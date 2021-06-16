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Новости За рубежом
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Байден (2381) путин (29865) россия (91354) США (23238)

Байден и Путин увидели перспективу улучшения отношений между США и Россией

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден и Путин увидели перспективу улучшения отношений между США и Россией

Президент США Джо Байден назвал тон своей встречи с президентом России Владимиром Путиным позитивным.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Президент США уточнил, что не было никаких резких действий и заявлений.

"За эту последнюю неделю, я верю, я надеюсь, Соединенные Штаты показали миру, что мы снова поддерживаем наших союзников, мы сплотили наши братские демократии, чтобы взять на себя согласованные обязательства по решению самых серьезных проблем, с которыми сталкивается наш мир, и теперь мы создали четкую основу для наших намерений относительно России и российско-американских отношений", - продолжил Байден.

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Он подчеркнул, что оба лидера понимают, что ни одной из стран не нужна новая холодная война, однако это не означает, что Путин "готов сложить оружие". В частности, президент РФ по-прежнему уверен, что США хотят его "свергнуть".

"У него все еще есть эти опасения, но я не думаю, что они являются движущей силой в том, каких отношений он ищет с Соединенными Штатами", - сказал Байден.

Он отметил, что ближайшие месяцы послужат "проверкой" того, сможет ли сегодняшняя встреча сблизить страны.

"Есть реальная перспектива значительного улучшения отношений между нашими двумя странами, без того, чтобы мы отказались от единственной вещи, основанной на наших принципах и ценностях", - сказал Байден.

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В свою очередь, президент РФ Владимир Путин во время своей пресс-конференции сказал, что о новом уровне доверия между Россией и США после встречи с Джо Байденом говорить трудно, но "проблески" он видит.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал в ответ на вопрос Euronews о том, реален ли выход России и США на новый этап отношений, когда они будут понятными и прозрачными.

