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Новости Политика Украины
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Разговор Байдена и Путина по Украине был предметным, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разговор Байдена и Путина по Украине был предметным, - Кулеба

Разговор президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина по Украине на саммите в Женеве был предметным.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

"На самом деле разговор между ними относительно Украины был предметным, и они друг друга очень хорошо понимали, потому что президент Байден еще в статусе вице-президента с первых дней российской агрессии против нашего государства знает этот файл, этот вопрос", - сказал Кулеба 

Министр подчеркнул, что президент Байден "был однозначно на стороне Украины".

Читайте также: США сдержали обещание не договариваться об Украине без Украины, - Кулеба

"Президент Байден четко заявил Путину о том, что он твердо и непоколебимо будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что в четверг провел разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд, которая детально его проинформировала о содержании разговора, в том числе в части Украины.

"Он сказала очень важные слова, которые должны быть позитивно восприняты в Украине. Она сказала: "Заверяю вас, Дмитрий, что ни президент Байден, ни вся наша команда не отступят от правила "никаких договоренностей об Украине без Украины. Потому никто не будет пытаться договориться за вашей спиной, и мы будем отбрасывать попытки навязать такие договоренности", - рассказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нуланд проинформировала Кулебу о содержании переговоров Байдена и Путина в Женеве, - МИД

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Байден снял санкции с СП-2 и фактически извинился за свои слова об убийце а Кулеба продолжает уверять что все просто отлично идет.
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17.06.2021 23:27
+4
Как надоела эта лицемерная болтовня.
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17.06.2021 23:40
+3
Кулебе от куда знать, что там было сказано? Строит из себя, типа понтов Гордона, о своих засекреченных источников.
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18.06.2021 00:53
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Байден снял санкции с СП-2 и фактически извинился за свои слова об убийце а Кулеба продолжает уверять что все просто отлично идет.
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17.06.2021 23:27 Ответить
Зустрілися два брехуна.
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17.06.2021 23:33 Ответить
Разговор Байдена и Путина по Украине был предметным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9231
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17.06.2021 23:37 Ответить
Как надоела эта лицемерная болтовня.
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17.06.2021 23:40 Ответить
ха.. а этот зеленый кулеба-ба опять знает больше всех Нас !!! Розмова Байдена і Путіна щодо України була предметною, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1560
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17.06.2021 23:49 Ответить
А главное впаривает, как дышит. Пусть еще на страничке президента поздравит всю Украину с перемогой по итогам саммита.
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18.06.2021 00:55 Ответить
А где он сказал, что договаривались? Поговорить - поговорили, позиции высказали, ни до чего не договаривались.
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18.06.2021 01:12 Ответить
Кулебе от куда знать, что там было сказано? Строит из себя, типа понтов Гордона, о своих засекреченных источников.
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18.06.2021 00:53 Ответить
Ну ты и кретин.
Нуланд передала Кулебе содержание разговора. Об этом СМИ писали.
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18.06.2021 01:24 Ответить
Байден отменил все поставки оружия в этом году и на следующий, а кулеба продолжает врать
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18.06.2021 01:41 Ответить
Художественный татаромордовский свист под аккомпанемент эрзянских ложкарей ,фуфел рашистский, в мае конгресс одобрил дополнительную военную помощь Украине на 150 лимонов
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18.06.2021 09:10 Ответить
Добре сказав учора Шон Генніті на Фокс-ньюз, "Як прийняти Україну в НАТО, так байдену корупція заважає, а як синочка в бурізму прилаштувати - так все нормально".
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18.06.2021 07:04 Ответить
Еще один полыхающий рашистский пердачило рванул ,опять проктолог будет думать, как же из этих ошметков что-нибудь слепить....
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18.06.2021 09:12 Ответить
Стесняюсь спросит , а Кулеба там лично присутствовал Розмова Байдена і Путіна щодо України була предметною, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7420 Розмова Байдена і Путіна щодо України була предметною, - Кулеба - Цензор.НЕТ 949
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18.06.2021 08:17 Ответить
И кто был предметом разговора? Розмова Байдена і Путіна щодо України була предметною, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6216
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18.06.2021 09:06 Ответить
 
 