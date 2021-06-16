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Новости Политика Украины
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Байден: Я заявил Путину о непоколебимой поддержке Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Байден: Я заявил Путину о непоколебимой поддержке Украины
Фото: CNN

Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным заявил, что США продолжат неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита в Женеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я заявил о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжать дипломатические усилия в рамках Минских договоренностей", - заявил Джо Байден.

По поводу саммита в целом Байден отметил, что личная встреча с президентом РФ была важной, чтобы избежать ложных интерпретаций того, что именно он хотел донести до собеседника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стягивание Россией войск к границе Украины: Путин заявил, что это США действуют агрессивно

Напомним, Владимир Путин на своей пресс-конференции сказал, что вопрос Украины и ее потенциального членства в НАТО на встрече затрагивался совсем косвенно и по этому поводу "нечего обсуждать".

При этом Путин обвинил США в поддержке "кровавого государственного переворота" в Украине. Также, по его словам, Российская Федерация не планирует брать никаких дополнительных обязательств, касающихся Украины, кроме "помощи" в реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+33
А про трактування мінських домовленостей ви домовились? А будапештський меморандум згадували? А про міжнародно визнані кордони України натяки були? Ну і як цвях в труну: про законність кримського референдуму щось говорили? Хоч по якихось законах якихось країн?
Просто цікаво...
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16.06.2021 21:06
+10
Важное заявление , респект !
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16.06.2021 21:07
+10
А что же так петушков тамбовских это так беспокоит?
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16.06.2021 21:39
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появится обеспокоенность...что тут не понятного.))
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17.06.2021 10:43 Ответить
А. Ну если обеспокоенность, да ещё и ГЛУБОКАЯ, то я спокоен. Буду спать крепко! Слава Байдену!
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17.06.2021 15:42 Ответить
поддержу Украину...и добро пожаловать, посол антонов.
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17.06.2021 09:58 Ответить



свічка

@svecha62


На зустріч з Обамою в 2009 Путін спізнився на 40, а в 2012 - на 45 хвилин
Трамп чекав ***** 45 хв, Янукович в 2012 - 4 години, Меркель в 2014 - 4год.15 хв.
До Папи Римського спізнився на 1,5 години
До Королеви - на12 хв
Сьогодні ***** прибуло вчасно і ВПЕРШЕ 12 хвилин ЧЕКАЛО Байдена!
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17.06.2021 10:11 Ответить
Шут из Кремля: Байден поставил по стойке смирно шалопая Путина и обозначил его роль на мировой арене

https://youtu.be/qqnx3D2-V20
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17.06.2021 11:46 Ответить
Товарищ Байден про Крым хоть намекал...
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17.06.2021 10:41 Ответить
Байден и Путин охарактеризовали встречу как конструктивную,
но они не продемонстрировали никаких признаков прогресса в отношениях между США и Россией и дали понять, что между двумя странами мало доверия, чего и следовало ожидать !
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17.06.2021 11:13 Ответить
Пієса без антракту
Зеленський (скаче, бризкає слиною):
- Чому ми досі не в НАТО?! Га?! Дайте чітку відповідь!

НАТО:
- Іди домашку зроби і двійки в табелі виправ, тоді поговоримо про ПДЧ. Іншого способу увійти в НАТО немає.

Прикормлені шашликом ЗМІ:
- ААААААААА!!!!! Нас згадали в резолюції!! Нам пообіцяли ПДЧ!!! Це однозначна перемога найвеличнішого з президентів!!

Блогери:
- Нє, ну і правда ж згадали, і про ПДЧ сказали. Хіба ж не перемога?

Західні ЗМІ:
- Володимир Зеленський вчергове потрапив у міжнародний скандал. Цього разу президент України поспішив перед пресконференцією Джо Байдена заявити у Twitter, нібито НАТО схвалило вступ України до Альянсу. На нашу думку у НАТО лише підтвердили зобов'язання 2008 року, що колись Україна стане членом Альянсу.
Байден: Я заявив Путіну про непохитну підтримку України - Цензор.НЕТ 8480
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17.06.2021 11:43 Ответить
в администрацию президента путина поступил новый подарок "бидон дырявый" - 1шт.
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17.06.2021 12:47 Ответить
СКОРІШ ЗА ВСЕ ТУТ ВСЕ ПРОСТО -
БАЙДЕН ЯК І БУШ СТАРШИЙ ВВАЖАЄ УКРАЇНУ ЧАСТИНОЮ МОСКОВІЇ.
Крапка.
Україна може допомогти тільки сама собі, а не мріяти що Захід ії визволить
як наркоман з Кривого Рогу згадував.
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17.06.2021 15:13 Ответить
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