Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками

На зустрічі 16 червня президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін обмінялися подарунками. Байден подарував Путіну окуляри і кришталеву статуетку, а Путін Байдену - письмовий набір з хохломським розписом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Про подарунок російського президента розповів його прессекретар Дмитро Пєсков: "Письмовий набір хохломи "Москва".

Байден подарував Путіну не один, а два подарунки. Один із них - це окуляри-авіатори, виготовлені на американському заводі Randolph USA. Він з 1978 року виготовляє окуляри для пілотів винищувачів, зокрема для країн-членів і союзників НАТО.

Також президент США подарував російському візаві кришталеву статуетку бізона виробництва нью-йоркської компанії Steuben Glass. Статуетка, зазначили в Білому домі, є "величним тлумаченням одної з наших найбільших тварин і виявленням сили, єдності і стійкості".

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