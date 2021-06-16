Байден: Я заявил Путину о непоколебимой поддержке Украины

Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным заявил, что США продолжат неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита в Женеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я заявил о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжать дипломатические усилия в рамках Минских договоренностей", - заявил Джо Байден.

По поводу саммита в целом Байден отметил, что личная встреча с президентом РФ была важной, чтобы избежать ложных интерпретаций того, что именно он хотел донести до собеседника.

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Напомним, Владимир Путин на своей пресс-конференции сказал, что вопрос Украины и ее потенциального членства в НАТО на встрече затрагивался совсем косвенно и по этому поводу "нечего обсуждать".

При этом Путин обвинил США в поддержке "кровавого государственного переворота" в Украине. Также, по его словам, Российская Федерация не планирует брать никаких дополнительных обязательств, касающихся Украины, кроме "помощи" в реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины.