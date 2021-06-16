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Новости За рубежом
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Хохлома и солнечные очки, - Путин и Байден обменялись подарками

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Хохлома и солнечные очки, - Путин и Байден обменялись подарками

На встрече 16 июня президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обменялись подарками. Байден подарил Путину очки и хрустальную статуэтку, а Путин Байдену - письменный набор с хохломской росписью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

О подарке российского президента рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков: "Письменный набор хохломы "Москва". 

Байден подарил Путину не один, а два подарка. Один из них - это очки-авиаторы, изготовленные на американском заводе Randolph USA. Он С 1978 года производит очки для пилотов истребителей, в том числе в странах-членах и союзниках НАТО.

Также президент США подарил российскому визави хрустальную статуэтку бизона производства нью-йоркской компании Steuben Glass. Статуэтка, отметили в Белом доме, является "величественным толкованием одного из наших величайших животных и выявлением силы, единства и устойчивости".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
В письмовому наборі можуть бути чіпи-шпигуни. Думаю спецслужби ретельно перевірять.
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16.06.2021 23:13
+7
Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 3796
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16.06.2021 23:18
+7
Если бы у Байдена был кот, он бы побрезговал ходить на этот письменный прибор.
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16.06.2021 23:33
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В письмовому наборі можуть бути чіпи-шпигуни. Думаю спецслужби ретельно перевірять.
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16.06.2021 23:13 Ответить
Який у цьому сенс? Всі подарунки сдаються до музею - їми не користуються.
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16.06.2021 23:21 Ответить
Если бы у Байдена был кот, он бы побрезговал ходить на этот письменный прибор.
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16.06.2021 23:33 Ответить
Они его спалили в течении часа. Чтобы не воняло.
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16.06.2021 23:34 Ответить
Подарите пыне презерватив, пусть натянет его себе на голову и поймет кто он. Путин - ху.ло, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
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16.06.2021 23:14 Ответить
в печь!)
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16.06.2021 23:14 Ответить
Статуэтка, отметили в Белом доме, является "величественным толкованием одного из наших величайших животных и выявлением силы, единства и устойчивости". Источник: https://censor.net/ru/n3271898

"Пирамида из бизоньих черепов, 1870-е годы."
Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 9201
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16.06.2021 23:18 Ответить
Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 2330
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16.06.2021 23:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=x9MNAtd9hFE

Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 3819
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16.06.2021 23:37 Ответить
Их иббошили прямо из поездов.
А не стало бизонов - не стало и индейцев.
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16.06.2021 23:32 Ответить
Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 3796
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16.06.2021 23:18 Ответить
и очкиХохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 3440
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16.06.2021 23:20 Ответить
тіпа вдягни окуляри,може розвидниться .окуляри не допоможуть,путін не бачить реальності.
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16.06.2021 23:21 Ответить
Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 1707
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16.06.2021 23:21 Ответить
Не впечатляет. Лапти и балалайка в подарок было бы внушительнее.
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16.06.2021 23:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8gm_RKqeUNA
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16.06.2021 23:52 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=dwGelpiEJG0
Держи.
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17.06.2021 09:56 Ответить
путину ***** надо подарить пеньковый галстук . Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 1379
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16.06.2021 23:26 Ответить
Путину тонкий намёк: с московией будет как бизонами, стада которых были перебиты.
А очки - чтобы он перестал видеть мир в розовых тонах.
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16.06.2021 23:29 Ответить
***** то как раз видит мир не в розовом цвете. Он маньяк.
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16.06.2021 23:38 Ответить
Маньяки на то и маньяки, что верят, что им всё можно.
Головокружение от "успехов" ....
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16.06.2021 23:55 Ответить
ну хз... на офф сайте такие 230уе стоят Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 6604
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16.06.2021 23:38 Ответить
Путин оденет 1 раз и окосеет.
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17.06.2021 00:56 Ответить
Короче ***** обозвали "бычарой", а чтобы этот намек он ясно разглядел еще и очки подарили. Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 3824
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16.06.2021 23:46 Ответить
Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 4318
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17.06.2021 06:27 Ответить
Это просто какой-то маразм. Ехать на встречу с убийцей и обмениваться с ним подарками. Ничему они так и не научились...
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17.06.2021 05:47 Ответить
- куме, Ви чули як москаль каже на наш Петриківський розпис?
-як?
- хохлома!
- ...повбивав би!
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17.06.2021 06:49 Ответить
-Куме,а Ви чули як москалі кажуть на наш Борщ?
-Як???
-,,Жидкое,, Повбивав би!
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17.06.2021 10:44 Ответить
Для этого и встретились.
кремль куражится по всему миру.
бендюхи жмут руку и надувают щёки, они уйдут после выборов, а он останется, он смотрит на них как на амёб.
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17.06.2021 07:19 Ответить
Пока на амёбу похож он сам.
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17.06.2021 08:26 Ответить
Хохлома уже "новичком" расписывает?
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17.06.2021 14:09 Ответить
 
 