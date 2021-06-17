Розмова Байдена і Путіна щодо України була предметною, - Кулеба

Розмова президентів США і РФ Джозефа Байдена і Володимира Путіна щодо України на саміті в Женеві була предметною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер.

"Насправді розмова між ними щодо України була предметною, і вони один одного дуже добре розуміли, тому що президент Байден ще в статусі віцепрезидента з перших днів російської агресії проти нашої держави знає цей файл, це питання", - сказав Кулеба

Міністр підкреслив, що президент Байден "був однозначно на стороні України".

"Президент Байден чітко заявив Путіну про те, що він твердо і непохитно стоятиме на захисті територіальної цілісності і суверенітету України", - підкреслив Кулеба.

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Він зазначив, що в четвер провів розмову з заступником державного секретаря США Вікторією Нуланд, яка детально його поінформувала про зміст розмови, зокрема щодо України.

"Вона сказала дуже важливі слова, які повинні бути позитивно сприйняті в Україні. Вона сказала: "Запевняю вас, Дмитро, що ні президент Байден, ні вся наша команда не відступлять від правила "жодних домовленостей про Україну без України". Тому ніхто не буде намагатися домовитися за вашою спиною, і ми будемо відкидати спроби нав'язати такі домовленості", - розповів Кулеба.