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Розмова Байдена і Путіна щодо України була предметною, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розмова Байдена і Путіна щодо України була предметною, - Кулеба

Розмова президентів США і РФ Джозефа Байдена і Володимира Путіна щодо України на саміті в Женеві була предметною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер.

"Насправді розмова між ними щодо України була предметною, і вони один одного дуже добре розуміли, тому що президент Байден ще в статусі віцепрезидента з перших днів російської агресії проти нашої держави знає цей файл, це питання", - сказав Кулеба

Міністр підкреслив, що президент Байден "був однозначно на стороні України".

"Президент Байден чітко заявив Путіну про те, що він твердо і непохитно стоятиме на захисті територіальної цілісності і суверенітету України", - підкреслив Кулеба.

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Він зазначив, що в четвер провів розмову з заступником державного секретаря США Вікторією Нуланд, яка детально його поінформувала про зміст розмови, зокрема щодо України.

"Вона сказала дуже важливі слова, які повинні бути позитивно сприйняті в Україні. Вона сказала: "Запевняю вас, Дмитро, що ні президент Байден, ні вся наша команда не відступлять від правила "жодних домовленостей про Україну без України". Тому ніхто не буде намагатися домовитися за вашою спиною, і ми будемо відкидати спроби нав'язати такі домовленості", - розповів Кулеба.
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Топ коментарі
+6
Байден снял санкции с СП-2 и фактически извинился за свои слова об убийце а Кулеба продолжает уверять что все просто отлично идет.
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17.06.2021 23:27
+4
Как надоела эта лицемерная болтовня.
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17.06.2021 23:40
+3
Кулебе от куда знать, что там было сказано? Строит из себя, типа понтов Гордона, о своих засекреченных источников.
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18.06.2021 00:53
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Байден снял санкции с СП-2 и фактически извинился за свои слова об убийце а Кулеба продолжает уверять что все просто отлично идет.
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17.06.2021 23:27 Відповісти
Зустрілися два брехуна.
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17.06.2021 23:33 Відповісти
Разговор Байдена и Путина по Украине был предметным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9231
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17.06.2021 23:37 Відповісти
Как надоела эта лицемерная болтовня.
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17.06.2021 23:40 Відповісти
ха.. а этот зеленый кулеба-ба опять знает больше всех Нас !!! Розмова Байдена і Путіна щодо України була предметною, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1560
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17.06.2021 23:49 Відповісти
А главное впаривает, как дышит. Пусть еще на страничке президента поздравит всю Украину с перемогой по итогам саммита.
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18.06.2021 00:55 Відповісти
А где он сказал, что договаривались? Поговорить - поговорили, позиции высказали, ни до чего не договаривались.
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18.06.2021 01:12 Відповісти
Кулебе от куда знать, что там было сказано? Строит из себя, типа понтов Гордона, о своих засекреченных источников.
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18.06.2021 00:53 Відповісти
Ну ты и кретин.
Нуланд передала Кулебе содержание разговора. Об этом СМИ писали.
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18.06.2021 01:24 Відповісти
Байден отменил все поставки оружия в этом году и на следующий, а кулеба продолжает врать
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18.06.2021 01:41 Відповісти
Художественный татаромордовский свист под аккомпанемент эрзянских ложкарей ,фуфел рашистский, в мае конгресс одобрил дополнительную военную помощь Украине на 150 лимонов
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18.06.2021 09:10 Відповісти
Добре сказав учора Шон Генніті на Фокс-ньюз, "Як прийняти Україну в НАТО, так байдену корупція заважає, а як синочка в бурізму прилаштувати - так все нормально".
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18.06.2021 07:04 Відповісти
Еще один полыхающий рашистский пердачило рванул ,опять проктолог будет думать, как же из этих ошметков что-нибудь слепить....
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18.06.2021 09:12 Відповісти
Стесняюсь спросит , а Кулеба там лично присутствовал Розмова Байдена і Путіна щодо України була предметною, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7420 Розмова Байдена і Путіна щодо України була предметною, - Кулеба - Цензор.НЕТ 949
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18.06.2021 08:17 Відповісти
И кто был предметом разговора? Розмова Байдена і Путіна щодо України була предметною, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6216
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18.06.2021 09:06 Відповісти
 
 