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Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками

На зустрічі 16 червня президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін обмінялися подарунками. Байден подарував Путіну окуляри і кришталеву статуетку, а Путін Байдену - письмовий набір з хохломським розписом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Про подарунок російського президента розповів його прессекретар Дмитро Пєсков: "Письмовий набір хохломи "Москва".

Байден подарував Путіну не один, а два подарунки. Один із них - це окуляри-авіатори, виготовлені на американському заводі Randolph USA. Він з 1978 року виготовляє окуляри для пілотів винищувачів, зокрема для країн-членів і союзників НАТО.

Також президент США подарував російському візаві кришталеву статуетку бізона виробництва нью-йоркської компанії Steuben Glass. Статуетка, зазначили в Білому домі, є "величним тлумаченням одної з наших найбільших тварин і виявленням сили, єдності і стійкості".

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Топ коментарі
+9
В письмовому наборі можуть бути чіпи-шпигуни. Думаю спецслужби ретельно перевірять.
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16.06.2021 23:13
+7
Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 3796
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16.06.2021 23:18
+7
Если бы у Байдена был кот, он бы побрезговал ходить на этот письменный прибор.
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16.06.2021 23:33
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В письмовому наборі можуть бути чіпи-шпигуни. Думаю спецслужби ретельно перевірять.
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16.06.2021 23:13 Відповісти
Який у цьому сенс? Всі подарунки сдаються до музею - їми не користуються.
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16.06.2021 23:21 Відповісти
Если бы у Байдена был кот, он бы побрезговал ходить на этот письменный прибор.
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16.06.2021 23:33 Відповісти
Они его спалили в течении часа. Чтобы не воняло.
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16.06.2021 23:34 Відповісти
Подарите пыне презерватив, пусть натянет его себе на голову и поймет кто он. Путин - ху.ло, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
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16.06.2021 23:14 Відповісти
в печь!)
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16.06.2021 23:14 Відповісти
Статуэтка, отметили в Белом доме, является "величественным толкованием одного из наших величайших животных и выявлением силы, единства и устойчивости". Источник: https://censor.net/ru/n3271898

"Пирамида из бизоньих черепов, 1870-е годы."
Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 9201
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16.06.2021 23:18 Відповісти
Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 2330
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16.06.2021 23:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=x9MNAtd9hFE

Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 3819
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16.06.2021 23:37 Відповісти
Их иббошили прямо из поездов.
А не стало бизонов - не стало и индейцев.
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16.06.2021 23:32 Відповісти
Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 3796
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16.06.2021 23:18 Відповісти
и очкиХохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 3440
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16.06.2021 23:20 Відповісти
тіпа вдягни окуляри,може розвидниться .окуляри не допоможуть,путін не бачить реальності.
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16.06.2021 23:21 Відповісти
Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 1707
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16.06.2021 23:21 Відповісти
Не впечатляет. Лапти и балалайка в подарок было бы внушительнее.
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16.06.2021 23:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8gm_RKqeUNA
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16.06.2021 23:52 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=dwGelpiEJG0
Держи.
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17.06.2021 09:56 Відповісти
путину ***** надо подарить пеньковый галстук . Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 1379
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16.06.2021 23:26 Відповісти
Путину тонкий намёк: с московией будет как бизонами, стада которых были перебиты.
А очки - чтобы он перестал видеть мир в розовых тонах.
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16.06.2021 23:29 Відповісти
***** то как раз видит мир не в розовом цвете. Он маньяк.
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16.06.2021 23:38 Відповісти
Маньяки на то и маньяки, что верят, что им всё можно.
Головокружение от "успехов" ....
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16.06.2021 23:55 Відповісти
ну хз... на офф сайте такие 230уе стоят Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 6604
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16.06.2021 23:38 Відповісти
Путин оденет 1 раз и окосеет.
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17.06.2021 00:56 Відповісти
Короче ***** обозвали "бычарой", а чтобы этот намек он ясно разглядел еще и очки подарили. Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 3824
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16.06.2021 23:46 Відповісти
Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 4318
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17.06.2021 06:27 Відповісти
Это просто какой-то маразм. Ехать на встречу с убийцей и обмениваться с ним подарками. Ничему они так и не научились...
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17.06.2021 05:47 Відповісти
- куме, Ви чули як москаль каже на наш Петриківський розпис?
-як?
- хохлома!
- ...повбивав би!
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17.06.2021 06:49 Відповісти
-Куме,а Ви чули як москалі кажуть на наш Борщ?
-Як???
-,,Жидкое,, Повбивав би!
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17.06.2021 10:44 Відповісти
Для этого и встретились.
кремль куражится по всему миру.
бендюхи жмут руку и надувают щёки, они уйдут после выборов, а он останется, он смотрит на них как на амёб.
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17.06.2021 07:19 Відповісти
Пока на амёбу похож он сам.
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17.06.2021 08:26 Відповісти
Хохлома уже "новичком" расписывает?
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17.06.2021 14:09 Відповісти
 
 