"Лев Толстой как-то сказал: в жизни нет счастья, только зарницы его - дорожите ими". Мне кажется, в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зарницы его, мне кажется, промелькнули", - ответил Путин.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Гребаный чемберлен "привёз ва мир"...
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16.06.2021 22:40
+12
"увидели перспективу улучшения отношений" и закончили встречу раньше, чем положено по регламенту. Потому, что говорить не о чем-с кремлёвской бандой нельзя договориться. Правда зеленский, похоже, до сих пор считает по другому
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16.06.2021 22:50
+10
ПУТИН *****
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16.06.2021 22:42
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Путин подарил Байдену письменный набор хохломы "Москва", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
А Байден Путину - солнечные очки модели "Авиатор", сделанные по спецзаказу.
Байден фанат этих очков и много раз попадал в кадр в таких очках разных оттенков.
Но...
На этом подарки не закончились. Путину досталась еще и хрустальная статуэтка американского бизона - "одного из самых величественных млекопитающих нашей страны и представителя силы, единства и стойкости", отметили в Белом доме.
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16.06.2021 22:39 Ответить
Наш зебобик тоже видел...
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16.06.2021 22:40 Ответить
Байден бизонами затопчит рф? Убийца убийцем, а подарок приподнесли. Политика извращенцев.
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16.06.2021 22:43 Ответить
У вас нема сечі прочитати прозорий і жорсткий натяк у форматі дипломатичного протоколу? Якось зуйово із асоціативним мисленням...
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16.06.2021 22:52 Ответить
Откуда ассоциативное у рашомирцев. Они же думали что будет кулачный бой. А хрустальную статуэтку бизона путя пусть примеряет к тому месту, куда зеля упорно заглянуть пытается.
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16.06.2021 23:18 Ответить
Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 9526
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17.06.2021 00:05 Ответить
Я вибачаюся за "деталізацію - я так розумію що анальні пробки застосовуються як засіб для людей з ослабленим сфінктерним м"язом анального отвору? Тоді для Росії така пробка - саме те Лише Путін і пробує "затикать задницю Росії" щоб тримать все її лайно всередині що там "бурляє і рветься назовні" А він викладає його "порціями" в конкретних місцях Однак з часом "сфінктер" ослаблюється все більше і більше і виникає необхідність у "потовщенні" пробки чи заміні її на більший розмір Бо все більше і більше "неконтрольованого лайна" починає прориваться мимо неї І в кінці-кінців той тиск вирве "пробку" От тільки тоді лайном півсвіту заллє Саме цього і бояться американці і Європа І саме тому "васькаються" з Путіним!
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17.06.2021 06:35 Ответить
Усе вірно )) "пікантне" уточнення - користуються цими пробками переважно пацієнти, у яких сфінктер ослаблений внаслідок пасивної **********... Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 7890
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17.06.2021 11:18 Ответить
Та я "в курсі"! Саме на це і натякав! Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 7719
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17.06.2021 12:59 Ответить
Байден и Путин заглянув друг другу в очко,увидели перспективу улучшения отношений.
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16.06.2021 23:05 Ответить
Та да. Напомнило анекдот про 2 свиней, Щарика и перспективу...
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16.06.2021 22:39 Ответить
Байден то же не прочь позвенеть.
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16.06.2021 22:39 Ответить
Гребаный чемберлен "привёз ва мир"...
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16.06.2021 22:40 Ответить
Цілком очікувано,загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма прогресує !!!! Росія ,як завжди у ворожій облозі і )(уйло під прицілом !!!)))
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16.06.2021 22:41 Ответить
ПУТИН *****
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16.06.2021 22:42 Ответить
опять перезагрузка? так це ж було вже (с) - в 2008
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16.06.2021 22:43 Ответить
Власне...Де там ті довбоящери,увірувавші у світового жандарма?
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16.06.2021 22:44 Ответить
"увидели перспективу улучшения отношений" и закончили встречу раньше, чем положено по регламенту. Потому, что говорить не о чем-с кремлёвской бандой нельзя договориться. Правда зеленский, похоже, до сих пор считает по другому
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16.06.2021 22:50 Ответить
Він все ще намагається зазирнути ***** в очко вглаз.
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16.06.2021 22:56 Ответить
А почему Зеленский до сих пор считает по другому? Из чего это видно?
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16.06.2021 22:57 Ответить
Из того, что по прежнему ищет возможность встретиться с окурком московским, но безуспешно
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16.06.2021 23:22 Ответить
Что предлагаете? Начать полномасштабную войну?
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16.06.2021 23:28 Ответить
Молодець. Можеш і далі пропонувати.
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17.06.2021 00:04 Ответить
Байден виступав на прес конференції як справжній лікар ,не лякаючи хворого кремлівського щура, бо наслідки лікування по рецепту від США ,світ побачить скоро ! )))
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16.06.2021 22:51 Ответить
Провели ППР. Про Україну Байден сказав кілька слів. На цьому все, розходьтесь по домам.
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16.06.2021 22:53 Ответить
Тобто, кацапську жабу будуть варити не в кропі, а нагріваючи воду поступово, я правильно зрозумів, ні ??? Байден и Путин увидели перспективу улучшения отношений между США и Россией - Цензор.НЕТ 7356
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16.06.2021 22:54 Ответить
Ага... Прямо на газе из СП-2.
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16.06.2021 22:57 Ответить
Не кажи "гоп" поки не перестрибнеш... І навіть коли перестрибнеш не кажи... Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 8513
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16.06.2021 23:46 Ответить
Подібні казки я тут читаю з 2014 року. Не набридло?
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16.06.2021 22:58 Ответить
А що небудь більш серйозніше казок не читав, нє ??? Почни с папіруса...
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16.06.2021 23:48 Ответить
Що там ще в твоїх папірусах написано? От-от, скоро, вже невдовзі жабу зварять? Треба лише так років з п'ятдесят зачекати?
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17.06.2021 00:06 Ответить
Не смикай ногами... Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 2648
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17.06.2021 10:19 Ответить
Ще не було прес-конференціі Байдена, якщо я вірно зрозумів. А, можливо, вона лише почалася. Зачекайте, до ранку тут буде все Байденом засипано.
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16.06.2021 22:59 Ответить
Про Україну сказав кілька слів. Все інше не цікаво.
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16.06.2021 23:08 Ответить
Туфта всё это. О чём на самом деле тёрли - останется для избранных
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16.06.2021 23:00 Ответить
Песков: исключать США из списка "недружественных стран" пока рано - МК (mk.ru)

