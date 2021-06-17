Разговор Байдена и Путина по Украине был предметным, - Кулеба

Разговор президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина по Украине на саммите в Женеве был предметным.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

"На самом деле разговор между ними относительно Украины был предметным, и они друг друга очень хорошо понимали, потому что президент Байден еще в статусе вице-президента с первых дней российской агрессии против нашего государства знает этот файл, этот вопрос", - сказал Кулеба

Министр подчеркнул, что президент Байден "был однозначно на стороне Украины".

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"Президент Байден четко заявил Путину о том, что он твердо и непоколебимо будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что в четверг провел разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд, которая детально его проинформировала о содержании разговора, в том числе в части Украины.

"Он сказала очень важные слова, которые должны быть позитивно восприняты в Украине. Она сказала: "Заверяю вас, Дмитрий, что ни президент Байден, ни вся наша команда не отступят от правила "никаких договоренностей об Украине без Украины. Потому никто не будет пытаться договориться за вашей спиной, и мы будем отбрасывать попытки навязать такие договоренности", - рассказал Кулеба.

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