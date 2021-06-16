Байден и Путин увидели перспективу улучшения отношений между США и Россией
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден назвал тон своей встречи с президентом России Владимиром Путиным позитивным.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Президент США уточнил, что не было никаких резких действий и заявлений.
"За эту последнюю неделю, я верю, я надеюсь, Соединенные Штаты показали миру, что мы снова поддерживаем наших союзников, мы сплотили наши братские демократии, чтобы взять на себя согласованные обязательства по решению самых серьезных проблем, с которыми сталкивается наш мир, и теперь мы создали четкую основу для наших намерений относительно России и российско-американских отношений", - продолжил Байден.
Он подчеркнул, что оба лидера понимают, что ни одной из стран не нужна новая холодная война, однако это не означает, что Путин "готов сложить оружие". В частности, президент РФ по-прежнему уверен, что США хотят его "свергнуть".
"У него все еще есть эти опасения, но я не думаю, что они являются движущей силой в том, каких отношений он ищет с Соединенными Штатами", - сказал Байден.
Он отметил, что ближайшие месяцы послужат "проверкой" того, сможет ли сегодняшняя встреча сблизить страны.
"Есть реальная перспектива значительного улучшения отношений между нашими двумя странами, без того, чтобы мы отказались от единственной вещи, основанной на наших принципах и ценностях", - сказал Байден.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин во время своей пресс-конференции сказал, что о новом уровне доверия между Россией и США после встречи с Джо Байденом говорить трудно, но "проблески" он видит.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал в ответ на вопрос Euronews о том, реален ли выход России и США на новый этап отношений, когда они будут понятными и прозрачными.
"Лев Толстой как-то сказал: в жизни нет счастья, только зарницы его - дорожите ими". Мне кажется, в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зарницы его, мне кажется, промелькнули", - ответил Путин.
Пожалуйста, подождите...
Путин подарил Байдену письменный набор хохломы "Москва", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
А Байден Путину - солнечные очки модели "Авиатор", сделанные по спецзаказу.
Байден фанат этих очков и много раз попадал в кадр в таких очках разных оттенков.
Но...
На этом подарки не закончились. Путину досталась еще и хрустальная статуэтка американского бизона - "одного из самых величественных млекопитающих нашей страны и представителя силы, единства и стойкости", отметили в Белом доме.
в очковглаз.
Вот это ближе всего. Не договорились!
Мені абсолютно не приємно було дивитися його першу прес-конференцію (таку довгоочікувану), також ось подавали відео з його виступу на G-7.
Американці в шоці від початку, що він - літня хвора людина. І саме таке враження, коли дивишся його і слухаєш.
Я почитаю, як вони висвітлюють цю зустріч, але вже бачила, що писали, як =козак байда= (такий енергійний і бадьорий, як тут всіх переконували - а найперше, себе - його фанати) знову використовував шпаргалки - cheat sheet. І то зафільмували.
"Президент Украины Владимир Зеленский по-русски ответил на вопрос о российском лидере Владимире Путине во время интервью иностранным СМИ, которое опубликовано на сайте украинского лидера.
Комментируя слова Путина о возможной встрече с Украиной, Зеленский перешел с украинского на русский язык. «У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой (порядок действий - прим. «Ленты.ру»), давай встретимся, давай, поехали», - сказал он.
По мнению Зеленского, российская сторона намеренно откладывает начало переговоров. При этом он подчеркнул, что россияне не хотят войны, так как у обеих стран общая история. «У нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи», - добавил украинский лидер. Он также напомнил, что раньше украинцы и россияне ездили друг к другу, однако в настоящее время этого не происходит.
Бавовняне бінго!
Так он не профессиональный политик , а так - всего лишь актеришка ...
В переводе на общедоступный это означает, что если вы Штатам гадить не будете, то и мы и дальше не будем вас тревожить. А если ещё будете и Китай в экономике динамить, то получите преференции и плюшки. Тогда мы сплотили наши братские демократии, остальное - мелкие детали.
В Америке есть демократы и республиканцы, первые - глобалисты и за мир во всем мире , вторые - сильная Америка а уж потом все что за ее пределами ....