Вот это ближе всего. Не договорились!
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16.06.2021 23:02 Ответить
Зря немощного дедушку показали х-лу, тот теперь тихо идёт в своем бункере. Бедняга Блинкен был просто подавлен позором сегодня от того как выглядел его босс, это немощный человек, а поставить его на эту должность в таком состоянии - вершина подлости.
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16.06.2021 23:00 Ответить
Хіба тільки сьогодні ?
Мені абсолютно не приємно було дивитися його першу прес-конференцію (таку довгоочікувану), також ось подавали відео з його виступу на G-7.
Американці в шоці від початку, що він - літня хвора людина. І саме таке враження, коли дивишся його і слухаєш.
Я почитаю, як вони висвітлюють цю зустріч, але вже бачила, що писали, як =козак байда= (такий енергійний і бадьорий, як тут всіх переконували - а найперше, себе - його фанати) знову використовував шпаргалки - cheat sheet. І то зафільмували.
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17.06.2021 01:43 Ответить
Уже и не слышно тех его "фанатов", только упоротые остались, которые хоть и видят ситуацию, но никак не не могут принять, продолжая бездумно топить своё.
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17.06.2021 08:18 Ответить
*уйло летить до дому
Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 1878
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16.06.2021 23:03 Ответить
Наш Зебил также хочет улучшений отношений-его цитируют пропагандоны-
"Президент Украины Владимир Зеленский по-русски ответил на вопрос о российском лидере Владимире Путине во время интервью иностранным СМИ, которое опубликовано на сайте украинского лидера.
Комментируя слова Путина о возможной встрече с Украиной, Зеленский перешел с украинского на русский язык. «У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой (порядок действий - прим. «Ленты.ру»), давай встретимся, давай, поехали», - сказал он.
По мнению Зеленского, российская сторона намеренно откладывает начало переговоров. При этом он подчеркнул, что россияне не хотят войны, так как у обеих стран общая история. «У нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи», - добавил украинский лидер. Он также напомнил, что раньше украинцы и россияне ездили друг к другу, однако в настоящее время этого не происходит.
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16.06.2021 23:11 Ответить
У-у-ууу... "Общая история", "мыши братья", і особливо сакральна зкріпа "дилды воевали".
Бавовняне бінго!
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17.06.2021 00:29 Ответить
Да, байден - жалкое зрелище и позор для США.
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16.06.2021 23:24 Ответить
Давайте воскрешайте Рейгана. Тогда будет совсем другой разговор.
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16.06.2021 23:31 Ответить
Рейган ?
Так он не профессиональный политик , а так - всего лишь актеришка ...
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17.06.2021 07:10 Ответить
Соси пу#ина у *****!!! =)
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16.06.2021 23:31 Ответить
Шо, совкодрочер, абидна тебе за *****, да ??? Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 9579 Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 1320
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16.06.2021 23:50 Ответить
Путлер конечно чувствует, что на него смотрят как на главаря террористической банды, и ему надо, как и всем преступникам легализовать себя, как порядочного члена общества, законника, если бы Байден пообещал серийному убийце забыть вчерашние преступления и начать все с чистого листа, то путлера можно брать голыми руками, но Байден не пойдет на это, чтобы не замарать звание Президента США.
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16.06.2021 23:25 Ответить
Ни о чём. путлер недоговороспособен.
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16.06.2021 23:34 Ответить
я ж казав, що зустріч ні до чого не приведе і все закінчиться загальними заявами "за все хороше і проти всього поганого"!
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16.06.2021 23:40 Ответить
"Есть реальная перспектива значительного улучшения отношений между нашими двумя странами, без того, чтобы мы отказались от единственной вещи, основанной на наших принципах и ценностях", - сказал Байден.

В переводе на общедоступный это означает, что если вы Штатам гадить не будете, то и мы и дальше не будем вас тревожить. А если ещё будете и Китай в экономике динамить, то получите преференции и плюшки. Тогда мы сплотили наши братские демократии, остальное - мелкие детали.
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16.06.2021 23:42 Ответить
Ну это приблизительно, как Трамп говорил после встречи с корейским паханом, что все прошло великолепно, чудесно. )
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16.06.2021 23:44 Ответить
ну вот и весь ястреб в виде деда Байдена. А сколько восторга было недавно- наконец то при власти настоящий друг Украины. И оружие даст, и санкции разрушительные против раисии введет, и в НАТО позовет, и Сев поток похоронит
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16.06.2021 23:44 Ответить
Ооо, цитує Толстого.Можна подумати що це лисе, карликове сотворіння тримало в руках томики цього письменника. Напевне довго тренувався в бункері.
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17.06.2021 00:00 Ответить
Ну что, не нравился вам Трамп? А при нем и СП-2 стоял и пошелнаху ясно давали понять: "Сунешься на Украину - растопчем санкциями". А тут, миролюбец хренов, "договариваться" решил. Жаль, что парни, штурмовавшие Капитолий, не победили.
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17.06.2021 00:14 Ответить
Если они увидели перспективу, значит не видать нам нато. Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією - Цензор.НЕТ 4160
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17.06.2021 01:25 Ответить
Не треба приймати ці заяви на віру, ніхто з них правди не скаже, а заяви лише на публіку. Далі кожний з них буде "гнути" свою лінію.
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17.06.2021 07:08 Ответить
Ждать от Байдена помощи было бы наивно - одеяла - да , будут...
В Америке есть демократы и республиканцы, первые - глобалисты и за мир во всем мире , вторые - сильная Америка а уж потом все что за ее пределами ....
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17.06.2021 07:12 Ответить
он что обама.
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17.06.2021 07:21 Ответить
 
 