЛО Байдена!
https://youtu.be/qqnx3D2-V20
но они не продемонстрировали никаких признаков прогресса в отношениях между США и Россией и дали понять, что между двумя странами мало доверия, чего и следовало ожидать !
Зеленський (скаче, бризкає слиною):
- Чому ми досі не в НАТО?! Га?! Дайте чітку відповідь!
НАТО:
- Іди домашку зроби і двійки в табелі виправ, тоді поговоримо про ПДЧ. Іншого способу увійти в НАТО немає.
Прикормлені шашликом ЗМІ:
- ААААААААА!!!!! Нас згадали в резолюції!! Нам пообіцяли ПДЧ!!! Це однозначна перемога найвеличнішого з президентів!!
Блогери:
- Нє, ну і правда ж згадали, і про ПДЧ сказали. Хіба ж не перемога?
Західні ЗМІ:
- Володимир Зеленський вчергове потрапив у міжнародний скандал. Цього разу президент України поспішив перед пресконференцією Джо Байдена заявити у Twitter, нібито НАТО схвалило вступ України до Альянсу. На нашу думку у НАТО лише підтвердили зобов'язання 2008 року, що колись Україна стане членом Альянсу.
БАЙДЕН ЯК І БУШ СТАРШИЙ ВВАЖАЄ УКРАЇНУ ЧАСТИНОЮ МОСКОВІЇ.
Крапка.
Україна може допомогти тільки сама собі, а не мріяти що Захід ії визволить
як наркоман з Кривого Рогу згадував.