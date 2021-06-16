Байден: Я заявил Путину о непоколебимой поддержке Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным заявил, что США продолжат неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита в Женеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Я заявил о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжать дипломатические усилия в рамках Минских договоренностей", - заявил Джо Байден.
По поводу саммита в целом Байден отметил, что личная встреча с президентом РФ была важной, чтобы избежать ложных интерпретаций того, что именно он хотел донести до собеседника.
Напомним, Владимир Путин на своей пресс-конференции сказал, что вопрос Украины и ее потенциального членства в НАТО на встрече затрагивался совсем косвенно и по этому поводу "нечего обсуждать".
При этом Путин обвинил США в поддержке "кровавого государственного переворота" в Украине. Также, по его словам, Российская Федерация не планирует брать никаких дополнительных обязательств, касающихся Украины, кроме "помощи" в реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины.
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свічка
@svecha62
На зустріч з Обамою в 2009 Путін спізнився на 40, а в 2012 - на 45 хвилин
Трамп чекав ***** 45 хв, Янукович в 2012 - 4 години, Меркель в 2014 - 4год.15 хв.
До Папи Римського спізнився на 1,5 години
До Королеви - на12 хв
Сьогодні ***** прибуло вчасно і ВПЕРШЕ 12 хвилин ЧЕКАЛО Байдена!
https://youtu.be/qqnx3D2-V20
но они не продемонстрировали никаких признаков прогресса в отношениях между США и Россией и дали понять, что между двумя странами мало доверия, чего и следовало ожидать !
Зеленський (скаче, бризкає слиною):
- Чому ми досі не в НАТО?! Га?! Дайте чітку відповідь!
НАТО:
- Іди домашку зроби і двійки в табелі виправ, тоді поговоримо про ПДЧ. Іншого способу увійти в НАТО немає.
Прикормлені шашликом ЗМІ:
- ААААААААА!!!!! Нас згадали в резолюції!! Нам пообіцяли ПДЧ!!! Це однозначна перемога найвеличнішого з президентів!!
Блогери:
- Нє, ну і правда ж згадали, і про ПДЧ сказали. Хіба ж не перемога?
Західні ЗМІ:
- Володимир Зеленський вчергове потрапив у міжнародний скандал. Цього разу президент України поспішив перед пресконференцією Джо Байдена заявити у Twitter, нібито НАТО схвалило вступ України до Альянсу. На нашу думку у НАТО лише підтвердили зобов'язання 2008 року, що колись Україна стане членом Альянсу.
БАЙДЕН ЯК І БУШ СТАРШИЙ ВВАЖАЄ УКРАЇНУ ЧАСТИНОЮ МОСКОВІЇ.
Крапка.
Україна може допомогти тільки сама собі, а не мріяти що Захід ії визволить
як наркоман з Кривого Рогу згадував.